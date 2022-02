Sport als Politik Der Sport – Putins liebstes Macht- und Propagandamittel Der Sport wird in Russland vollständig vom Staat kontrolliert. Sanktionen, die den Sport betreffen, können das Land hart treffen. Nun fordert auch der Schweizer Eishockey-Verband drastische Massnahmen. Klaus Zaugg 27.02.2022, 23.23 Uhr

Wladimir Putin an einem Exhibition-Spiel in Sotschi 2015, zusammen mit ehemaligen NHL-Spielern.

Russland entdeckt den Sport, wie wir ihn heute kennen, erst spät. Nach der Revolution von 1917 bleibt Russland den Olympischen Spielen und allen Weltmeisterschaften fern. Der Sport wird als bürgerliches Unterfangen der kapitalistischen Länder abgetan. Aber 1948 schickt die kommunistische Führung eine zehnköpfige Beobachter-Delegation zu den Winterspielen nach St. Moritz und erkennt die enorme Propaganda-Wirkung des Sportes. 1952 wird die Sowjetunion erstmals bei Sommerspielen in Helsinki, 1954 bei der Eishockey-WM in Deutschland und 1956 bei den Winterspielen in Cortina dabei sein. Die Sowjetunion wird neben den USA die erfolgreichste Sportnation.

Sport ist also in der Sowjetunion von allem Anfang an ein Teil der Politik und wird vollumfänglich vom Staat kontrolliert. Eine Gewaltentrennung wie in den westlichen Ländern zwischen Staat, Sportverbänden und privaten Interessen hat es in der Sowjetunion nie gegeben. Daran hat sich auch nach dem Untergang des Kommunismus nichts geändert. Der Sport wird in Russland nach wie vor vom Staat gelenkt und kontrolliert. Um mit Clausewitz zu reden: Sport ist in Russland die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Den russischen Sport können wir nur verstehen, wenn wir diese Geschichte kennen. Der Sport gehört zu den Machtmitteln der russischen Regierung. So wie der Geheimdienst oder die Armee. Das erklärt auch, warum der Staat so tief in jeden Skandal rund um den russischen Sport verstrickt ist und warum wir es im Fall von Russland mit «Staats-Doping» zu tun haben: Anders als im Westen versucht der Staat nicht, Doping zu bekämpfen. Der Staat fördert in Russland alles, was Erfolg verspricht. Auch Doping. Der Zweck heiligt die Mittel.

Sport als Zugang zu westlichen Wirtschaft und Politik

Unter dem kommunistischen Regime hatte der Sport eine zentrale propagandistische Bedeutung im «Kampf der Systeme»: Der Sport sollte die Überlegenheit des Sozialismus aller Welt vor Augen führen. Zudem ermöglichte der Sport den Aufbau eines internationalen Beziehungsnetz in der feindlichen kapitalistischen Welt. Für die Informationsbeschaffung mindestens so effizient wie der Geheimdienst. Und nicht zu unterschätzen: Durch den Sport war es auch möglich, dringend benötigte Deviseneinnahmen zu erzielen – u.a. durch die Subventionen der nationalen Organisationen durch die internationalen Sportverbände.

Ist der Sport ein ernst zu nehmendes Machtmittel von Wladimir Putin? Ja. Heute nicht mehr als Mittel des Klassenkampfes, sondern um die Wirtschaft und die Politik im Westen zu infiltrieren. Russische Oligarchen sind beispielsweise Besitzer oder Mitbesitzer von Sportunternehmen (wie Fussball- oder Hockeyklubs) oder Stadien und haben dadurch weitreichenden Einfluss auf die Sport- und Medienwelt und damit auch auf die Politik. Russische Unternehmen treten im Westen auch als Sponsoren auf. Wie zum Beispiel Nord Stream beim EV Zug.

Es wären Stiche ins Herz

Da Eishockey in Russland ein Nationalsport ist, würde alle Massnahmen die das Eishockey betreffen die Regierung hart treffen. Es wären Stiche ins Herz. Der Schweizerische Eishockey-Verband fordert nun zusammen mit anderen Verbänden beim Internationalen Verband (IIHF) Sanktionen gegen Russland und Weissrussland. Unter anderem seien Weissrussland und Russland sofort aus dem Internationalen Verband auszuschliessen, die U20-WM im Dezember 2022 in Nowosibirsk und die WM im Mai 2023 in St. Petersburg sei Russland zu entziehen. Zudem wird gefordert, alle Funktionäre mit russischer und weissrussischer Staatsbürgerschaft aus IIHF-Ämtern zu entfernen und die Zusammenarbeit mit der KHL einzustellen. Auch werde die Schweiz bis auf weiteres keine Länderspiele mehr gegen Russland austragen. Sport und Politik lassen sich im Umgang mit Russland also nicht mehr auseinanderhalten. In einem gewissen Sinne offenbart der Sport die Ohnmacht der Welt: Selbst klar nachgewiesene Dopingvergehen haben bis heute nicht zu einer geschlossenen Reaktion der Sportpolitik geführt.

Das IOC hat sich trotz wiederholter schwerer Doping­vergehen nicht zu einem Ausschluss Russlands von den Olympischen Spielen durchringen können. Die grossen Sportverbände scheuten bisher davor zurück, Russland von Titelkämpfen in wichtigen Sportarten auszuschliessen. Nun wird sich zeigen, ob der Internationale Eishockey-Verband die unter anderen von der Schweiz geforderten weitreichenden Massnahmen ergreift. Russland ist sportlich, politisch und wirtschaftlich ein Titan im internationalen Eishockey.