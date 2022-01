Olympische Spiele Usain Bolt exklusiv: «In Peking hat sich für mich alles verändert» – die Erinnerungen des schnellsten Menschen der Welt Der schnellste Mensch der Welt schreibt über seine Erinnerungen an die Sommerspiele 2008 in Peking, seine Affinität für den Wintersport und das jamaikanische Bobteam. Ein Gastbeitrag des achtmaligen Olympiasiegers in der Leichtathletik. Usain Bolt Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Ikone der Leichtathletik: Usain Bolt gewann zwischen Peking 2008 und Rio de Janeiro 2016 achtmal Gold. EPA

Ich bin aus Jamaika und kenne mich mit Wintersport nicht aus. Kaltes Wetter mag ich nicht, ich bevorzuge die Sonne. Neben der Leichtathletik sind Cricket und Fussball die einzigen Sportarten, zu denen ich mich wirklich hingezogen fühle. Normalerweise entgehen die Olympischen Winterspiele meiner Aufmerksamkeit. Die Spiele im nächsten Monat in Peking werde ich mir aber auf jeden Fall anschauen.

Denn in Peking hat sich 2008 für mich alles verändert. Ich kann mich sehr genau an alle meine grossen Rennen erinnern. Doch Peking wird mir immer in besonderer Erinnerung bleiben. Hier hat alles angefangen. Die Olympischen Spiele 2008 haben mein Leben in weniger als 30 Sekunden auf den Kopf gestellt. Das Publikum und die Energie im «Vogelnest», dem Olympiastadion von 2008, waren grossartig.

2008 ging sein Stern auf: zweimal Gold und zweimal Weltrekord, unter anderem im 200-Meter-Lauf. AP

Ich weiss noch nicht, wie viele Jamaikaner nächsten Monat in Peking an den Start gehen werden. Aber ich weiss, wie sie sich fühlen werden. Es gibt nichts Besseres, als ins Olympiastadion zu kommen und die Energie der Zuschauer zu spüren.

Vor vielen Jahren wurde das jamaikanische Bobteam durch den Film «Cool Runnings» berühmt. Diese Geschichte hat viele Menschen inspiriert. Bei den letzten Olympischen Winterspielen trat erstmals ein Frauen-Bobteam aus Jamaika an. Ich fand es klasse, dass sie ihren Bob «Mr. Cool Bolt» getauft hatten.

Ich hatte gehofft, dass Zuschauer aus der ganzen Welt zu den Spielen 2022 nach Peking kommen können, doch leider wird dies nicht möglich sein. Für mich ist jedoch das Wichtigste, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Die Athleten haben viele Jahre lang und unter schwierigen Bedingungen während der Pandemie dafür trainiert. Sie haben sich ihren Moment im Rampenlicht verdient. Genauso dachte ich auch über Tokio. Ich wollte eigentlich hinfahren, um zu sehen, wie es ist, die Olympischen Spiele als Zuschauer und nicht als Teilnehmer zu erleben.

Die legendäre jamaikanische Bobmannschaft schrieb in Calgary 1988 Geschichte, auch wenn sie stürzten. Fünf Jahre später erschien der Film «Cool Runnings» über die aussergewöhnlichen Athleten.

Wenn ich mir Wintersport anschaue, dann am liebsten die schnellen Sportarten wie Ski Alpin oder Snowboarden und natürlich die jamaikanischen Bobfahrer. Aufgrund der Umstände werde ich natürlich nicht selbst in Peking sein, aber ich freue mich darauf, das Vogelnest wieder voller Sportler und Menschen zu sehen.

Tatsache ist, dass ich mich jetzt darauf konzentriere, ein guter Vater zu sein und die Leichtathletik zu fördern. Ich vermisse das Laufen nicht. Und das Training fehlt mir überhaupt nicht. Aber ich vermisse es, die Begeisterung der Menge zu erleben. Ich beneide die Athleten, die diese Energie in Peking spüren werden. Ich wünsche ihnen alles Gute.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen