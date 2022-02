Nackt in den Bergen: Das verrückte Leben von Olympiasieger Regez

Ryan Regez Der Schweizer Olympiasieger, der auch einmal nackt in den Bergen posiert Skicross-Olympiasieger Ryan Regez bestreitet öffentliche Auftritte in Leggins mit Einhörnern drauf. Doch so extravagant er neben der Piste sein kann, als Sportler lebt und trainiert der Berner hochprofessionell. Martin Probst Jetzt kommentieren 18.02.2022, 13.55 Uhr

Ryan Regez und der Blick auf Gold. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Nicht noch einmal. Das dachte sich Alex Fiva und liess seinem Schweizer Teamkollegen Platz: «Weil zwei Schweizer am Boden, das wäre schade», sagte der 36-Jährige. Fiva stand zusammen mit Ryan Regez im Final. Vier Männer waren übrig geblieben. Nur für drei lockte eine Medaille als Lohn.

Regez setzte sich von Beginn an die Spitze. Fiva blieb an ihm dran. Wie schon vor vier Jahren hatte Fiva die Qualifikation gewonnen. Doch damals passierte ein Drama. Im Viertelfinal fuhr Fiva dicht neben seinem Schweizer Teamkollegen Marc Bischofberger und stürzte bei einem Ausweichmanöver. Sein Traum von einer Medaille platzte brutal. Bischofberger gewann später Olympia-Silber. In China ist er nicht dabei.

So hielt Fiva also Abstand. «Ich wollte weiter unten, wo das Sturzrisiko kleiner ist, ver­suchen, an Ryan vorbeizukommen. Aber er fuhr zu stark», sagt er. Ryan Regez gewann Gold. Alex Fiva Silber. Was für ein Tag.

Ryan Regez auf dem Weg zum Olympiasieg. Hinter ihm: Alex Fiva. Diego Azubel / EPA

Regez hatte sich mit zwei Siegen in den beiden letzten Rennen vor den Olympischen Spielen selbst in die Rolle des Topfavoriten gebracht. «Das hat unglaublich viel Druck bei mir erzeugt. Es ging in diesen Tagen viel in meinem Kopf vor», sagte der 29-jährige Berner Oberländer aus Wengen.

Es half Regez, dass es noch nicht lange her ist, seit er eine andere mentale Herausforderung meisterte. In der Schlussphase der vergangenen Saison brach er sich die Hand und verletzte sich an der Schulter. Verletzungen begleiten zwar seine Karriere. Doch erstmals traf es den Oberkörper.

Es droht eine Tätowierung auf den Allerwertesten

In der Vorbereitung auf die Olympiasaison fehlte Regez die Spritzigkeit. Der zähe Verlauf und die langsamen Fortschritte setzen ihm zu:

«Im inneren eines Athleten passiert sehr viel. Es ist wichtig, dass man hinhört. Und sich Hilfe holt.»

Regez, der schon zuvor einem Mentaltrainer vertraute, holte sich zusätzliche Unterstützung bei einem Sportpsychologen. Der Saisonbeginn verlief zwar nicht nach Wunsch, doch seit Mitte Dezember be­findet er sich im Hoch. Regez stand in fünf von sechs Rennen auf dem Podest, dreimal davon als Sieger. Und den Gesamtweltcup führt der Berner ebenfalls an.

Sollte Regez das auch noch am Ende der Saison, wird es schmerzhaft. In einem Podcast hatte er gesagt, dass er, sollte er eine Olympiamedaille und den Gesamtweltcup gewinnen, sich das Logo der Sendung auf den Allerwertesten tätowiere. Die Hälfte ist erreicht. «Noch sind vier Rennen, aber wenn ich es schaffe, löse ich mein Versprechen mit Genuss ein.»

Es wäre nicht das erste Mal, dass Regez auffällt. Öffentliche Auftritte bestritt er auch schon in Leggins mit Einhörnern drauf. Oder der Berner posiert für Fotos nackt in den Bergen und teilt die Bilder im Internet.

Doch so extravagant Regez manchmal auftritt. Als Spitzensportler lebt und trainiert der 29-Jährige längst hochprofessionell. Seit sieben Jahren verzichtet er komplett auf Alkohol. Seit fünf Jahren ernährt er sich vegan.

Wie fast alle Skicrosser hat Regez mit Ski alpin begonnen. Doch mit 16 Jahren hatte er genug. Er wollte lieber das Leben geniessen. Er begab sich, wie er dem «Tages-Anzeiger» verriet, in eine experimentelle Lebensphase.

Bis er irgendwann auch davon genug hatte – und zurück zum Sport fand. Er entdeckte Skicross für sich und war schnell gefesselt von der Sportart, die sich seit der Olympiapremiere 2010, als Mike Schmid - ebenfalls ein Berner Oberländer - Gold gewann, professionalisiert hat. Jetzt ist ­Regez Olympiasieger und Nachfolger von Schmid, der als Trainer dabei ist.

Eine Versöhnung für Fiva

Während Ryan Regez ganz oben angekommen ist, erlebt Alex Fiva eine Versöhnung mit den Olympischen Spielen. 2014 in Sotschi zog sich der Bündner einen schweren Bandscheibenvorfall zu. Nach einer Operation erklärten ihm die Ärzte damals, dass die Chancen, dass er wieder Spitzensport betreiben könne, maximal bei 50 Prozent liegen.

Silber mit 36 Jahren: Alex Fiva hat sich mit den Olympischen Spielen versöhnt. Alessandra Tarantino / AP

Doch Fiva gab nicht auf und kämpfte sich zurück. Mit der Motivation, es jenen, die es ihm nicht zutrauten, zu zeigen. Vor einem Jahr wurde Fiva Weltmeister. Und nun ist er mit 36 Jahren Olympiamedaillengewinner. «Früher hiess es, ich habe nicht die Nerven für Grossanlässe. Dafür habe ich Weltcuprennen gewonnen. Jetzt hat sich das gedreht. Beides ist schön.»

13 Weltcuprennen hat Fiva insgesamt gewonnen. 2013/14 triumphierte er im Skicross-Gesamtweltcup. Und was kommt nun? «Ich weiss es nicht», sagt er. «Ich habe zwei wunderbare Kinder, auch das ist eine schöne Herausforderung. Andererseits liegen sehr coole Jahre vor uns mit einer Heim-WM in St. Moritz oder den Olympischen Spielen auch fast vor der Haustüre in ­Livigno.» Die Welmeisterschaft findet 2025 statt. Die nächsten Winterspiele 2026. «Das zu verpassen, täte schon ein bisschen weh.»

