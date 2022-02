Riesenslalom Odermatts letzte Chance: Kommts zum Happy End? Und was das mit einer Spielkonsole zu tun hat Am Sonntag kann Marco Odermatt die Olympischen Spiele versöhnlich abschliessen. Im Riesenslalom ist er Topfavorit. Doch hält er dem Druck stand, ohne verrückt zu werden? Sein Freund und Teamkollege Semyel Bissig sagt, warum er fest daran glaubt. Martin Probst Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Marco Odermatt bekommt am Sonntag eine letzte Chance auf eine Olympia-Medaille. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Eigentlich war die Spielkonsole dafür gedacht, dass es Marco Odermatt nicht langweilig wird, wenn er Zeit im Hotelzimmer verbringt. «Darum habe ich ihm meine Konsole mit nach China gegeben», sagt Semyel Bissig.

Der 24-jährige Nidwaldner ist selbst Skiprofi und kennt den gleichaltrigen Odermatt schon lange. Die beiden verbindet eine enge Freundschaft, die über den Skisport hinausgeht.

Semyel Bissig ist einer von Marco Odermatts besten Freuden. Sven Thomann/Frechfocus

Während sich Bissig derzeit in der finalen Phase seiner Reha nach einem Kreuzbandriss be­findet, interessiert ihn natürlich, wie es Odermatt in China geht.

Und unverhofft erfüllt die Spielkonsole nun noch einen anderen Zweck, indem sie für Ablenkung sorgte. Diese tut Odermatt nach den bisher enttäuschend ver­laufenen Olympischen Spielen gut.

«Wenn wir im Kontakt sind, sprechen wir nicht über das Skifahren», sagt Bissig. «Ich frage ihn, ob er dieses oder jenes Spiel gespielt hat und will wissen, wie gut er schon ist.»

Er sollte der Star werden – jetzt bleibt ihm eine Chance

Eine Karriere als E-Sportler strebt Marco Odermatt zwar nicht an, die Herausforderung tut trotzdem gut. Am Sonntag hat er im Riesenslalom die letzte Chance, die erwartete Olympiamedaille zu gewinnen.

Vier von fünf Rennen in dieser Disziplin hat er in dieser Saison gewonnen, einmal war er Zweiter. Der Druck, der auf Odermatt lastet, ist enorm. Bleibt der Erfolg aus, reist der Nidwaldner, der zum Star dieser Spiele hätte werden sollen, als einer der grossen Verlierer ab.

Die Olympischen Spiele verliefen für Marco Odermatt bisher enttäuschend: Hier nach dem Ausscheiden im Super-G. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Vor einem Jahr an der WM in Cortina d’Ampezzo war Odermatt im Riesenslalom ebenfalls einer der Favoriten. Dann schied er im wichtigsten Wettkampf aus.

Diesmal ist die Erwartung noch höher. Alles andere als Gold wäre – zumindest gemessen an den Resultaten – bereits eine Enttäuschung. Und man fragt sich: Hält Odermatt diesem Druck stand, ohne verrückt zu werden? Bissig sagt:

«Skisport wird zu 80 bis 90 Prozent im Kopf entschieden. Ich behaupte, es gibt einige Athleten, die so gut Ski fahren können wie Marco. Den Unterschied macht er im Kopf, mit seiner Fähigkeit, wie er sich auf alles perfekt ein­stellen kann.»

Während Marco Odermatt den typischen Weg in den Weltcup nahm, also über die Förderprogramme von Swiss-Ski, war Bissig, bis er 16 Jahre alt war, auf sich selbst gestellt. Erst dann fand er Aufnahme im Kader des Skiverbands.

«Ich musste schon sehr früh lernen, wie viel man investieren muss», sagt Bissig. «Darum war ich – auch wenn sich das jetzt etwas komisch anhört – in frühen Jahren eine Klasse besser als Marco.»

Ausnahmen erlaubt – aber die Ernährung wird wichtig

Das hatte zum einen mit der körperlichen Entwicklung zu tun. Aber nicht nur: «Ich trainierte damals professioneller und war auch darum physisch besser in Form», sagt Bissig. «Bei Marco hat sich erst in den vergangenen zwei, drei Jahren viel verändert. Er stellt Dinge, die er nicht so gern macht – zum Beispiel im Sommertraining – nicht mehr infrage. Er macht sie, weil er weiss, dass sie helfen, dass es sie braucht, damit er ganz vorne mithalten kann.»

Gemeint ist unter anderem das Konditionstraining. Aber auch die Ernährung. Zwar gönnt sich Odermatt noch heute zwischendurch etwas Herzhaftes. Trotzdem legt auch er nun mehr Wert auf Ausgewogenheit.

Seit drei Jahren bereiten sich Bissig und Odermatt im Sommer gemeinsam auf die Saison vor. Doch wie fühlt es sich an, wenn der Freund die Skiwelt erobert und kurz vor dem Sieg im Gesamtweltcup steht, während die eigene Entwicklung langsamer verläuft?

Bissig sagt: «Das ist ganz normal. Mein Weg stimmt. Ich spüre überhaupt keine Eifersucht. Im Skisport entscheidet die Uhr. Es entscheiden keine Noten von Kampfrichtern. Das macht es einfach, zu akzeptieren, wenn einer besser ist.»

Ein zweiter Rang ist Odermatt nicht genug

Dass Odermatt fähig ist, sich am Sonntag der riesigen Last zu entledigen, ist Bissig überzeugt. «Erst im Moment von grösstem Druck zeigt sich, aus was ein Mensch gemacht ist. Entweder man kann damit umgehen oder nicht.»

Dass es Odermatt kann, hat er in Adelboden bewiesen, als er nach dem ersten Lauf führte und die Chance hatte, sich seinen ganz grossen Bubentraum zu erfüllen. «Während andere in solchen Momenten zerbrechen, gewinnt Marco das Rennen», sagt Bissig.

Und er nennt noch ein Beispiel: «Als Marco in Alta Badia Zweiter wurde, in einem der grossen Riesenslalom-Klassiker, hätten viele gedacht: wow. Und sie hätten es genossen. Marco sagte sich: Morgen ist nochmals ein Rennen und ich will und kann hier gewinnen.» Am Tag darauf siegte Odermatt. Auch am Sonntag?

