Peking: Wie es Patrizia Kummer als Ungeimpfte in Isolation geht

Peking 2022 Noch fehlt ihr in der Isolation die Ruhe: Wie sich die ungeimpfte Patrizia Kummer auf die Olympischen Spiele vorbereitet Weil sie nicht geimpft ist, muss Patrizia Kummer in Peking 21 Tage lang in Quarantäne, um an Olympia starten zu können. Jetzt spricht sie erstmals darüber und sagt auch, warum sie besonders froh ist, ihr Fenster jederzeit öffnen zu können. François Schmid-Bechtel 20.01.2022, 15.09 Uhr

Ein Bett. Eine Couch. Ein Schreibtisch. Wie so ein Hotelzimmer halt aussieht. Einzig, das Snowboard an der Wand und der Hometrainer fallen aus dem Rahmen. Etwa 25 Quadratmeter, schätzt Patrizia Kummer die Grösse ihres Zimmers in Peking. Das ist gross. Aber auch klein, wenn man bedenkt, dass die 34-jährige Walliserin diesen Raum für drei Wochen nicht verlassen darf.

Das Zimmer von Patrizia Kummer in Peking vor dem Olympischen Spielen 2022. zvg

Kummer, die 2014 Olympia-Gold im Snowboard Parallel-Riesenslalom gewonnen hat, reist als wohl einzig ungeimpfte Athletin nach Peking. Sie tut das, obwohl sie zum Zeitpunkt des Abflugs noch nicht für die Spiele selektioniert ist. Und sie tut es, obwohl ungeimpfte Personen sich drei Wochen in Quarantäne begeben müssen, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen können. Eine Woche Isolation hat Kummer bereits hinter sich, zwei bleiben noch. Zeit, die Erfahrungen zu teilen und einen Einblick in ihren Alltag zu gewähren.

Via Istanbul nach Peking – inklusive zweifachem Maskenwechsel

Es ist nicht so, dass Kummer generell gegen das Impfen ist. «Ich habe mich auch schon gegen Grippe impfen lassen», sagt sie. Und sie hat sich intensiv damit befasst, ob sie sich gegen Covid-19 impfen lassen soll. Obwohl die Welt rund um sie sich verändert, sie irgendwann die Chance, an Olympia teilnehmen zu können, nur noch auf 10 Prozent schätzt, ist für sie klar:

«Ich will meinem Körper gegenüber integer bleiben.»

Heisst: Keine Impfung. Auf die Gründe will sie aber nicht weiter eingehen, findet, das sei Privatsache und zu respektieren. «Ich diskutiere ja auch nicht mit anderen Leuten, ob und warum sie sich impfen lassen.»

Patrizia Kummer, hier bei einem Training in Zermatt, ist ungeimpft nach Peking gereist. Stephan Boegli / Swiss Ski

Via Istanbul fliegt Kummer vor einer Woche nach Peking. Der zweite Flug ist so spärlich ausgelastet, dass die Snowboarderin das Gefühl hat, die Crew sei in der Überzahl. «Die Chinesen geben sich wirklich Mühe, um das Virus nichts ins Land zu bringen.»

Zweimal wird sie während des Flugs von Istanbul nach Peking gebeten, die Maske zu wechseln. Einmal weckt man sie auf, um die Temperatur zu messen. In China angekommen geht alles sehr schnell. Einzig weiss erst niemand so recht, wohin man Kummer bringen soll. Als das geklärt ist, sie zum Hotel gefahren wird, begibt sie sich in die dreiwöchige Quarantäne. Es ist Donnerstag, der 13. Januar. Nun, eine Woche später, hat Kummer die Gewissheit, einen Olympia-Startplatz zu haben.

Kann Patrizia Kummer noch einmal – wie in Sotschi 2014 – die Goldmedaille einheimsen? Andy Wong / AP

Kein Frust, keine Langeweile – kein Problem

Wer eine Frau erwartet, die mit ihrer Situation hadert, die rastlos wirkt, sich eingesperrt fühlt, die Bedingungen kritisiert und als unfair taxiert, wird enttäuscht. Kummer wirkt im Videocall aus ihrem Zimmer entspannt, ausgeglichen und klar.

Sie steht um 6.30 Uhr auf. Kriegt eine Stunde später das Frühstück. «Wenn es an der Türe klopft, warte ich zehn Sekunden bevor ich öffne, hole das Essen und rufe ein Dankeschön in den Gang.» Drei Mahlzeiten pro Tag werden ihr vor die Zimmertür gestellt. Meistens viel zu grosse Portionen, weshalb sie die Hälfte jeweils zurückgibt. Aber sonst? Keine Klagen. Ihre Wünsche – glutenfrei und keine Eier – werden erfüllt. Einzig mag sie nicht mit Stäbchen essen. Aber sie hat vorgesorgt und in der Schweiz Besteck eingepackt.

Sie macht eine Ausbildung in chinesischer Medizin

Die Situation ist mehr als okay für Kummer. Ja, sie ist sogar dankbar. Dafür, dass man ihr einen Hometrainer ins Zimmer gestellt, Kurzhanteln gegeben hat und sie jederzeit das Fenster öffnen kann. «Darüber bin ich froh, denn im Essen hat es häufig Knoblauch.»

Selfie von Patrizia Kummer, geschossen in ihrem Isolationszimmer in Peking. Auch die Kurzhantel und der Hometrainer im Hintergrund haben es aufs Bild geschafft. zvg

Aber wie kriegt sie in dieser Einöde den Alltag rum? Ganz einfach. Nach dem Frühstück auf dem Hometrainer. Nach dem Mittagessen Meditation, Yoga oder auch mal mentales Training. Nach dem Nachtessen Netflix. Und immer mal wieder zwischendurch arbeiten. An ihrer Homepage. Oder am Umbau-Projekt eines alten Hauses. «Und die letzten zwei Tage hatte ich Schule.» Kummer will den Master in Neuro- und Entwicklungspsychologie abschliessen. Daneben macht sie eine Ausbildung in chinesischer Medizin, was aber nicht in Zusammenhang mit der Pandemie oder der Impfdebatte steht.

Kummer bezahlt den Quarantäne-Aufenthalt selbst

Kummer hat die Frau in ihrer Isolation definitiv nicht. «Es gibt keinen Grund zu klagen. Denn ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ja, mir geht es hervorragend hier. Andere bezahlen viel Geld, um drei Wochen in einem Tempel in absoluter Stille verbringen zu können.» Apropos Geld: Kummer muss das Quarantäne-Hotel selber bezahlen.

Aber gibt es nichts, was ihr in der Isolation fehlt? «Ruhe, denn in der ersten Woche war viel los», sagt sie. «Ich bin gerne in meiner Gesellschaft und habe keine Mühe, allein zu sein. Ich brauche nicht viel und habe hier alles. Sorry, jemand an die Türe geklopft. Ich muss kurz das Essen holen.» Was gibt’s? «Etwas chinesisches mit Kohl. Und wie immer frisches Obst und so einen Yoghurtdrink, der aber nicht so mein Ding ist.»

21 Tage in Quarantäne. Kein Schneekontakt, worunter die Form leiden könnte. Und das alles für nur ein Rennen, das fünf Tag nach dem Ende der Isolationszeit stattfindet. Macht das überhaupt Sinn? «Wenn man sich negative Gedanken macht, erfüllen sie sich auch. Ich werde jedenfalls eine super Quarantäne erleben.»

