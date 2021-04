Radio-Legende Berni Schär geht in Pension, über sein Leben mit Roger Federer, Martina Hingis und im Ski-Weltcup sagt er: «Es war wie eine Sucht» Während mehr als drei Jahrzehnten gehörte Bernhard Schär zu den markantesten Stimmen beim Schweizer Radio SRF. Ende April geht er in Pension. Hier erzählt er seine besten Geschichten aus einem Leben mit Roger Federer, Hans Jucker, Martina Hingis und dem Ski-Zirkus.

Simon Häring & François Schmid-Bechtel 16.04.2021, 14.00 Uhr

Ein Abschied «auf dem Höhepunkt», sagt Bernhard Schär. Ende April geht er nach 33 Jahren beim Schweizer Radio SRF in Pension.

Bernhard Schär wuchs in Herzogenbuchsee im Kanton Bern auf, studierte Mathematik und Geografie, und arbeitete danach während mehr als zehn Jahren als Lehrer im Oberaargau. Besser bekannt ist der bald 65-Jährige, der heute mit seiner Familie im aargauischen Küngoldingen lebt, für seine markante Stimme. Über 33 Jahre berichtete er für Radio SRF von Olympischen Spielen, Skirennen und Grand-Slam-Turnieren im Tennis. Er sagt: «Ich fahre noch heute gleich motiviert durch den Gubrist wie am ersten Arbeitstag. Jede Sendung ist eine Freude. Denn dieses Medium ist auf mich zugeschnitten: schnell. direkt, unkompliziert.» Zum Fernsehen wollte er nie. «Berni», wie ihn alle nennen, sagt: «Weshalb soll ich den Kopf in die Kamera halten, wenn doch die Stimme meine Stärke ist?



Auf der Bühne fühlt sich Berni Schär so wohl wie in der engen Kommentatorenkabine beim Tennis oder im Ski-Weltcup.

Ende Monat geht Bernhard Schär in Pension, nach 33 Jahren beim Radio, nachdem er von 15 Olympischen Spielen und 70 Grand-Slam-Turnieren berichtet hat. «Ab dem 1. Mai, dem Tag der Arbeit, bin ich Rentner. Das ziehe ich durch», sagt Schär. «Ich gehe in der Blüte, auf dem Höhepunkt.» Doch bevor der Vorhang fällt, erzählt er seine besten Geschichten aus dem Leben als Radioreporter – die schönen, aber auch die traurigen.



Händchenhalten während Live-Schaltung und eine Nacht im Heu

1992 berichtet Schär aus Albertville erstmals von Olympischen Spielen. Kurz zuvor hatte er sich Hals über Kopf in Ursula verliebt. «Ich hatte Angst, dass sie mir davonläuft, wenn wir uns so lange nicht sehen.» Also besorgte er für seine Herzdame eine Akkreditierung. «Als ich schilderte, wie Gusti Weder im Bob zur einzigen Schweizer Olympia-Goldmedaille fuhr, hielten wir Händchen.» Noch heute sind die beiden verheiratet, haben einen Sohn: Jonas, 20-jährig und 12-facher Medaillengewinner an Schweizer Junioren-Schweizer-Meisterschaften im Tennis.

Mit wie viel Herzblut Berni Schär seinem Metier nachgeht, belegt auch die Anekdote, die sich vor Weders Goldfahrt abgespielt hat. Schär wollte nicht akzeptieren, dass Weder nach den ersten beiden Läufen kein Interview gab. Also drang er ins Athletendorf vor und klopfte an die Zimmertür. «Weder machte gerade Siesta, die Kufen lagen neben dem Bett. Ihm sind fast die Augen rausgefallen, aber er gab mir das Interview. Das ist heute undenkbar. Heute würde ich dafür wohl verhaftet werden. Das war ja ein Eindringen in die Privatsphäre des Athleten.»



Berni Schär mit seiner Frau Ursula. Ohne Ursula wäre ich nie dort, wo ich heute bin. Sie ist die unverzichtbare starke Frau an meiner Seite.» Zur Verfügung Gestellt / Aargauer Zeitung

Nicht immer sind die Erinnerungen schöner Natur. 1996 in Atlanta brachte ein Terrorist der «Army of God» eine 18 Kilogramm schwere Bombe zur Explosion, 111 Menschen wurden verletzt, zwei kamen ums Leben. «Als ich in Richtung Medienzentrum eilte, um von dort aus zu berichten, erlitt einer einen Herzinfarkt. Bis die Samariter eintrafen, leistete ich erste Hilfe.»



