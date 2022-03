Paralympics: Wer ist Jahn Graf, der bei SRF Para-Graf moderiert?

Paralympics-Magazin Jahn Graf, der Rebell unter Hochspannung, begeistert das SRF-Publikum und sagt: «Ich berichte aus der Füdliperspektive» Jahn Graf (31) führt während der Paralympics in Peking durch die SRF-Sendung «Para-Graf». Er tut dies mit Humor, viel Leidenschaft und sieht sich als Brückenbauer für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Simon Häring Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

«Herzlich willkomme, en schöne guete Abig», schreit der junge Mann im Rollstuhl in die Kamera, die Stimme überschlägt sich. Sein Enthusiasmus ist unverkennbar, die Stimme raumfüllend. Es ist Jahn Graf, der während der Paralympischen Spiele in Peking im Schweizer Fernsehen SRF jeweils ab 18.50 Uhr für gut 30 Minuten durch die Sendung «Para-Graf» führt.

Jahn Graf moderiert auf SRF das Magazin «Para-Graf» und präsentiert die Höhepunkte der paralympischen Winterspiele in Peking. Copyright: SRF/Oscar Alessio

Die Stimme, die Gestik, die Mimik, die Schiebekappe – Jahn Graf hat so viele Markenzeichen, dass er längst selbst eines geworden ist. Jahn Graf macht das Schweizer Fernsehpublikum mit dem Parasport vertraut, zum zweiten Mal nach der Premiere während der Sommerspiele 2020 in Tokio. Doch wer ist dieser junge Mann, der das TV-Publikum begeistert?

Jahn Graf ist 31 Jahre alt, wohnt in Cham im Kanton Zug. Seit Geburt ist er spastisch gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Er besuchte eine Sonderschule, machte eine Büroanlehre, arbeitete als Buchhalter und bezieht eine IV-Rente. Dann kam das Jahr 2015 und eine Nierenoperation, die ihn zum Umdenken bewogen hat. Früher hätten Menschen mit einer Beeinträchtigung wie er nur zwei Optionen gehabt: Arbeit in einem Büro oder in einer Werkstatt. Graf sagt: «Immer hiess es: unmöglich. Doch das ist es nur, bis es jemand gemacht hat. Ich habe viele Hürden genommen.»

Einen Namen machte er sich mit dem Format «Jahns rollende Welt» als «Rollstuhl-Youtuber». Dabei empfängt Graf bekannte und unbekannte Menschen in seiner kleinen Wohnung zum Interview. Zu Gast waren schon CVP-Politiker Gerhard Pfister, Schlangenfrau Nina Burri oder der Komiker Dominic Deville. Erstmals in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit rückt Graf 2018 in der Talksendung «Aeschbacher», in der er selbstbewusst den Wunsch formulierte, einmal seine eigene Sendung zu moderieren, was es nun tun kann. Es folgen weitere Auftritte als Gast in Fernsehen und Radio.

Überzeugt mit Humor und unkonventioneller Gesprächsführung: Jahn Graf. Copyright: SRF/Oscar Alessio

Humor als Eisbrecher und Selbstschutz

In Anspielung auf seine Sitzhöhe im Rollstuhl sagt Graf bei einem dieser Auftritte: «Ich erlebe die Welt aus der Füdliperspektive oder wie ich sage: aus der Poebene.» Es gebe schöne Pos, weniger schöne Pos, «und gewisse musizieren auch». Schallendes Gelächter. In einer anderen Sendung sagt Graf, keine Witze über Menschen mit Behinderung zu machen, sei ja auch ausgrenzend. Humor als Eisbrecher, aber auch als Selbstschutz. Graf sagt: «Ich bin eine Frohnatur und habe es gerne lustig. Aber manchmal brauche ich den Humor, um gewisse Situationen auszuhalten. Dann zum Beispiel, wenn ich angeschaut werde wie einer, der aus dem Zoo kommt.»

2018 war Jahn Graf Gast in der Sendung «Aeschbacher».

Menschen mit Beeinträchtigungen müssten in der Schweiz noch sichtbarer werden, denn sie trügen zur Vielfalt bei, sagt Graf. Noch immer würden ihm diese Menschen hier zu sehr als «defekt» wahrgenommen. «Aber ich zum Beispiel: Ich bin so zur Welt gekommen. Ich bin normal.» Das sei in den Köpfen noch nicht überall so angekommen. «Para-Graf» sieht er als Beitrag für die Inklusion. Seine Aufgabe sei es, Sichtbarkeit zu schaffen. Graf sagt: «Direkt vor der Tagesschau erreichen wir ein grosses Publikum und alle Altersgruppen. Man konfrontiert damit die Gesellschaft.»

Jahn Graf betreibt den Youtube-Kanal «Jahns rollende Welt», wo er Interviews mit bekannten und unbekannten Menschen publiziert. Stefan Kaiser / Zuger Zeitung

Nadja Sieger, Nik Hartmann und Didier Cuche als Gäste

In seiner Sendung präsentiert Graf die Höhepunkte der Wettkämpfe und empfängt jeweils einen Gast: In dieser Woche waren das die Komikerin Nadja Sieger von Ursus und Nadeschkin, Moderator Nik Hartmann, die Skitrainerlegende Karl Frehsner und der frühere Abfahrer Didier Cuche. Leiten lässt sich Graf von seiner Neugierde «und meinem Redebedürfnis.» Die Dialoge sind zwar wenig strukturiert, dadurch umso überraschender und Graf als Gesprächsleiter immer mit vollem Einsatz bei der Sache.

Im Durchschnitt verfolgten über 30'000 Zuschauende «Para-Graf». Die Rückmeldungen seien «überwiegend positiv», wie SRF mitteilt. «Jahn Grafs Begeisterung für den paralympischen Sport ist ansteckend. Die Zuschauenden freuen sich über seine authentische, empathische Art.»

Von den Parasportlerinnen und Parasportlern spricht Jahn Graf mit grosser Bewunderung: «Das sind alles Spitzenathleten, die über kleine finanzielle Mittel verfügen. Umso wichtiger ist es, dass wir ihnen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen und einen Dominoeffekt anstossen können, der die Akzeptanz erhöht und auch die Trainingsmöglichkeiten verbessert.» Der Sport sei Brückenbauer und er das Sprachrohr, sagt Graf: «Eine schöne Funktion.» Sich selbst bezeichnet Graf als Rebellen, der gerne Grenzen ausreizt und als Mensch mit Spastiken immer unter Hochspannung stehe.

Jahn Graf tritt auch auf Podien und als Moderator auf. Stefan Kaiser / Zuger Zeitung

Umso überraschender ist das Bekenntnis, «eigentlich ein fauler Mensch» zu sein. Dennoch hält sich der Eishockeybegeisterte mit Faible für Ambrì-Piotta zwei Mal in der Woche für anderthalb Stunden und unter Anleitung einer Personal Trainerin mit Krafttraining und Fitness in Schwung, «damit der flinke Geist einen Körper hat, in dem er sich wohlfühlen kann.»

Und der bereit ist für weitere Abenteuer. Denn manchmal, sagt Jahn Graf, reibt er sich schon verwundert die Augen, wohin ihn das Leben geführt hat. «Wenn ich vor 15 Jahren gesagt hätte, dass ich eine TV-Sendung moderieren will, hätte man mich ausgelacht.» Jahn Graf hat es geschafft. Mit Beharrlichkeit, mit Offenheit und einer grossen Portion Humor.

