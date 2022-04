Radsport Rad-Wunderkind Hirschi ist endlich wieder schmerzfrei und sagt: «Die Operation ist für mich ein Neustart» Marc Hirschi startet mit dem Amstel Gold Race erstmals seit seiner Hüft-Operation wieder bei einem grossen Klassiker. Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Marc Hirschi fühlt sich wieder viel besser als noch in der Vorsaison. Gian Ehrenzeller/Keystone

Es ist ruhig geworden um Marc Hirschi. 2020 der grosse Durchbruch, er ist der neue Stern am Schweizer Radsport-Himmel, 2021 dann grosse Erwartungen und umso enttäuschendere Resultate. Erst zum Ende des Jahres wird der Öffentlichkeit klar: Hirschi ist angeschlagen gefahren. Er muss sich einer Hüft-Operation unterziehen, Mitte Dezember legt er sich im Kantonsspital Luzern unters Messer. Bei seiner Rückkehr Ende März siegt Hirschi sogleich beim Rennen «Per Sempre Alfredo» in der Toskana. Nun startet er mit dem Amstel Gold Race erstmals wieder bei einem Klassiker.

Die Stimmung bei Marc Hirschi ist wieder besser nach einer schwierigen Zeit für das Radtalent. Wir erreichen ihn direkt nach der Besichtigung der Strecke. Er sagt am Telefon: «Die Motivation für dieses Rennen ist riesig.» Der Sieg bei Alfredo habe ihm Mumm gegeben, auch wenn dort die grossen Namen im Teilnehmerfeld noch gefehlt hätten.

Fast vergessen ist die Vorsaison, in der wenig so lief, wie es sich das Radtalent vorgestellt hat. «In der letzten Saison war der Fokus irgendwann nur noch auf der Verletzung. Nun geht es wieder vorwärts.» Mental sei für ihn die Operation schon wichtig gewesen, bevor sie überhaupt durchgeführt wurde: «Für mich ist die Operation ein Neustart. Lange haben wir versucht, das Problem alternativ in den Griff zu kriegen, das wollte aber nicht gelingen. Im Nachhinein kann man sagen, dass wir die Operation ein bisschen früher hätten durchführen können.»

Hatte letzte Saison Schmerzen: Marc Hirschi. Urs Flüeler/Keystone

Der Weg zurück sei zwar anstrengend gewesen. Etwa dann, als er im Trainingslager seines Teams UAE hauptsächlich im Kraftraum war, während die Kollegen auf dem Velo trainierten. Doch rasch sei er wieder fit geworden, habe sich seiner Bestform angenähert. «Auf welchem Stand ich jetzt schon bin, das ist schwierig zu sagen», sagt er. Das Amstel Gold Race soll dazu erste Erkenntnisse liefern. Hirschi traut sich bereits wieder einiges zu. «Meine Hoffnung ist, dass ich im Finale noch vorne mit dabei bin. Dieses Rennen wird meistens recht taktisch, da ist es wichtig, im richtigen Moment gut positioniert zu sein.»

Neue Rolle als Helfer des Tour-Favoriten

Marc Hirschi erhielt schon im Vorjahr in seinem Team UAE einige Freiheiten. Darauf hofft er in diesem Jahr wieder – insbesondere für die Eintagesklassiker wie die Flèche Wallonne und Lüttich–Bastogne–Lüttich. Bei den Rundfahrten hofft Hirschi auf gute Erfahrungen an der Tour de Romandie und der Tour de Suisse. Der Mann aus Ittigen ist überzeugt: «Ich werde meine Chancen bekommen.» Keine Freiheiten wird es für den 23-jährigen Berner aber dann an der Tour de France geben. 2020 hatte er noch im Team Sunweb mit einem Etappensieg für Furore gesorgt, diesmal wird er als Helfer mit dabei sein. «An der Tour wird es die Aufgabe sein, Tadej Pogacar zum Sieg zu verhelfen», sagt Hirschi. Der slowenische Titelverteidiger gilt als absoluter Topfavorit.

Marc Hirschi wird an der Tour de France zum Helfer. Alexander Wagner

Für Hirschi ist es eine Rolle, die er noch nicht oft innehatte, aber gerne annimmt. «Ich denke, wenn man einen Leader wie Tadej hat, der gute Siegchancen hat, ist die Motivation auch für diese Aufgabe sehr hoch», so der Schweizer. Zunächst will er aber selber brillieren. Am besten schon am Sonntag beim Amstel Gold Race.

