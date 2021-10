Premier League Amanda Staveley: Die Frau hinter dem Verkauf von Newcastle United Anfang Oktober schlug der Verkauf des englischen Traditionsvereins Newcastle United für 380 Millionen Franken in der Welt des Fussballs hohe Wellen. Insbesondere, da nach der Übernahme ein saudi-arabischer Investmentfond den Ton in Newcastle angibt. Thomas Seibert und Pascal Kuba Jetzt kommentieren 18.10.2021, 18.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Amanda Staveley (rechts) beim Premier-League-Spiel von Newcastle gegen Tottenham. Peter Powell / EPA

Für Amanda Staveley ist es ein Triumph. Schon vor 13 Jahren fädelte die britische Unternehmerin die millionenschwere Übernahme von Manchester City durch Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan ein. Nun vermittelte die 48-jährige den Verkauf eines weiteren Premier-League-Klubs an einen arabischen Investor: Newcastle United ging für 380 Millionen Franken an den Public Investment Fund (PIF), den staatlichen Investmentfonds Saudi-Arabiens. Staveley selbst sicherte sich zudem zehn Prozent der Anteile und fungiert als neue Direktorin des Klubs. Getrübt wird ihre Freude nur durch die Kritiker, die die Kaufsumme als teuren Persilschein für ein Regime sehen, das sich von Vorwürfen der Folter, Mord und Krieg reinwaschen wolle.

Über Lokal und Prinz in den Nahen Osten



Die aus Yorkshire stammende Staveley ist seit Jahren in der Geschäftswelt des Nahen Ostens vertreten. 1996 kaufte sie ein Restaurant nahe einer Pferderennbahn in England, über welches sie Kontakte zu einem Reitstall und deren Besitzer aus Dubai knüpfen konnte. Danach ging Staveley in die Finanzwirtschaft und vernetzte sich als Freundin von Prinz Andrew mit der Elite Britanniens.

Auch bei der Übernahme Manchester Citys von Scheich Mansour (rechts) hatte Staveley ihre Finger im Spiel. Keystone

Diese Bekanntschaften nahm sie mit, als sie knapp zehn Jahre später PCP Capital Partners gründete. Das Unternehmen verwaltet geschätzte 38,5 Milliarden Franken aus dem Nahen und Fernen Osten sowie den Vereinigen Staaten. Amanda Staveley soll von allen non-arabischen Personen das meiste Vertrauen in Bezug auf Geschäfte im arabischen Raum geniessen. Nach City war sie auch in eine geplante Übernahme Liverpools durch Investoren aus Dubai verwickelt. Das Unternehmen scheiterte jedoch. Zu ihren Besitztümern gehört ein 12-Millionen-Franken-Apartment an Londons Park Lane, wo sie unter anderem Roger Federer zu ihren Nachbarn zählt.

Eine Romanze innert 30 Minuten

Newcastle schloss die Geschäftsfrau bei einem Stadionbesuch ins Herz, als sich ausgerechnet Liverpool und Newcastle mit 1:1 trennten. «Es dauerte eine halbe Stunde, bis ich mich in die Stadt, den Klub und die fantastischen Fans verliebt hatte», sagte Staveley in einem Interview nach der Übernahme Newcastles.

Newcastle-Legende und Rekordtorschütze der Premier League Alan Shearer soll Botschafter des Klubs werden. EPA PA

Ihr Engagement bezeichnet sie als Zeichen ihrer Heimatverbundenheit mit Nordengland: Nur eine Stunde Fahrtzeit von Newcastle entfernt wuchs sie auf. Ihr langfristiges Ziel sei der Meistertitel für Newcastle, das momentan auf dem zweitletzten Platz steht. Gleichzeitig möchte sie die Akademie und den Frauenfussball fördern. Die Vereinslegenden Alain Shearer und Kevin Keegan sollen den Klub zudem als Botschafter vertreten. «Der Premier-League-Fussball ist der weltweit der Beste und Newcastle das beste Team der Welt», sagte sie.

