Para-Snowboard Romy Tschopp fährt Snowboard und sitzt im Rollstuhl, sie sagt: «Der Sport gibt mir ein Gefühl von Freiheit» Romy Tschopp kam mit einem offenen Rücken zur Welt und ist im Alltag auf den Rollstuhl angewiesen. Trotzdem fährt die 27-jährige Snowboard, als hätte sie nie etwas anderes getan. Wie geht das?

Simon Häring 27.02.2021, 05.00 Uhr

Sitzt oft im Rollstuhl, fährt aber Snowboard: Romy Tschopp. Stiftung Denk am mich

Wie feine Pinselstriche zieht Romy Tschopp mit ihrem Snowboard Linien in den Schnee, stützt sich in einer Kurve in atemberaubendem Tempo mit einer Hand ab. Auf dem Brett zu stehen, gibt ihr ein Gefühl zurück, das sie im Alltag längst verloren hat: «grenzenlose Freiheit und Unabhängigkeit.»



Romy Tschopp kam mit einem offenen Rücken (Spina Bifida) zur Welt, und ist im Alltag häufig auf den Rollstuhl angewiesen, weil sie nach zahlreichen Operationen am Rücken mit eingeschränkter Sensibilität ab dem Becken abwärts lebt. «Meine Füsse zum Beispiel spüre ich fast gar nicht», sagt sie.

Der Quadrizeps und der Hüftbeuger hingegen seien sehr gut ausgebildet. Das erlaubt der 27-jährigen, die Beeinträchtigungen zu kompensieren, und damit auch, Snowboard zu fahren. Dabei profitiert Tschopp davon, dass sie in ihrer Kindheit nur wenige Einschränkungen erlebt hat. Sie sagt: «Und ich hatte das Glück, in einer sehr aktiven Familie aufzuwachsen.»



Romy Tschopp im Videporträt der «Stiftung Denk an mich» Stiftung Denk an mich

Das ermöglichte Tschopp auch, eine Ausbildung zur Fachfrau Bewegungs- und Gesundheitsförderung zu machen. Doch in den Jahren häuften sich die körperlichen Probleme, immer wieder musste sie sich am Rücken operieren lassen, dazu kamen Probleme mit dem Bauch.

Die Hälfte der letzten sieben Jahre verbrachte Tschopp im Spital oder in der Rehaklinik. «Jedes Mal musste ich wieder von vorne beginnen, neu lernen, zu laufen», sagt die Baselbieterin, die sich in ihrer Kindheit und Jugend immer nur an gesunden, sportlichen Menschen orientiert hat. Heute sagt sie:



«Irgendwann musste ich mir selber eingestehen, dass ich eine stärkere Beeinträchtigung habe, als ich es wahrhaben wollte. Das war ein schmerzhafter Prozess für mich.»



Mit dem so genannten Behindertensport konnte sich Romy Tschopp lange nicht identifizieren. Erst im Sommer und nachdem ihr Mann und eine Physiotherapeutin sie dazu ermuntert hatten, absolvierte sie ein Probetraining. Seither gehört sie zum Schweizer Nationalteam der Para-Snowboarder von Plusport.

Ob bewusst oder nicht: Dass Tschopp ein positiv denkender Mensch ist, offenbart sich in ihrer Wortwahl. Sie spricht nie von einer Behinderung, nur selten von Beeinträchtigungen, dafür umso mehr von Möglichkeiten, die ihr Körper ihr noch immer eröffnet. Rollstuhl und Orthesen bezeichnet sie als «Hilfsmittel, die es gut mit mir meinen».



In diesem Winter stand Tschopp etwa fünf Wochen auf dem Snowboard. Stiftung Denk an mich

Trainer Silvan Hofer schwärmt von Tschopp

Ihre erste Saison ist zwar der Coronapandemie zum Opfer gefallen, doch die Ambitionen bleiben gross. «Ich möchte im Europa-und Weltcup in den beiden Disziplinen Boardercross und Banked-Slalom antreten», sagt Tschopp. Ihr Fernziel sind die Paralympischen Spiele 2022 in Peking und vier Jahre später in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Seit Oktober stand Tschopp, die unter der Woche sechs bis sieben Stunden Therapie benötigt und bei der Trainingsplanung auf das aktuelle Schmerzlevel Rücksicht nehmen muss, während rund fünf Wochen auf dem Brett und weilte für Trainingslager in Saas-Fee oder Österreich. Ermöglicht wird das von einem eingespielten Team aus Therapeuten und Trainern.

Seit über 15 Jahren im Parasport tätig ist der Trainer Silvan Hofer. Wenn er auf Romy Tschopp angesprochen wird, gerät der Berner ins Schwärmen. Als sie zum Team gestossen sei, habe sie noch grosse Defizite gehabt, primär im muskulären Bereich, aber auch bei technischen Fragen.

Mit ihrem Willen, ihrem Ehrgeiz und dank der Unterstützung ihres familiären Umfelds und des Trainerteams, zu dem auch ein Mentaltrainer und ein Konditionstrainer gehören, habe sie diese Defizite nach wenigen Monaten wettgemacht. Hofer bezeichnet Tschopp als Vorzeigeathletin. Er sagt:



«Romy ist immer voll motiviert, denkt immer positiv, ist wissenshungrig und ist ein Mensch, den man einfach gern haben muss. In gewissen Momenten ist sie so etwas wie unser aufgehender Stern.»



Am Wochenende steht nun ein weiterer Höhepunkt in der noch jungen Sportlerkarriere der Romy Tschopp bevor. In Lenk darf sie als Vorfahrerin bei einem FIS-Europacup-Rennen an den Start. Sie sagt: Jetzt kann ich auf dem Weg an die Paralympischen Spiele in Peking wieder einmal Wettkampfluft schnuppern und dabei gleichzeitig erleben, was Inklusion bedeutet. Denn neben den sportlichen Zielen treibt Romy Tschopp vor allem auch das an: Ein Vorbild sein für Menschen mit Beeinträchtigungen.

«Sie ermutigen, Neues auszuprobieren und sich die Chance zu geben, sich selber zu überraschen.» Romy Tschopp selber ist bestes Beispiel dafür.