Red Boots «Zürich ist eine Nummer grösser»: Die FC Aarau Frauen haben keine Chance gegen den Rekordmeister – sie unterliegen klar gegen Zürich Das Meisterschaftsspiel am Samstagnachmittag entscheidet die FC Zürich Frauen für sich. Auf heimischen Boden gewinnen sie klar mit 3:0. Alle drei Treffer erzielen sie in der ersten Halbzeit, denn die Aarauerinnen zeigen sich ängstlich, wie der Trainer Charly Grütter nach dem Spiel sagt.

Noemi Benz erhielt an diesem Nachmittag drei Treffer. Henry Muchenberger

Bereits in der 24. Minute machten die Zürcherinnen an diesem Nachmittag den vermeintlichen Sack zu. Mit dem 3:0 der Nationalspielerin Fabienne Humm schossen die Zürcherinnen nicht nur ihr verdientes drittes Tor in dieser noch jungen Partie – sie brachen auch gleich den Aarauerinnen das Genick.

Am Samstagnachmittag startete die Partie der Red Boots gegen den amtierenden Schweizermeister im Heerenschürli. Schon zu Beginn der Partie haben die Zürcherinnen ihre Stärke bewiesen und brachten die Gäste aus Aarau mächtig unter Druck. Diese verhinderten mit ihrer Verteidigung, dass die Heimmannschaft bereits in den ersten Minuten in Führung geht. Aarau kämpfte sich immer wieder zurück. Auch als der FCZ in der neunten Minute den ersten Treffer erzielte.

Unglückliches erstes Tor im Heerenschürli

Das Tor war unglücklich für die Frauen unter Trainer Charly Grütter. So zeigten die Zürcherinnen ihren ersten gefährlichen Abschluss, doch Torhüterin Noemi Benz konnte den Ball nicht richtig fangen. Folglich setzte eine Zürcherin nach und schoss den Ball ins leere Tor.

In den ersten zehn Minuten versuchten die Aarauerinnen mit ihrem Spielaufbau sich in der gegnerischen Hälfte zu platzieren. Doch die Zweitplatzierten der Tabelle wehrten sich mit ihrer starken Verteidigung und liessen kaum Bälle in Tornähe. Die FCZ Frauen waren mehrfach im Ballbesitz.

Während die Aarauerinnen Mühe hatten ins Spiel zu kommen, erzielten die FCZ Frauen bereits den nächsten Treffer und doppelten zwei Minuten später zum 3:0 nach. Bei dem mehrheitlich einseitigem Ballbesitz und der Chancenverwertung der Zürcherinnen, war das Resultat wenig überraschend. Doch spätestens nach dem dritten Treffer kämpften die Aarauer Frauen sich zurück. Sie zeigten sich mutiger und kamen mit ihrem Pressing zu mehreren Balleroberungen. Dies führte in der 36. Minute auch zur bisher besten Chance der Red Boots.

Sara Nilsson zeigte die beste Chance der Aarauerinnen

Umso ernüchternder das Pausenresultat für Aarau aussah, desto kämpferischer starteten sie in die zweite Halbzeit. Die Red Boots drückten aufs Gas und kamen vermehrt zu guten Abschlüssen. In der 60. Minute zeigte Sara Nilsson einen weiteren gefährlichen Abschluss. Doch der Ball kam nicht bei Seraina Friedli hindurch und stoppte zwischen ihren Beinen. Entsprechend mehr musste der Rekordmeister in der Verteidigung agieren. So verhinderten sie mehrere Torchancen und machten es für weitere Treffer der Zürcherinnen schwer.

Trotz dem schlechten Start im ersten Drittel, zeigten die Aarauerinnen in der zweiten Halbzeit ihr Können. Sie gingen vermehrt in Zweikämpfe und erkämpften sich den Ball. Deshalb war der Ballbesitz erstmals eher ausgeglichen, anders als in der ersten Halbzeit. Das Spiel der Siebt- und Zweitplatzierten war hart, aber die Frauen begegneten sich fair. Am Schluss half aber weder das faire Spiel der Aarauerinnen noch ihre Offensive. Sie verloren das Spiel mit 0:3.

Zu viel Angst in der ersten Halbzeit

Trainer Charly Grütter hatte nach dem Spiel positive Worte. Sie hätten eine gute zweite Halbzeit gezeigt. «In der ersten Halbzeit waren wir zu ängstlich.» Deshalb habe er in der Pause die Frauen animiert mutiger zu sein und ihre Angst abzulegen. Mit Erfolg: «Wir waren in der zweiten Halbzeit fast die bessere Mannschaft.» Doch das Schlussresultat war klar. Auch für Grütter: «Zürich ist eine Nummer grösser.»

