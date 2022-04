Schon wieder kein Messi und kein Ronaldo im Viertelfinal: Das Ende der Ära der zwei Grossen in der Champions League Erneut haben es Lionel Messi und Cristiano Ronaldo nicht in den Viertelfinal der Champions League geschafft. Rückblick auf eine grosse Ära. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Ende einer Ära: Lionel Messi (l.) und Cristiano Ronaldo verpassen erneut das Viertelfinal der Champions League.

Wenn eine Ära beginnt, dann merkt das zuerst einmal keiner. Erst später, wenn schon vieles passiert ist, setzt man sich hin. Sucht den Tag, an dem sich zum ersten Mal abzeichnet, was da noch kommt. Den Tag, an dem alles beginnt.

Die Ära, um die es hier gehen soll, ist die von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi in der Champions League. Man könnte den Anfang dort setzen, wo einer der beiden zum ersten Mal auftaucht in diesem Wettbewerb, der im Vereinfussball längst wichtiger ist als alles andere. Ronaldo tut das im Oktober 2003, ein 1:2 mit Sporting Lissabon in Stuttgart. Messi tritt im Dezember 2004 auf die Bühne, auch er verliert, 0:2 mit Barcelona bei Schachtjor Donezk.

Schon die Resultate zeigen, dass das alles nicht taugt als Startpunkt. Wir setzen ihn später, in die Saison 2007/08. Es ist das erste Jahr, in dem Ronaldo und Messi beide prägend sind, und nichts weniger als das kann hier der Massstab sein. Ronaldo trifft in dieser Spielzeit achtmal für Manchester United, Messi sechsmal für Barcelona. Es sind noch nicht die schwindelerregenden Höhen, die die beiden bald erreichen werden. Aber ein Anfang allemal, oder besser: Der Anfang.

In zwölf Jahren gewinnen sie gemeinsam acht Titel

Cristiano Ronaldo ist damals 23 Jahre alt, er spielt noch auf dem Flügel, dort, wo er als junger Mann zuhause ist. Der Portugiese schafft es mit Manchester United in den Final gegen Chelsea, schraubt sich nach 26 Minuten zu einem Kopfball hoch, 1:0. Die Londoner gleichen noch aus, später, im Penaltyschiessen, scheitert Ronaldo, als einziger seines Teams. Am Ende gehört er dennoch zu den Siegern.

Messi, der kleine Argentinier, der den Ball so eng führen kann wie kein anderer, trägt die Haare damals noch lang. Er erreicht mit dem FC Barcelona 2008 den Halbfinal. Dorthin wird es in den nächsten zwölf Saisons, bis ins Jahr 2019, immer zumindest einer der beiden schaffen. Achtmal gewinnt entweder Ronaldo oder Messi in dieser Zeit den Titel.

Am Dienstag, wenn es in der Champions League allmählich um alles geht, sitzt Messi wohl irgendwo in Paris. Und Ronaldo im Grossraum Manchester. Vielleicht schalten die beiden den Fernseher ein, um sich einen Viertelfinal anzusehen. Vielleicht lassen sie es aber auch bleiben, weil sie das nicht mitansehen mögen, Champions League, heisse Phase, und das ohne sie. Schon wieder.

Zum dritten Mal in Folge werden es weder Messi noch Ronaldo in den Halbfinal schaffen. Heuer sind beide im Achtelfinal ausgeschieden, wie schon im Vorjahr. Der Argentinier mit Paris Saint-Germain, Ronaldo mit Manchester United. Lange Jahre war das undenkbar, doch langsam wird es zur Gewohnheit. Eine Ära neigt sich dem Ende zu.

Zwei, die sich antreiben, jagen, besser machen

Es gibt eine ganze Wust an Zahlen, die sich eignen, um diese Ära zu illustrieren. Wahrscheinlich wird man noch lange über sie reden, vielleicht gibt es so etwas auch gar nie mehr, zwei Fussballer dieser Klasse, die zur gleichen Zeit spielen. Sich jagen, antreiben. Ronaldo, 140 Tore, und Messi, 125, führen die ewige Torschützenliste der Champions League an. Beide schafften es regelmässig, in einer Saison mehr als ein Tor pro Spiel zu erzielen. Dem Portugiesen gelangen einmal, 2013/14, sagenhaften 17 Tore in elf Spielen.

Zwischen 2008 und 2021 verwandelten Ronaldo und Messi den Ballon d’Or, die prestigeträchtige Auszeichnung für den besten Fussballer der Welt, in eine Art Privatwettbewerb; nur einmal, 2018, erdreistete sich Luka Modric, sich einzumischen. Er schaffte das, weil er Kroatien völlig überraschend in den WM-Final geführt hatte.

Messi gegen Ronaldo, das war eine Rivalität, die sich wunderbar vermarkten liess. Doch das heisst nicht, dass sie nur gut für den Fussball war. Die Champions League wurde in den Jahren von Messi und Ronaldo grösser und grösser, was auch an den zwei Gesichtern hing, die den Wettbewerb überall auf der Welt populär machten.