Die Olympischen Spiele 1996 von Atlanta wurden von einem Attentat überschattet. Berni Schär berichtete vom Ort des Geschehens. Youtube.com

Improvisieren musste Schär 2006 in Turin. Nachdem er in Bardonecchia von der Olympia-Goldmedaille der Baselbieter Skiakrobatin Evelyne Leu berichtet hatte, verpasste er den letzten Bus zurück ins Hotel. «Also legte ich mich um drei Uhr nachts in einem Bauernhof ins Heu.» Am nächsten Tag servierte ihm der Hausherr, der ihn entdeckt hatte, zum Morgenessen in der warmen Stube seinen besten Rohschinken, Kaffee und frisches Brot.

Von 15 Olympischen Spielen berichtete Schär zwischen 1992 und 2018.

Der Mord an Corinne Rey-Bellet und der Unfall von Silvano Beltrametti

Auch mit den Schattenseiten des Lebens kam Berni Schär in Berührung. 2006 wurde die frühere Ski-Weltmeisterin Corinne Rey-Bellet von ihrem Ehemann erschossen, die Schweiz stand unter Schock, auch Schär, der die Familie von Begegnungen im Weltcup gut kannte. «Ich muss gestehen, dass ich mich nie in einem Menschen so getäuscht habe wie in Corinnes Ehemann. Ich hätte nie gedacht, dass er eine derart grausame Tat begehen könnte.» Berührt hat ihn auch der Tod von Ulrike Maier, die 1994 bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen tödlich verunglückte. Am Abend zuvor hatte er die Österreicherin als Letzter interviewt. «Und dann stirbt sie am nächsten Tag, als damals einzige Mutter im Weltcup. Das war furchtbar.»



1994 verunglückte die Österreicherin Ulrike Maier in einer Abfahrt tödlich. Berni Schär hatte sie am Abend zuvor noch interviewt.

Beeindruckt hat ihn der Bündner Silvano Beltrametti, der 2001 in der Abfahrt von Val-d'Isère so schwer verunglückt ist, dass er seither im Rollstuhl sitzt. «Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran zurückdenke. Beltrametti war der kommende Star im Ski-Weltcup, ein gewinnender Typ, dynamisch, gutaussehend», sagt Schär. Gehadert habe Beltrametti nie, im Gegenteil: «Er hat uns besser getan als wir ihm. Er war es, der uns aufgebaut hat. Ich glaube, kein Mensch hat so schnell Rollstuhlfahren gelernt wie er.» Vom Ski-Zirkus verabschiedete sich Schär in Lenzerheide, wo eine Kurve, die «Schär-Wende», nach ihm benannt wurde. Den Apéro gab es im Winterhotel Tgantieni. Der Gastgeber dort? Silvano Beltrametti.



Es gebe keinen Tag, an dem er nicht an den Unfall des früheren Ski-Fahrers Silvano Beltrametti denke, sagt Berni Schär.

Martina Hingis als Eintrittsticket in die grosse Tennis-Welt

Kein Sport hat das Leben von Berni Schär so sehr geprägt wie das Tennis. 1991 ist es, als Schär sich bei der Ressortverteilung als Einziger für Tennis interessiert. Weil er weiss, dass eine damals 11-jährige Juniorin namens Martina Hingis in Langenthal ein ITF-Turnier gewonnen hat. Hingis ist für Schär das Eintrittsticket zur grossen Tennis-Welt. Das verbindet. «Ich habe sie immer als eine zuvorkommende, herzensgute Person erlebt. Man darf nicht vergessen: Wir hatten nie zuvor einen globalen Sportstar. Für unsere Gesellschaft war das neu und gewöhnungsbedürftig. Martina war 15, weltbekannt und verdiente wahnsinnig viel Geld – das war vielleicht einigen suspekt. Kommt dazu, dass sie sehr direkt war und aneckte.»

Hingis sei eine Bahnbrecherin gewesen. Vor allem für ihn: Roger Federer.



Kein Sportler hat Berni Schärs Karriere mehr geprägt als Roger Federer. Über 700 Mal habe er den Tennisspieler interviewt.

zVg

Als TV-Legende Hans Jucker Schär chauffieren muss

2001 sitzt Schär nach der Reit-WM in Arnheim mit der 2011 verstorbenen TV-Legende Hans Jucker beim Nachtessen und sagt: «Hör mal, Hans, du musst mich nach Rotterdam an den Flughafen bringen. Ich fliege nach Wimbledon.» Wo der damals 19-jährige Roger Federer am Tag darauf in den Achtelfinals auf den dort seit fünf Jahren unbesiegten Pete Sampras traf. «Hans sagte: ‹Berni, du spinnst. Da kehrst du gleich wieder um.›» Doch Jucker fuhr und Schär kommentierte Federers Sieg. «Hans war der Erste, der mich angerufen und gesagt hat: ‹Berni, ich nehme alles zurück.›»



Schär berichtete von 70 Grand-Slam-Turnieren, war bei fast allen grossen Siegen Federers Augenzeuge, nur die Australian Open musste er jeweils auslassen – weil dann die Ski-Klassiker in Adelboden und die Abfahrten am Lauberhorn und in Kitzbühel stattfinden.

