Premier League 2:2-Spektakel im Spitzenspiel: Liverpool hält Titelrennen spannend Im Premier-League-Spitzenspiel zwischen Manchester City und Liverpool ist keine Vorentscheidung im Meisterrennen gefallen. In einem spektakulären und hochstehenden Spiel trennen sich die beiden Teams mit 2:2-Unentschieden. Raphael Gutzwiller 10.04.2022, 19.31 Uhr

Viel Spektakel und grosse Leidenschaft zwischen Liverpool und Manchester City. Jon Super / AP

Der Verfolger Liverpool hatte sich vor dem weltweit übertragenen Topspiel am Sonntag von 14 Punkten Rückstand bis auf einen Punkt an ManCity herangeschoben - im ausverkauften Etihad Stadium aber lief es in den ersten 45 Minuten fast nur hinterher. Kevin De Bruyne (5.) und Gabriel Jesus (37.) trafen für die Gastgeber, der zwischenzeitliche Ausgleich durch Diogo Jota (13.) entsprang einer der sehr wenigen guten Aktionen.

Nach der Pause schlug Sadio Mane (46.) jedoch sofort zurück, was Liverpool sich im Anschluss durch eine weit bessere Leistung verdiente. Nach dem packenden Duell stehen noch sieben Liga-Partien auf dem Programm.

Diogo Jota (links) im Duell mit Kyle Walker. Andrew Yates / EPA

Das Spiel hatte schon in der ersten Halbzeit spektakulär begonnen. Die beiden Teams gingen mit offenem Visier in die Partie, schon nach vier Minuten vergibt Raheem Sterling die erste hochprozentige Torchance. Wenig später ist es Kevin de Bruyne, der mit einem abgefälschten Schuss die «Skyblues »in Führung schiesst. Die Reaktion Liverpools sieht so aus: Andrew Robertson mit der Flanke an den hinteren Pfosten, Trent Alexander-Arnold legt den Ball perfekt in die Mitte ab, wo Diogo Jota zum Ausgleich einschiebt.

Dann kommt eine Phase in dieser Partie, die ein Team fast nach Belieben zu dominieren scheint: Manchester City ist in dieser Phase deutlich überlegen, vergibt aber eine Chance nach der anderen. Erst in der 37. Minute ist es nach einem Traumpass von Cancelo der Brasilianer Gabriel Jesus, der den Ball zur erneuten Führung ins Tor schiesst. Jesus war erst überraschend überhaupt in die Startelf gerückt. Zu Pause ist die Führung eigentlich zu wenig hoch.

Trifft zum 2:1: Gabriel Jesus. Andrew Yates / EPA

Nach dem Tee und einer Ansprach von Jürgen Klopp tritt Liverpool anders auf. Insbesondere Mohammed Salah, bisher noch kaum unsichtbar, zeigt plötzlich seine ganze Klasse. Traumpass auf Mané, und schon ist der Ausgleich da. In der Folge ist Liverpool plötzlich besser im Spiel. Zum Ende der Partie drückt zwar eher nochmals Manchester City auf die Entscheidung, es bleibt aber beim Remis.