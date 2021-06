Besuch in Baku vor der EM: «Unser Land braucht einen Diktator»

Reportage «Unser Land braucht einen Diktator»: Zu Besuch in Baku, wo die Schweizer Nati in die EM startet Die Schweiz trägt in Baku ihre EM-Partien gegen Wales und die Türkei aus. Eine Reportage aus dem Epizentrum Aserbaidschans, in dem die Liebe für Europa und die Angst vor zu viel Demokratie nebeneinander auf der Parkbank sitzen. Christian Brägger aus Baku 10.06.2021, 05.00 Uhr

Die Flame Towers, Wahrzeichen Bakus und wie ein stiller Beobachter. Bild: cbr

Die Begrüssung am Flughafen ist unerwartet. «Welcome to Aserbaidschan-Karabach.» Hmm, Karabach, wieso der Sicherheitsbeamte mit arabischem Einschlag das wohl so formuliert? Sind die Gäste aus der Schweiz nicht einfach in Baku gelandet? Wobei, die Leuchtdioden der Anzeigetafel zeigen dasselbe an. Verarbeitungsmomente später wird die versteckte Botschaft klar. Sie ist so auszulegen, wie wenn der Moskauer sagen würde: «Willkommen in Russland-Krim.» Das betonen also, das zu einem gehört. Oder es zumindest tun soll.

Ein Laden in der Altstadt. Bild: cbr

Aserbaidschan-Karabach. Nochmals kommt vor dem geistigen Auge hoch, wie sich das Land vor knapp neun Monaten mit Armenien in einem Krieg befand. Und sich die Enklave vom Gegner mehrheitlich zurückholte. Der erste Eindruck ist schon mal da, der zweite folgt auf der Fahrt zum Hotel vorbei an den glänzenden, über 160 Meter hohen Flame Towers. Sie sind Eyecatcher, die silbernen Türme, und bleiben es, weil man sie in Baku immer wieder im Nacken spürt. Als wachten sie über Stadt und Leute.

Hier sind wir also, in einem Land mit viel Sonne zwischen Europa und Asien, so gross wie Österreich, mit über 10 Millionen Einwohnern, wovon 97 Prozent muslimischen Glaubens sind. Und das, wie ganz nebenbei, für die Schweiz ein Gastgeber dieser europäischen Fussballmeisterschaft sein soll.

Eldar und Svetlana: Das grosse Lob an den Präsidenten

Eldar und Svetlana. Bild: cbr

«Baku, das ist in Europa, wir sind Europäer!», sagt Eldar, ein Schiite wie fast 90 Prozent der Aserbaidschaner. Gedankenverloren ist er allein dagesessen auf einer Parkbank, vor sich das Kaspische Meer. Er lebt von einer guten Rente, weil er die letzten 25 Jahre vor der Pension für den Ölkonzern BP gearbeitet hat. Er kann sich gut in Englisch ausdrücken, ist hier damit einer der wenigen. Geboren in Karabach, hat der 72-jährige Mann in Baku an der Universität Erdöl- und Erdgastechnik studiert, das Nachdiplomstudium in Moskau absolviert.

Sein immer moderner werdendes Baku, das auch dank der Ölreserven von einem Wirtschaftsaufschwung profitiert, findet Eldar «grossartig». Da sieht er darüber hinweg, dass im Land die Demokratie unter Präsident Ilham Alijew, einem Autokraten und seit 2003 quasi in Erbfolge für den Vater an der Macht, auf der Strecke bleibt. Eldar sagt:

«Für unsere Mentalität ist es gut, wie es ist.»

Eine rüstige Frau schlendert herbei, begrüsst den älteren Herr lieb, hört zu, ist aber kurz irritiert über den Gesprächspartner. Dann setzt sie sich hin und sagt: «Zu viel Demokratie würde nur Chaos verursachen. Uns fehlt die Erfahrung darin.»

Das Früher: Weniger Freiheit

Gestern Formel 1, heute Fussball. Bild: cbr

Früher, als Aserbaidschan bis zur Unabhängigkeit 1991 unter der Sowjetunion lief, habe es viel weniger Freiheit gegeben, sagt sie. Man habe mehr gelitten. Heute sei alles viel besser, das Internet frei zugänglich, die Medien autonom. Von Berichten, dass der Staat kritische Stimmen des Systems unterdrücke, will Svetlana, die eine russische Mutter hat und Sunnitin ist, nichts wissen. Nutzlos die Einwände, dass Aserbaidschan im Ranking der Pressefreiheit 167. von 180 Nationen ist.

Oder dass jegliche Wirtschaftszweige vom Präsidenten und seiner Gefolgschaft kontrolliert werden sollen, die Kluft zwischen Armen und Reichen immer riesiger werde. Für die Frau war der Krieg um Bergkarabach ein «versteckter und richtiger», längst sei es fällig gewesen, von Armenien die verlorenen Gebiete zurückzuerobern.

