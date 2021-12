Radsport Neues Team, neuer Trainer, neue Sponsoren: Mitten im Erfolg wagt Marlen Reusser einen Neustart Marlen Reusser blickt auf ein grandioses Jahr mit vielen Erfolgen zurück. Dennoch ändert sie vieles – weil sie sich noch mehr will. Raphael Gutzwiller 10.12.2021, 16.03 Uhr

Will nicht nur eine Zeitfahrerin sein: Marlen Reusser. Anthony Anex/ Keystone

Eigentlich könnte es im neuen Jahr genau gleich weitergehen für Marlen Reusser. Die Erfolge der Berner Radfahrerin in diesem Jahren stehen für sich. Olympia-Silber, Europameisterin, Vize-Weltmeisterin und Zweite im Gesamtklassement der Vuelta a España.

Doch die ehrgeizige Reusser ist überzeugt, dass noch mehr möglich ist. Deshalb stellt sie nach ihrem Sensationsjahr alles auf den Kopf. «Ich habe mir diese Überlegungen gemacht, weil meine Fortschrittkurve gross war. Es war an der Zeit zu überprüfen, wo es Veränderungen braucht.» Ihr Team BTC Ljubljana hat sie nach einem Jahr wieder verlassen, neu fährt sie für das Spitzenteam SD Worx, mit dem sie bereits in Alicante in einem Trainingslager weilt.

Der neue Trainer von Marlen Reusser: Hendrik Werner. Bora Hansgrohe

Zudem beendet Reusser die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Trainer Marcello Albasini und arbeitet neu mit Hendrik Werner zusammen. Der Deutsche hat einst den Niederländer Tom Dumoulin an die Weltspitze geführt und arbeitet inzwischen für das Männerteam Bora Hansgrohe. Mit Marlen Reusser wird er nun auch noch eine Athletin daneben betreuen.

Helfen, um selber zu profitieren

All diese Änderungen haben das Ziel, noch mehr aus Reusser herauszuholen als «nur» eine Zeitfahrspezialistin. Die Spätzünderin ist zwar schon 30 Jahre alt, in vielen Dingen aber eher wie eine Nachwuchsfahrerin. Noch immer hat Marlen Reusser im taktischen Bereich Aufholbedarf. Durch ihren späten Einstieg lernte sie erst praktisch auf Profiniveau das Fahren im Peloton, bei taktischen Fragen lernt sie stets dazu. Dieses abgelaufene Jahr war das erste vollständige Jahr auf World-Tour-Niveau, nachdem 2020 noch ein Grossteil der Saison ausgefallen war.

Marlen Reusser ist spätestens seit den Olympischen Spielen oft gefragt. Walter Bieri / Keystone

Innerhalb dieses Jahres machte Reusser auch abseits des Zeitfahrens schon grosse Fortschritte, was sie an der Vuelta oder an der Holland-Rundfahrt unter Beweis stellte. Denn in Sachen Rundfahrten ist noch mehr möglich: «Ich erwarte, dass ich im neuen Team eine Ausbildung zu einer sehr guten Fahrerin bekomme.»

Sie vollzog den Wechsel auch im Wissen darum, dass sie sich manchmal mit der Rolle der Helferin zufrieden geben muss. «Einige Fahrerinnen in unserem Team könnten für sich genommen Leaderinnen sein. Je nach Rennen verteilen sich die Rollenverteilungen anders. Für mich ist das sehr spannend, da ich dadurch lernen kann.»

Mit dem gleichzeitigen Trainerwechsel erhofft sich Marlen Reusser auch körperliche Veränderungen. «Ich erhoffe mir von der Zusammenarbeit mit Hendrik Werner, dass meine Physis noch besser geschult wird und besser auf die Bedürfnisse abgestimmt wird.» Sprich: Aus dem Körper für das schnelle Zeitfahren soll ein Körper werden, der auch in Strassenrennen regelmässig vorne mitfahren kann.

Die erstaunliche Nicht-Nominierung

Während Reusser am Donnerstag von Swiss Cycling als eine von fünf Frauen zur Radsportlerin des Jahres gewählt wurde, fehlt sie am Sonntag bei der Wahl zur Schweizer Sportlerin des Jahres. In der Vorauswahl landete sie lediglich an siebter Position. «Das hat mich nach diesen grossen Erfolgen in diesem Jahr schon auch ein wenig gewundert», sagt Reusser. «Doch es war ein spezielles Jahr mit sehr erfolgreichen Schweizer Frauen. Viele haben Aussergewöhnliches geleistet.» Dazu komme, dass der Radsport in der Schweiz nicht den selben Stellenwert wie die Leichtathletik oder das Skifahren besässe.

Die Silbermedaille überstrahlt in diesem Jahr bei Marlen Reusser viele andere Erfolge. Laurent Gillieron / Keystone

Immerhin haben die grossen Erfolge andere gute Folgen. Reusser, die sich auch schon über die schlechteren Löhne der Radfahrerinnen im Vergleich zu den Männern beklagte, kann nun auf die Unterstützung von mehreren neuen Sponsoren zählen. «Es ist erstaunlich, was die Olympischen Spielen verändert haben», stellt Reusser fest. Die Silbermedaille im Zeitfahren überstrahlte in diesem Jahr vieles, nun macht sich Marlen Reusser daran, bald auch in Strassenrennen zu brillieren. Für ein erfolgreiches Jahr 2022.