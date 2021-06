Granit Xhaka ist ein Glücksfall für die Nati

Schweiz-Frankreich Der mit dem Herzen auf der Zunge: Granit Xhaka ist ein Glücksfall für die Mannschaft und wird gegen Spanien fehlen Xhaka bewies im historischen Match gegen Frankreich echte Führungsqualitäten. Er ist ein faszinierendes Wesen und bringt so viele Facetten und Geschichten mit, die keinen kalt lassen. Christian Brägger, Bukarest 29.06.2021, 20.38 Uhr

Die Uefa krönt Granit Xhaka zum «Star of the Match». Bild: Alex Caparros/Getty

«Es tut schon weh. Aber jetzt konzentrieren wir uns voll auf Spanien. Danach gibt es im Halbfinal das Heimspiel bei mir zu Hause in London.» Es war Granit Xhakas Antwort auf die Frage, wie sehr er enttäuscht sei, den Viertelfinal gelbgesperrt zu verpassen. Niedergeschlagen wirkte der Captain Minuten nach dem Schlusspfiff nicht wirklich, das Adrenalin wirkte noch, die Glückshormone sowieso.

Natürlich war sich der Spieler von Arsenal London in seiner Replik treu geblieben, als er an den nächsten Gegner die nächste kompromisslose Kampfansage machte; Xhaka gibt sie jeweils in Salven von sich. Und natürlich demonstrierte der 28-Jährige mit seinem ­Votum abermals das Vertrauen in die eigenen Stärken. Vor allem nach dieser Mannschaftsleitung gegen Frankreich, die Xhaka mit Haut und Haar so unglaublich stolz machte und seine Augen funkeln liess.

Xhaka wird seine Absenz gegen Spanien gewiss bald einmal Kummer bereiten, zumal er die Verwarnungen gegen die Türkei und Frankreich wegen Reklamierens erhielt. Und mit Gewissheit wird Xhaka in St.Petersburg den Schweizern und seinem Mentor Vladimir Petkovic fehlen, der ihn als seinen verlängerten Arm sieht, als Spiritus rector.

Das Duo schätzt und stützt sich gegenseitig, und manchmal denkt man, das Mass sei etwas gar hoch. Sogar unmittelbar nach dem Spielschluss suchte Xhaka die Nähe zum Coach, rannte pfeilschnell auf ihn zu und sprang ihn an, sie umarmten sich in einer Innigkeit, dass einem warm werden musste ums Herz.

Ein Glücksfall für die Mannschaft

Bereits 2011, als Xhaka als 18-Jähriger im Wembley debütiert hatte, fiel er mit hohen Ansprüchen an sich und die Mannschaft auf. Aussenstehende nahmen es ihm übel, weil sie eine solche Attitüde nicht kannten. Dabei ist er ein Glücksfall für die Schweiz, und weil Petkovic das erkennt, ist Xhaka auch ein Glücksfall für ihn. Einer mit Nebenwirkungen vielleicht. Doch wer sich noch einmal die Bilder des etwas anderen Nationalfeiertags anschaut, der erkennt: Der junge Mann aus Basel kann Fussball spielen.

Wie er die Mannschaft antrieb, sie dirigierte und wieder aufrichtete, wie er am meisten Pässe von allen Akteuren spielte, zeugt von Führungsqualitäten. Und allein der schönste Pass aus der Tiefe des Raumes in die Tiefe des Raumes zu Gavranovic war Extraklasse. Die Jubelbilder nach dessen 3:3 waren es ebenfalls.

Xhaka ist ein faszinierendes Wesen, er bringt so viele Facetten und Geschichten mit, die keinen kalt lassen. Gerade weil er sein Herz auf der Zunge trägt, jederzeit, nach Siegen wie Niederlagen, nach Lob wie Kritik. Also sagte er auch jetzt:

«Vielleicht haben wir Spieler phasenweise schon ein wenig die Linie verlassen. Aber das ist jetzt scheissegal.»

Ja, Granit Xhaka wird gegen Spanien fehlen. Dabei, so streitbar er in den Augen seiner Nörgler sein mag, kann die Schweiz nicht auf dieses Mentalitätsmonster verzichten. Er ist nicht nur ein meisterhafter Held der grossen Worte, er hat sich in der magischen Nacht von Bukarest auch zum meisterhaften Helden der Tat gemacht.