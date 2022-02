Olympiasiegerin Eileen Gu: Zwischen Volksheldin und Überläuferin

Peking 2022 Olympiasiegerin Eileen Gu: In China verehrt, in den USA kritisiert Die Freestyle-Skifahrerin Eileen Gu ist in den USA geboren und aufgewachsen, hat ihr erstes Olympiagold aber für China geholt. Die 18-Jährige könnte zum grossen Star der Pekinger Spiele werden – und zu einem Gesicht, das für Verständigung und Konflikt zugleich steht. Felix Lill 12.02.2022, 05.00 Uhr

Mit 18 Jahren bereits Olympiasiegerin: Die in den USA geborene Chinesin Eileen Gu. Natacha Pisarenko / AP

«Definitely not crying! Not crying at all!», ruft sie nach ihrem gelungenen Sprung im Big Air, von dem sie sofort ahnt, dass er sie zum Sieg führen würde: «Ich weine definitiv nicht! Ich weine überhaupt nicht!» Als Eileen Gu den schwierigen Sprung Leftside Double Cork 1620 zum ersten Mal in ihrer Karriere gestanden hat, wehen an den Seiten der Rampe chinesischen Fahnen, die ganze Anlage tobt. Eileen Gu hält sich die dicken, weissen Handschuhe vors Gesicht, kreischt, stösst noch ein paar kaum kontrollierte Jubeltiraden aus. Auf Englisch.

Für das olympische Gastgeberland China, das bei vorigen Winterspielen nie durch sportliche Erfolge auffiel, hat die 18-Jährige ihre erste Goldmedaille geholt. Zwei weitere, im Slopestyle und auf der Halfpipe, könnten am kommenden Montag und Freitag noch folgen. Damit könnte Eileen Gu zu Chinas erfolgreichster Wintersportlerin werden – was ihr wohl nicht nur als Sportlerin zur Volksheldin verhelfen würde. In einer Welt, die sich inmitten eines Systemkonflikts zwischen liberalem und autoritärem Kapitalismus spaltet, wird sich die Athletin und Teilzeitmodel auch kaum noch vor der Rolle einer politischen Ikone retten können.

Das Treffen mit Xi Jinping

Die Schlagzeilen nach ihrer ersten Goldmedaille am Dienstag lassen keine andere Vermutung zu. «Das kostbare Gold bringt Team China nicht nur an die Spitze des aktuellen olympischen Medaillenspiegels», lobte die von der Kommunistischen Partei Chinas kontrollierte «Global Times». «Es ist auch eine historische Errungenschaft, da es die erste Goldmedaille einer Frau auf Schnee für China ist.» Auch das ebenso von der Regierung kontrollierte «China Daily» suchte nach einem Superlativ: «Chinas Prophezeiung» habe Geschichte geschrieben.

Eileen Gu ist nicht irgendeine Athletin. Während Chinas Regierung in sportlichen Erfolgen auch ein wichtiges Symbol nicht nur kulturellen, sondern auch politischen Prestiges sieht, zählt ein Sieg der populären Teenagerin besonders viel. Gu ist die Tochter eines US-amerikanischen Vaters und einer chinesischen Mutter, kam 2003 im US-amerikanischen San Francisco zur Welt, ist dort auch aufgewachsen. Ihre schulische wie sportliche Ausbildung hat sie in den USA genossen, plant nach den Winterspielen auch ein Studium an der kalifornischen Stanford University.

Mit ihrem Sieg will Gu chinesische Frauen inspirieren. Jae C. Hong / AP

Und lange Zeit war sie zudem ausdrücklich eine US-amerikanische Athletin. Im Januar 2019 gewann Gu noch für die USA die Freestyle-Ski-WM im Slopestyle. Kurz darauf aber reiste nach Peking, soll dort den chinesischen Staatschef Xi Jinping getroffen haben. «Es war eine unglaublich schwierige Entscheidung für mich», erklärte Gu dann über Instagram. «Ich bin stolz auf meine Herkunft und genauso stolz auf mein amerikanisches Aufwachsen. Die Chance, während der Olympischen Winterspiele von Peking 2022 Millionen junger Menschen dort zu inspirieren, wo meine Mutter geboren ist, ist eine Möglichkeit, die ich nur einmal im Leben habe.»

Von China instrumentalisiert?

Seit 2019 startet Eileen Gu unter chinesischer Flagge. In China gehört sie seither zu den populärsten Persönlichkeiten überhaupt. Auf der Social-Media-Plattform Weibo hat sie rund 1,4 Millionen Follower. Mehrmals ist sie auf den Covers chinesischer Modemagazine erschienen. In den USA dagegen wurde sie teilweise für ihren «mutigen Schritt» gelobt, zugleich aber in sozialen Medien als «Verräterin» bezeichnet. Nach eigenen Angaben erhielt sie sogar Morddrohungen. Der Sportsender ESPN kommentierte: «Viele fragen sich, ob Gu, die damals noch zur High School ging, die Tragweite ihrer Entscheidung verstanden hat.»

In vergangenen Jahrzehnten sind Top-Sportler vielfach nach Nordamerika gekommen, um in den als «Land der unbegrenzten Möglichkeiten» bekannten USA in den Genuss grosszügiger Trainingsmöglichkeiten und Sponsorengelder zu kommen. Der Wechsel Eileen Gus in die andere Richtung, zumal in einer Zeit zunehmender Spannungen zwischen den USA und China, hat in den USA für einen Schock gesorgt. Zeitungen begannen zu recherchieren, ob Gu wohl ihren US-amerikanischen Reisepass zurückgegeben habe, schliesslich lässt China keine doppelte Staatsbürgerschaft zu. Überall ist zudem die Vermutung zu vernehmen, Gu habe sich ihren Entschluss fürstlich bezahlen lassen.

Mit ihrem Nationenwechsel sorgte Gu für rote Köpfe in den USA. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Die Athletin selbst hat sich zu diesen Fragen nicht geäussert, will sich offiziell auch nicht vor den Karren internationaler Konflikte spannen lassen. «Wenn ich in den USA bin, bin ich Amerikanerin, und wenn ich in China bin, bin ich Chinesin», hat sie mehrmals betont. Zudem sagt sie, durch das Skifahren wolle sie Menschen und Völker zusammenbringen. Möglich allerdings, dass sie die Wirkung ihrer Popularität umso weniger im Griff hat, je mehr Medaillen sie bei diesen Spielen gewinnt. Für die politisch kontrollierte Presse Chinas ist kaum eine Persönlichkeit bedeutsamer als eine junge Frau, die alle Möglichkeiten der Welt hatte und nun für China siegt.