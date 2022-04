Paris-Roubaix Stefan Küng vor seinem Lieblingsrennen, bei dem er meistens stürzt: «Ich bin so optimistisch wie noch nie» Stefan Küng stürzte bei seinem Lieblingsrennen Paris-Roubaix meistens, ist vor der Austragung am Sonntag aber so optimistisch wie noch nie. Denn seine Form stimmt. Raphael Gutzwiller 16.04.2022, 05.00 Uhr

Kritischer Blick: Stefan Küng will nun endlich auch bei Paris-Roubaix brillieren. Dirk Waem/Freshfocus

Eigentlich würde Stefan Küng die «Hölle des Nordens» so gut liegen. Und eine Herzensangelegenheit ist der Klassiker von Paris nach Roubaix für den Thurgauer Veloprofi sowieso. Er sagt: «Ich bin mir sicher, dass es das Rennen ist, das am besten auf mich zugeschnitten ist.»

Doch die Liebe von Stefan Küng zu Paris–Roubaix beruht bisher nicht auf Gegenseitigkeit. «Es war immer ein bisschen der Wurm drin.» Nur einmal, 2019, läuft es ihm gut. Damals wird er immerhin Elfter. Ansonsten heisst es für Küng in diesem berüchtigten Klassiker in den letzten Jahren stets Pleiten, Pech und Pannen. Besonders bitter ist es 2017. Damals stürzt er unglücklich und der Materialwagen fährt sogar über seinen Arm, auch 2018 kann er das Rennen nicht beenden. Und im letzten Herbst stürzt er auch wegen Materialproblemen gleich dreimal.

Küngs Form stimmt

Stefan Küng ist derzeit in starker Form. Nico Vereecken/Freshfocus

Doch im Rennen vom Sonntag soll alles anders werden. «Ich bin so optimistisch wie noch nie. Denn ich habe mich bisher sehr gut gefühlt in den letzten Rennen», sagt Küng. Tatsächlich überzeugt der 28-Jährige in den Frühjahrsklassikern mit beeindruckenden Leistungen. An der Flandernrundfahrt fährt er vorne mit, landet auf dem fünften Rang. Und am letzten Sonntag im «Amstel Gold Race» wird er Achter, einen Rang besser als Landsmann Marc Hirschi. «Ich war in beiden Rennen in den entscheidenden Momenten mit dabei», sagt Küng. Die Fortschritte des Zeitfahrspezialisten sind augenscheinlich. Insbesondere bergauf fährt Küng in dieser Saison auf einem höheren Niveau.

Küng bleibt positiv und sagt: «Einfach so weiterarbeiten, dann wird es aufgehen.» Andri Vöhringer

Der Grund dafür: weniger harte Trainings. «Ich hatte die Tendenz, dass ich in der Vorbereitung zu viel machen wollte», erzählt Küng. Statt im Training stets im hohen Grundtempo zu fahren, gibt es jetzt Einheiten, in denen er es ein wenig gemütlicher nimmt. Dadurch erhalte er im Rennen mehr Frische, er sei explosiver – gerade dann, wenn es über den Hügel geht. «Früher habe ich festgestellt, dass es mir Mitte Saison bergauf besser läuft als bei den Klassikern. Das ist nun besser.» Geholfen habe da ausgerechnet eine Bronchitis-Erkrankung, die er sich nach dem Etappenrennen Paris–Nizza Mitte März geholt habe. «Dadurch musste ich nochmals einen Gang runterschalten.»

Küng will nicht nur der Zeitfahrer sein

Eigentlich ist Stefan Küng in erster Linie als überragender Zeitfahrer bekannt, doch er meldet immer mehr Ambitionen an. «Mein Ziel ist es schon, nicht nur in den Zeitfahren stark zu sein. Durch die Erfolge in den letzten Rennen ist mein Selbstvertrauen gestiegen.»

Bisher ist Stefan Küng vor allem Zeitfahrspezialist. Doch er will mehr. Jerome Prevost/Freshfocus

Um tatsächlich einmal ein solches Rennen wie Paris–Roubaix zu gewinnen, müsse alles zusammen passen. «Man muss in diesem Rennen immer aufmerksam sein, um reagieren zu können. Es ist entscheidend zu erkennen, wann die wichtigen Momente sind und in welchen Situationen man nur Kraft verschwendet, die man noch braucht», erklärt Küng, der von sich sagt, er sei bei Paris–Roubaix oft zu übermotiviert an den Start gegangen. Nun gehe er es ruhiger an. Und was Siege bei Klassikern angeht, nimmt es Küng geduldig: «Wenn ich immer vorne dabei bin, wie zuletzt, dann sind Siege möglich. Ich muss so weiterarbeiten, dann kann es klappen.»

Die grossen Favoriten bei Paris–Roubaix sind derweil andere. Mathieu van der Poel steht genau so am Start wie Wout van Aert nach seiner überstandenen Covid-Erkrankung. Wenn Küng von den beiden Topfavoriten spricht, dann schwärmt er. «Mit ihnen kann ich mich nicht vergleichen. Sie sind Ausnahmekönner, ich bin keiner dieser Ausnahmekönner. Ich muss mir meine Erfolge hart erarbeiten.» Einen weiteren Erfolg möchte sich Stefan Küng am Sonntag bei Paris–Roubaix erarbeiten. Es wäre endlich die Versöhnung mit seinem Lieblingsrennen.