Das Preisgeld wuchs von knapp 600 Millionen Euro im Jahr 2007/08 auf zwei Milliarden. Den glücklichen Teilnehmern bescherte das volle Kassen. In einigen europäischen Ligen aber bewirkte das viele Geld vor allem eines: Serienmeister. Eintönigkeit statt Spannung.

Die beiden duellierten sich am liebsten auf dem Platz

Ronaldo, so stand es einmal in einem Buch über den Portugiesen, soll jeweils ziemlich emotional reagiert haben, wenn er seinem Rivalen beim Spielen zuschauen musste. Ansonsten taten die beiden wenig, um ihre Rivalität abseits des Platzes zu befeuern. Einmal, bei einer Uefa-Zeremonie im Jahr 2019, sagte Ronaldo, dass er gerne mal mit Messi essen würde. «Wenn ich eine Einladung erhalte, warum nicht?», lautete später die Antwort des Argentiniers. In Sachen verbalen Spitzen gehört das schon zum höchsten der Gefühle.

Duell im Clàsico: Messi (vorne) und Ronaldo. Alejandro Garcia / EPA

Lieber duellierten sich die beiden auf dem Platz. Zum Beispiel im Clàsico, dem grossen Derby zwischen Real Madrid und Barcelona. In einem Champions-League-Final trafen die beiden nur einmal aufeinander, 2009 in Rom. Messi spielte damals für Barcelona, Ronaldo für Manchester United. Der Argentinier traf einmal, zum 2:0 in der 70. Minute. Es waren die Jahre, in denen Messi mit Barcelona die Champions League dominierte, gemeinsam mit Piqué, Xavi, Iniesta und Busquets, mit Pep Guardiola an der Seitenlinie.

Später war es dann Ronaldo, der eine legendäre Equipe anführte, das Real Madrid der Jahre 2014 bis 2018. Der Portugiese hatte Kroos, Modric, Benzema und Ramos an seiner Seite und auf der Trainerbank Zinedine Zidane. Viermal gewannen die Spanier die Champions League in fünf Jahren, einmalig im europäischen Spitzenfussball.

Die verhängnisvollen Wechselentscheide

Jetzt sitzen Messi und Ronaldo also zu Hause, während die anderen um die Krone spielen, die sie selbst sich so oft aufgesetzt haben. Vielleicht lassen sie dabei die Gedanken schweifen. Denken daran, wo sie gerade unter Vertrag stehen. Und ob es vielleicht nicht besser gewesen wäre, etwas anderes zu machen.

Ronaldo hätte nach dem mässig geglückten Abstecher zu Juventus im letzten Sommer zu Manchester City gehen können. Er entschied sich dann für Manchester United, den Verein seines Herzens, den Verein, bei dem er zum Weltstar reifte. Das ist einerseits schön. Aber andererseits war es nicht sehr klug, weil bei United seit einigen Jahren vieles nicht so läuft, wie es sollte. Der Klub hinkt hinter seinem Renommee her, auch Ronaldo kann das nicht ändern.

Ein Riesenärger: Ronaldo und Manchester United. Peter Powell / EPA

Messi hatte derweil im letzten Sommer keine andere Wahl, als Barcelona zu verlassen, den Verein, bei dem er einst gross geworden war, den er wieder richtig gross gemacht hatte – und für den er schliesslich zu gross, weil zu teuer geworden war. Paris Saint-Germain, die dysfunktionale Ansammlung von Superstars, war sein einziger Ausweg. Dort haben sich die katarischen Besitzer zwar eine Reihe wunderbarer Einzelkönner zusammengekauft. Aber sie haben vergessen, dass Fussball ein Teamsport ist. Dass es eine Spielidee braucht, ein Mindestmass an Kohäsion.

Messi im Dress von Paris Saint-Germain: Bisher ein grosses Missverständnis. Michel Euler / AP

Für beide, für Messi und Ronaldo, gilt, dass sie jetzt nicht mehr uneingeschränkt geliebt werden, auch nicht dort, wo sie gerade spielen. Messi wurde in Paris gar ausgebuht. Überhaupt ist er nie richtig angekommen.

Ein 2:8 zum Abschluss

Der letzte aus dem Duo, der es zumindest in ein Viertelfinal der Champions League schaffte, war Messi. 2020 reiste er mit Barcelona nach Lissabon. Es war das erste Jahr der Corona-Pandemie, und statt der üblichen Hin- und Rückspiele wurden Viertelfinals, Halbfinals und Final mit einer K.o.-Partie entschieden. Barcelona spielte gegen Bayern, und das Spiel ging mit 2:8 aus. Ja, richtig, 2:8.

Dass dieses Eishockey-Resultat zum Endpunkt der Ära von Messi und Ronaldo werden würde, liess sich damals allenfalls erahnen. Und doch sieht es jetzt, zwei Jahre später, ganz danach aus. Beide, der Argentinier und der Portugiese, sind bis heute Fussballer geblieben, die ein Spiel in einer Sekunde entscheiden können. Aber auch sie sind älter geworden, und die letzten Jahre haben gezeigt: Alleine können selbst sie ein Team nicht tragen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen