Rassimusskandal FCB-Spieler während Partie gegen Vaduz rassistisch beleidigt: «Kalulu ist ein Bananenpflücker» Aufregung in der Partie zwischen dem FC Basel und dem FC Vaduz: Über die Aussenmikrofone ist zu hören, wie jemand im Stadion FCB-Flügelspieler Aldo Kalulu rassistisch beleidigt. Céline Feller Aktualisiert 05.04.2021, 17.41 Uhr

Wird rassistisch beleidigt: Aldo Kalulu (links). Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

So war es mit Sicherheit nicht gemeint, als Bernhard Burgener vor eineinhalb Wochen sagte, dass alle an diesem Montag nach Basel schauen werden, auf dieses Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Vaduz. Der Präsident des FCB wollte eine Reaktion seiner Mannschaft und seines Trainers sehen. Doch all dies gerät nach einer Szene in der 18. Minute in den Hintergrund.