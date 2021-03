Pro & Contra Die Nati startet in die WM-Qualifikation – ist Italien übermächtig oder nicht? Die Squadra Azzurra ist im Kampf um die Teilnahme an der Fussball-WM der härteste Gegner der Schweiz. Das führt zur Frage: Kann die Schweiz in dieser WM-Qualifikation mehr gewinnen oder verlieren? Etienne Wuillemin und François Schmid-Bechtel 25.03.2021, 05.00 Uhr

Die Schweiz mit Captain Granit Xhaka startet heute in Bulgarien in die WM-Qualifikation. Die Spiele gegen Italien folgen dann im September und November - und zuvor messen sich die beiden Teams auch an der EM gegeneinander. Keystone/Imago

Die Schweiz hat viel zu gewinnen

Etienne Wuillemin

Der 13. November 2017 ist der schwärzeste Tag in der jüngeren Fussball-Geschichte Italiens. Das Aus in der WM-Barrage gegen Schweden stürzte eine ganze Nation in tiefe Trauer. Eine Weltmeisterschaft ohne Italien? Undenkbar! Aber Tatsache.

Der Tiefpunkt war aber auch ein Wendepunkt. Was seither rund um die Squadra Azzurra geschah, ist beeindruckend. Trainer Roberto Mancini hat seine Mannschaft zurück in die Weltklasse geführt. Es ist eine ausgeglichene Equipe, die spielerisch und kämpferisch überzeugt. Die ohne Stars auskommt, die sich zu wichtig nehmen. Die hungrig ist und wieder voller Selbstvertrauen. Ein Team, das seine Gegner an guten Tagen wie eine Maschine überrollt. Und im Zweifel auch einfach mal humorlos gewinnt. Wie früher.

Natürlich würden wir Schweizer noch so gerne euphorisch werden und rufen: «Auf geht’s, Rang 1 gehört uns, Katar 2022 kann kommen!» Aber so ist das eben nicht. Der Stachel in Italiens Fussball-Seele sitzt viel zu tief. Die tollen Leistungen in der EM-Qualifikation und der Nations League waren erst der Anfang. Kurz: Italien ist wohl zu stark für die Schweiz. Und das schlimmstmögliche Los in einer Qualifikation, in der nur der Gruppensieger direkt an die WM fährt. Ob Deutschland, England, Dänemark, Kroatien, Holland, ­Belgien, Portugal oder Frankreich – gegen jeden dieser Gegner wäre die Chance auf Rang 1 grösser.

Dass Schweizer Team und Trainer bei dieser Ausgangslage nicht gleich in Ehrfurcht erstarren, sondern Italien fordern möchten, ist nur gut. Das Bewusstsein, an guten Tagen jedem Gegner dieser Welt Probleme bereiten zu können, ist zurecht da. Trotzdem erwartet niemand den Exploit. Und das bedeutet eben auch: In dieser WM-Qualifikation kann die Schweiz nur gewinnen.

Verlierer wären die Schweizer nur dann, wenn sie sogar Rang 2 und damit die Barrage verpassten. Aber dafür sind sie schlicht zu gut. Eine Niederlage gegen einen klar schwächer eingestuften Gegner gab es unter Vladimir Petkovic nur einmal: 2014 gegen Slowenien. Die Episode ist längst vergessen – und bleibt es auch.

Die Schweiz hat viel zu verlieren

François Schmid-Bechtel

Autokorso mit Schweizer Fahnen, wildfremde Menschen, die sich in den Armen liegen, ein Land im Ausnahmezustand? Vergessen Sie es. Wir sind nicht in Georgien, wo man das Gefühl einer EM-Endrunde nur vom Hörensagen kennt. Hier flippt kaum noch jemand aus, wenn sich die Schweiz für eine WM oder EM qualifiziert.

Denn es ist zur Normalität geworden. Von den letzten neun Endrunden verpasste die Schweiz nur die EM 2012. Ausserdem hat die Schweiz den Anspruch, zu den 13 besten Teams Europas zu zählen, die an der WM 2022 in Katar teilnehmen dürfen. Es kann nichts anderes erwartet werden als eine erfolgreiche Qualifikation.

Deshalb kann die Schweiz nur verlieren. Auch wenn Italien als Gruppenfavorit gehandelt wird. Nur, wo waren die Azzurri im Juni 2018? Sicher nicht in Russland, wo um den WM-Titel gespielt wurde. Gewiss hatte Italien mit Gian Piero Ventura einen überforderten Trainer, dem man das Malheur ankreiden konnte. Und man hat nach dem ersten Verpassen einer WM seit 1958 mit Roberto Mancini nun einen, der das Team wieder auf Kurs brachte. Auch wenn sich die Qualifikation für die kommende EM als Monolog entpuppte (10 Siege in 10 Spielen): Die aufregendste Fussballnation auf dem Planeten ist Italien gleichwohl nicht.

Italien ist solid, routiniert, abgezockt, gut organisiert. Aber nicht brillant. Eigentlich so, wie fast immer in der Vergangenheit. Einzig, früher gab es auch mal offensive Schillerfalter von Weltformat wie Roberto Baggio oder Francesco Totti. Diese Spezies scheint im durchstrukturierten, taktisch geprägten Calcio verloren gegangen zu sein.

Die Schweiz ist den Italienern punkto fussballerischer Qualität beinahe ebenbürtig. Den restlichen Gegnern in dieser WM-Qualifikation (Litauen, Nordirland und Bulgarien) indes klar überlegen. Sollte es doch nicht für Platz 1 reichen, bietet sich den Schweizern immer noch die Möglichkeit, sich über die Barrage zu qualifizieren. Vielleicht trifft die Nati dort auf eine Equipe, die stärker ist als Italien. Das wäre unglücklich. Aber eben: Die Schweiz hat das Selbstverständnis, zu den 13 besten Europas zu gehören. Da spielt es letztlich keine Rolle, wie man sich qualifiziert.