Eine Rettung mit bitterem Beigeschmack

Es sind Wort, welche die Fans träumen lassen. Die Investition wurde frenetisch gefeiert. Tausende versammelten sich vor dem Stadion, dem St.James' Park, teilweise mit einem Tuch über dem Kopf, um den neuen Besitzern alle Ehre zu machen. Denn mit der Übernahme Anfang Oktober wurde ihr Sportverein laut der Zeitung «Daily Mail» über Nacht zum reichsten der Welt. Gleichzeitig kommt der Verkauf aber mit einem äusserst bitteren Beigeschmack. Dem PIF mit seinem Vermögen von knapp 400 Milliarden Franken sitzt der saudische Thronfolger Mohammed bin Salman, auch MBS genannt, vor. Dieser sah sich in der Vergangenheit häufig mit negativer Kritik konfrontiert.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman steckt hinter dem staatlichen Investmentfond PIF. Amr Nabil / AP

Der Newcastle-Deal wurde kurz nach dem dritten Jahrestag des Mordes an dem saudischen Dissidenten und Journalisten Jamal Khashoggi bekannt gegeben. Nach Erkenntnissen von amerikanischen Geheimdiensten und UN-Ermittlern wurde Khashoggi am 2. Oktober 2018 von einem Killerkommando aus dem engsten Kreis um MBS ermordet. Saudi-Arabien weist den Vorwurf kategorisch zurück. Die Türkin Hatice Cengiz erinnerte nach der Übernahme des Vereins gezielt an das Schicksal ihres Verlobten und sprach von einer Schande für den englischen Fussball.

Newcastle als PR-Instrument für MBS

Seit dem Khashoggi-Mord fährt das Königreich laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) mit Autorennen, Golfturnieren und mit Gastspielen internationaler Stars wie Mariah Carey und Jennifer Lopez eine millionenschwere Image-Kampagne. Das so genannte «Sportswashing» – das Engagement im sportlichen Bereich zur Reinwaschung des eigenen Images – sei schon lange eine Taktik des saudischen Regimes, sagt Minky Worden von HRW.

«Fussballfans dürfen aber nicht nur auf die glänzende Seite und auf das viele Geld schauen», erklärte Worden über den Newcastle-Deal. Alle, die sich für den Fussball als «das schöne Spiel» begeisterten, sollten die Übernahme als Weckruf begreifen. Fans, Spieler und Sportjournalisten sollten die Einführung von Menschenrechtslinien beim britischen Fussballverband FA einfordern, meint Worden.

Auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp weist auf die Menschenrechtsverletzungen Saudi-Arabiens hin. Laszlo Balogh / AP

Auch Amnesty International kritisiert, die Übernahme von Newcastle sei Teil einer saudischen Image-Kampagne, für die sich der Fussball nicht hergeben sollte. Die saudische Regierung könne ab sofort über Newcastle «positive Botschaften» in die Welt schicken. Der deutsche Trainer von Liverpool, Jürgen Klopp, erinnerte Newcastle ebenfalls an die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien.

Seitdem Mohammed bin Salman vor vier Jahren Thronfolger und damit De-facto-Herrscher des Landes wurde, sind dort mehr als 500 Menschen hingerichtet worden. Als saudischer Verteidigungsminister begann MBS zudem den Krieg im Jemen, bei dem Zehntausende Zivilisten getötet worden sind.

Fall Newcastle keine Neuheit

Schon häufiger konnten sich arabische Autokraten als Retter britischer und anderer europäischer Vereine präsentieren, ohne dass sie unangenehme Fragen nach der Unterdrückung von Kritikern und Frauen befürchten mussten. Das gilt für die VAE als Besitzer von Manchester City ebenso wie die Übernahme von Paris St. Germain durch die staatliche Investitionsgesellschaft QSI aus Katar.

Weniger bekannte Mannschaften im englischen Fussball verdanken ihr Überleben ebenfalls arabischen Geldgebern, und auch die saudische Königsfamilie ist bereits vertreten: Vor acht Jahren kaufte der saudische Prinz Abdullah Musaid al-Saud den Club Sheffield United. Ägyptische Investoren geben bei Aston Villa und Hull den Ton an.

Kritik an der Übernahme Newcastles weist Amanda Staveley zurück. Facundo Arrizabalaga / EPA

Staveley sieht in all dem kein Problem. Die saudische Investition unterstütze einen Club, der Hilfe brauche, argumentiert sie. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters wies sie auf den schlechten Tabellenplatz von Newcastle United hin: «Wenn es hier um Sportswashing ginge, hätten wir uns für andere Möglichkeiten entschieden.» Die Unternehmerin betont auch, dass der PIF unabhängig von der saudischen Regierung sei – eine kühne Behauptung über eine Institution, die Kronprinz MBS als Vorsitzenden hat.

Mit rhetorischen Klimmzügen dieser Art können Staveley und die anderen Mitglieder der neuen Vereinsführung der Realität nicht entkommen. Beim ersten Heimspiel nach dem Deal am Sonntag fuhren Menschenrechtsaktivisten einen Lieferwagen mit einem grossen Transparent, das an den Khashoggi-Mord erinnerte, ums Stadion. In der Arena jubelten Staveley und ihre Partner zwar zunächst über die 1:0-Führung für ihre Mannschaft gegen Tottenham – doch am Ende ging die Partie mit 2:3 verloren.