«Wir betrachten die Geschichte nun dank Alijew als erledigt, er ist ein grossartiger Leader und Diplomat, das können Sie ruhig so schreiben, wie wir es sagen.»

Turan: «Wir werden die Türken voll unterstützen»

Seit im März 2020 die Geschäfte schlossen wegen der Pandemie, habe das Land sehr gelitten, sagt Turan. Er führt mit seiner Verlobten Suryia eine Touristeninformation, das Duo bietet zudem Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten an, beispielsweise eine über 200 Kilometer lange Fahrt rauf nach Khinalug; es ist mit 2100 Metern über dem Meeresspiegel das höchstgelegene Dorf Aserbaidschans. Turans Geschäft liegt in der Altstadt, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Und auch er sagt:

«Unser Land braucht einen Diktator. Ich sehe keine Alternative.»

Turan, der ein Tourismusbüro betreibt. Bild: cbr

Vier Millionen Touristen, vor allem aus Russland, der Türkei und Georgien, besuchten vor Corona das Land jährlich. 1000 Euro habe er mit seinem Geschäft und seinem Zweitjob, den Fahrdiensten für die Hotels, jeweils am Tag verdient. Sagt zumindest Turan. Seit dem Lockdown erhält er vom Staat das Minimum und damit monatlich etwas mehr als 100 Franken. Dafür seien viele Wohnungen in Privatbesitz, das stamme noch aus der Zeit unter Russland. Und auch die Flüchtlinge aus Karabach hätten nach der Okkupation durch die Armenier Häuser erhalten.

Turan scheint ein cleverer junger Mann zu sein, er hat Kommunikation in Izmir studiert, arbeitete während zwei Austauschjahren in Kalifornien. Sein Englisch ist gut, und er interessiert sich neben dem Boxen auch für den Fussball. Er sagt:

«Wir werden die Türkei voll unterstützen, wenn sie gegen die Schweiz spielt.»

Seine Freundin darf nicht gross reden, auch nicht mit aufs Bild, es gilt, das Image zu wahren, obwohl sich die Stadt grundsätzlich westlich gibt. Die Kriminalität im Land sei gering, sagt Turan, man müsse halt in einigen Bars und Nachtclubs aufpassen, weil da gewisse Damen den besonders Arglosen das Geld aus der Tasche ziehen. Und es wäre nicht gut, wenn sich ein armenischer Staatsangehöriger zu erkennen gäbe, sagt er.

Der Kellner und die Botschaft: Nein, lieber nicht

Immer wieder kommen Freunde am Geschäft vorbei, man gibt sich und dem Fremden herzlich die Hand. Zeit, zu gehen, prompt will ein Kellner zwei Strassen später unbedingt, dass man in dessen Lokal speist. Er ist freundlich, zuerst, fragt, woher man komme, bringt Ibrahimovic als Schweizer Spieler ins Spiel. Shaqiri und Xhaka kennt er auch. Doch das Mittagessen mag man hier nicht einnehmen, und er nicht auf ein Foto. Plötzlich erscheint der Kellner im Quartett, das Weite suchen hilft.

Die Schweizer Botschaft in Baku. Bild: cbr

Von der EM ist in Baku wenig, ja eigentlich nichts zu sehen bis auf ein paar Plakate. Dafür läuft man in der sauberen Stadt neben streunenden Katzen, brettspielenden Senioren völlig unerwartet dem Schweizer Kreuz über den Weg. Die Schweizer Botschaft für Aserbaidschan und Turkmenistan ist hier in der Altstadt in einem Gebäude eingemietet, es kommt sogar zu einem kurzen Austausch mit der Konsulin, seit vergangenem Jahr ist sie im Land. Aber die kritischen Fragen beantworten, das mag sie nicht, dafür sei sie nicht da, sagt sie.

Stattdessen gibt die junge, des Französischen mächtige Dame am Schalter einen Restauranttipp vor dem Spaziergang durch die hochfrequentierte Nizami Street, der Einkaufsstrasse Bakus. Jene Fussgängerzone lässt später erahnen, was los sein wird, wenn die Leute wieder richtig leben dürfen.

Das Essen: Es gibt nichts zu meckern, vielmehr ist es etwas für die Sinne

Dolma, ein Gaumenschmaus. Bild: cbr

Es wird im «La Quzu» ein Gaumenschmaus, schade, kann man sich nicht durch all die landestypischen Gerichte wie Qutab (gefülltes Fladenbrot), Plov (orientalisches Reisgericht) oder Kebab durchessen. Die Dolma, mit Reis und Huhn gefüllte Weinblätter, sind jedenfalls eine Sensation. Hinzu die feinsten Gewürznoten, die die Sinne anregen.

Ja, das Gefühl in Baku angekommen zu sein, ist spätestens jetzt da. Und dass Sportanlässe auch zur Selbstdarstellung genutzt werden, kann für einen Moment gerade egal sein.