Rückkehr in Sägemehl Der eine wurde Vater, der andere entdeckte die Freiheit – und alle vermissen das Schwingen Am Aargauer Kantonalschwingfest in Lenzburg endet für fünf Aargauer Eidgenossen am Sonntag eine spezielle Zeit. 21 Monate lang verhinderte Corona Kranzfeste. Nun kehren die Schwinger zurück. Das sind ihre Geschichten. Martin Probst 04.06.2021, 05.00 Uhr

Nick Alpiger, Patrick Räbmatter, Christoph Bieri, Joel Strebel und Andreas Döbeli (von oben rechts im Uhrzeigersinn). Bilder: Alpiger / Iseli / Wagner / Ritz / ZVG

In einem Punkt sind sich alle ­einig: Schön, geht es endlich wieder los. Doch die lange Zeit ohne Schwingfest war für jeden der fünf Aargauer Eidgenossen, die am Sonntag am Kantonalen in Lenzburg wettkampfmässig auf den Schwingplatz zurückkehren, anders.

Wir haben bei Nick Alpiger, Patrick Räbmatter, Andreas Döbeli, Christoph Bieri und Joel Strebel nachgefragt, wie sie die 21 Monate erlebten, seit sie am Eidgenössischen in Zug letztmals um einen Kranz geschwungen haben. Und auch bei David Schmid, der nach einer OP auf dem Weg zurück ist.

Im ersten Gang wartet gleich der König. Aber das stört Nick Alpiger nicht. Im Gegenteil. «Ich freue mich», sagt er. Weil es eine Auszeichnung ist. Dem 25-Jährigen wird zugetraut, Christian Stucki zu zeigen, wer unweit vom Schloss Lenzburg regiert.

Nick Alpiger. Pascale Alpiger

Vom Schwingplatz aus sieht man nicht nur hinauf zum historischen Gebäude, sondern auch hinüber nach Staufen, wo Nick Alpiger wohnt. Mehr zu Hause geht nicht, zumal er im gastgebenden Schwingklub Lenzburg trainiert.

Respekt vor König Stucki hat Alpiger, Angst nicht. «Mir spielt es keine Rolle, wer mir zugeteilt wird. Wer sich solche Gedanken macht, ist vielleicht nicht am richtigen Ort.» Im Kreis der Besten.

Alpiger gewann 2019 dass Innerschweizerische und wurde zu einem Kronprinzen für das Eidgenössische in Zug. Doch dann verletzte er sich. Nun bekommt er die Chance, den König in Lenzburg auf den Rücken zu legen. «Ich fühle mich topfit», sagt Alpiger und ergänzt:

«Ich hoffe, dass wir zeigen können, dass wir Schwinger bereit sind für Grossveranstaltungen.»

Am Sonntag wird es auf den Tag genau 11 Jahre her sein, seit Patrick Räbmatter seinen ersten Kranz gewann. Und damit noch nicht genug der Parallelen: Schon 2010 fand am 6. Juni ein Aargauer Kantonalschwingfest statt. Damals in Biberstein, am kommenden Sonntag in Lenzburg. «Und ich könnte bereits meinen 42. Kranz gewinnen», sagt Räbmatter.

Patrick Räbmatter mit Ehefrau Vanessa und Töchterchen Ronja. ZVG

Wer hätte am 6. Juni 2010 gedacht, wo ihn sein Weg noch überall hinführen sollte. Zweifacher Eidgenosse ist der 30-Jährige schon, hinzu kommen sieben Berg- und acht Teilverbandskränze sowie der Sieg am Basellandschaftlichen 2015.

Trotzdem sagt er: «Ich bin schon ein wenig nervös.» Weil es kein Fest wie ­jedes andere ist. «Es war eine spezielle Zeit.»

Aber schöner als Räbmatter kann man die Zwangspause durch Corona nicht nutzen. Er wurde Vater. «Und die freie Zeit habe ich mit meiner Tochter verbracht.» Am Sonntag beim Wiederbeginn wird Ronja zwar nicht dabei sein, zu strikt ist die Trennung zwischen Schwingern und Zuschauern. Aber das lässt sich nachholen.

Der Puls ist erhöht, die Nerven sind angespannt. Dabei schaut Andreas Döbeli nur ein Video. «Aber als ich mich am Sonntag hinsetzte und mir Aufnahmen vom letzten Aargauer Kantonalen anschaute, kam ich fast ins Schwitzen. So sehr packte es mich, lebte ich mit», sagt er.