Berni Schär bei seinem letzten Skirennen im Januar in Adelboden. Video: Adrian Reusser / Keystone-SDA

Erstmals interviewte er Federer 1998 am Rande des Fed-Cup-Finals der Schweiz gegen Spanien, wo der Baselbieter vor seiner Kabine im Publikum sass. «Ich fragte ihn, ob er Lust hätte. Er kam zu mir in die Kabine und ich war echt beeindruckt, wie selbstbewusst er kommunizierte, wie sympathisch er rüberkam.»

2006 durfte Schär, der mit Federers Eltern befreundet ist, nach Federers vierten Wimbledon-Sieg am «Champions Dinner» teilnehmen. zVg

700 Mal hat Schär Roger Federer interviewt

Über 700 Mal habe er Federer interviewt. «Ich habe immer einen Strich gemacht. Also nach jedem seiner Spiele, die ich live verfolgt habe.» Schär reiste jeweils auch auf eigene Kosten an die Weltsportlerwahl nach Monte Carlo, «als einziger Schweizer Journalist.» Bezahlt hat er das aus eigenem Sack. «Das war meine Investition in Federer, in diese Sportart und in meine Beziehung und den Zugang zu ihm. Aber auch, um Federer in einem anderen Umfeld, abseits der Tennisplätze, zu treffen und zu beobachten.»

Einen kritischen Moment zwischen ihm als Journalist und dem Sportler habe es nie gegeben. «Ich habe immer darauf gewartet, aber es ist bis heute nie eingetreten. Federer hat es uns leicht gemacht», sagt Schär. Man habe ihm auch nie vorgeworfen, dass er zu wenig kritisch berichtet habe.

Fehler habe er in seiner Radiokarriere schon gemacht. «Ein falscher Name, ein falsches Resultat, eine falsche Interpretation. In diesen Fällen habe ich mich immer entschuldigt, meist per Telefon.» Einmal habe er vergessen, die Lottozahlen zu verkünden. «Danach erhielt ich einen sehr bösen Brief, aus dem ich lieber nicht zitiere, und der im Papierkorb landete.»

Bernhard Schär sagt: «Ich war immer der Macher. Ich wollte am liebsten senden, nicht an Sitzungen diskutieren. Im scharfen Schuss und live am Mikrofon. Spontan, schnell, direkt. Das waren meine Passion und Stärke zVg

Und Roger Federer? Ist er zu einem Freund geworden? «Ich würde sagen, er ist ein Arbeitskollege, mit dessen Eltern ich freundschaftlich verbunden bin.» Hofft er, einmal zum Nachtessen eingeladen zu werden? «Who knows? Wenn es so kommt: wunderbar. Wenn nicht: auch gut.» Nach Wimbledon werde er künftig mit seiner Frau reisen, ohne Mikrofon.



Langweilig sei es nie geworden, auch wenn er immer wieder von den gleichen Schauplätzen berichtet hat. Schär sagt:

«Im Mai roch ich die Luft vom Bois de Boulogne – der Frühling in Paris. Im Juli habe ich die langen Nächte, den Regen, die spezielle Atmosphäre von Wimbledon erleben dürfen. Und im Herbst den Indian Summer von New York, nochmals Hitze, eine andere Atmosphäre. Das hat zu meinem Leben gehört. Es war wie eine Sucht, das immer wieder zu erleben.»



Wie wird es ihm gehen, diesem Süchtigen, wenn das alles wegfällt? Wenn nicht mehr das Adrenalin durch den Körper schiesst, weil er gleich live auf Sendung geht? Wie wird es sein, wenn seine Stimme nicht mehr täglich zu hören sein wird? Wenn das Mitteilungsbedürfnis nicht mehr gestillt wird? Schär sagt: «Ich glaube, nach 33 Jahren beim Radio habe ich es gesehen. Ich habe diesen Kick erlebt, aber ich brauche ihn nicht mehr.» Hat er keine Angst vor dem Loch? «Nein, überhaupt nicht. Erstens bin ich vorbereitet. Und zweitens bin ich vielfältig interessiert, habe eine super Familie, das sind wichtige Pfeiler für mich. Ich will mir auch wieder mehr Zeit für Reisen mit meiner Familie und für Treffen mit Freunden nehmen.»



Berni Schär mit seiner Frau Ursula und Sohn Jonas in Wimbledon.

Auch sonst dürfte die Pension für ihn eher ein Unruhestand werden. Schär wird Anlässe moderieren. Und im Sommer organisiert er eine Busreise zu vier Klassikern des Ski-Weltcups in Wengen, Kitzbühel, Garmisch und Alta Badia, wo er Legenden des Skisports interviewt. Und wenn die Nacht hereinbricht, erzählt Schär «am Lagerfeuer aus dem Nähkästchen» und unterhält die Gäste mit seinen besten Anekdoten.



So ganz verstummen wird Berni Schär also nicht.