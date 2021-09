WM-Zeitfahren: Stefan Küng verpasst Medaille im Zeitfahren klar

Europameister Stefan Küng verpasst bei den Weltmeisterschaften in Belgien eine Medaille im Zeitfahren. Der Thurgauer wird Fünfter. Gold geht an den Italiener Filippo Ganna, Silber und Bronze an die Belgier Wout van Aert und Remco Evenepoel. Stefan Bissegger wird Siebter.



Simon Häring 19.09.2021, 16.55 Uhr