Andreas Döbeli.

Wolfgang Rytz

Die Videoaufnahmen sind über zwei Jahre alt. Die ganze Schwingsaison 2020 fiel der Coronapandemie zum Opfer. Nun geht es endlich wieder los und das Herz schlägt schneller. «Ich bin schon sehr nervös.» Mehr als üblich. «Aber es wäre falsch, es zu hinterfragen. Es gehört dazu», sagt Döbeli. Schliesslich sind Schwingfeste längst keine Routine mehr.

Den Sommer ohne Schwingfeste konnte der 23-Jährige allerdings auch geniessen. Einmal ein Leben führen, in dem der Sonntag zur freien Verfügung steht. «Ich ging wandern, traf mich mit Freunden. Nur schade, war das Reisen aufgrund von Corona nicht möglich», sagt Döbeli. Doch irgendwann kam das Kribbeln zurück. Dieser Sommer darf gerne mehr Feste bieten wie jenes an diesem Sonntag.

Es ist ja schon fies. Da fehlt Christoph Bieri nur noch ein einziger Kranz zum Jubiläum, und dann finden einfach keine Feste mehr statt.

Christoph Bieri.

Chris Iseli

21 Monate ist es her, seit der 35-Jährige am Eidgenössischen in Zug die vorerst letzte Chance auf seinen 100. Kranz hatte. Er konnte sie nicht nutzen, und dann kam Corona. Nun folgt am Sonntag endlich eine nächste Gelegenheit: «Jetzt muss es dann einfach einmal klappen», sagt Bieri. Vorher will er nicht aufhören.

«Wenn ich den 100. Kranz auf der letzten Rille hole, höre ich vielleicht sofort auf. Wenns gut geht, schwinge ich die Saison fertig». Nach dem Aargauer folgt eine Woche später das Solothurner Kantonale. Zwei Feste für ein Halleluja. «Und sonst schaue ich weiter.»

Aber nochmals weiter quälen, obwohl ihm der Rücken schon so lange Probleme macht? «Die Coronapause hat gutgetan.» Immerhin. «Aber nach intensiven Einheiten leide ich. Doch ich muss ja nicht mehr ewig schwingen.» Nur noch bis zum 100. Kranz. Alles ­andere wäre Zugabe. «Ich freue mich auf die Chance.»

Am Anfang war es ja sogar noch toll, zu Hause zu trainieren. «Ich dachte: Cool, so fallen die Wege ins Training weg», erinnert sich Joel Strebel. Doch schon nach ein paar Einheiten alleine spürte der 24-Jährige, dass etwas fehlt.

Joel Strebel. Alexander Wagner

Dass es so weniger Spass macht, sich an den Gewichten zu quälen – sofern es das jemals tut. Aber wenn, dann zusammen mit Kameraden, die das gleiche Ziel haben: bereit sein, um im Sägemehl zu bestehen.

«Ich war schon sehr froh, als wir wieder gemeinsam trainieren durften», sagt Strebel. Und spätestens mit der Rückkehr ins Sägemehl kehrte der Schwingeralltag zurück.

Strebel hat darauf spekuliert, dass der Saisonstart nicht mehr allzu fern ist. «Wir haben im Krafttraining bereits die Kadenz erhöht, bevor klar war, wenn es losgeht», sagt er. «Also mehr Gewicht, weniger Wiederholungen. Immer näher ans Maximum.»

Strebel trainiert bei Tommy Herzog, wo sich auch Christian Stucki schindet. Sehen wird der Aargauer den Schwingerkönig am Sonntag aber zum ersten Mal in diesem Jahr. «Stucki trainiert morgens, ich am Nachmittag.»

Der sechste noch aktive Eidgenosse aus dem Aargau verpasst hingegen den Wiederbeginn. Für David Schmid kommt das erste Schwingfest seit 21 Monaten noch zu früh.

David Schmid.

Claudio Thoma

Schmid hat nach einer Verletzung – ein Knorpelsplitter im Knie musste operativ entfernt werden – zwar vor kurzem wieder mit dem Schwingtraining begonnen. Ein Kranzfest wäre für den 30-Jährigen aber noch eine zu grosse Belastung und damit ein Risiko.

«Ich möchte sicher weitermachen und bereite mich vor. Wann ich mein Comeback geben kann, steht allerdings noch nicht fest», sagt er.