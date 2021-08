Grosse Schweizer Olympia-Bilanz: Doping, Todesfall, Dreifach-Sieg

Olympische Spiele Tokio Doping, Dreifach-Triumph, Tränen und ein Todesfall – die grosse Bilanz aller 117 Schweizer Olympia-Teilnehmer 117 Schweizerinnen und Schweizer sollten bei den Olympischen Spielen in Tokio auf Medaillenjagd gehen. Es sollten mit 13 Medaillen (3 Mal Gold, 4 Mal Silber, 6 Mal Bronze) die erfolgreichsten Sommerspiele seit 1952 in Helsinki werden. Neben den Siegern gab es auch Verlierer und tragische Figuren. Das sind die Geschichten der Schweizer Olympia-Teilnehmerinnen.

Allen voran die Frauen. Sie gewannen 10 der 13 Medaillen, darunter alle 3 Goldmedaillen durch Belinda Bencic, die dazu mit Viktorija Golubic Silber im Doppel gewann, Jolanda Neff und Nina Christen. Zuvor waren nur vier Schweizerinnen bei Sommerspielen Olympionikinnen geworden. Nun kamen innert einer Woche drei neue dazu. Die Schützin Christen ist zudem die erste Schweizerin, die bei denselben Sommerspielen in zwei Einzeldisziplinen eine Medaille gewonnen hat. Mit fünf Medaillen in Tokio der erfolgreichste Verband war Swiss Cycling mit dem Dreifachsieg im Mountainbike-Rennen der Frauen (Silber für Sina Frei, Bronze für Linda Indergand), Silber durch Mathias Flückiger, und Silber im Zeitfahren der Frauen durch Marlen Reusser. Zwei Medaillen gab es im Schwimmen durch Jérémy Desplanches und Noè Ponti. Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré sorgten mit Bronze für die erste Medaille eines Schweizer Frauenduos im Beachvolleyball. Nikita Ducarroz gewann Bronze im BMX-Freestyle. Zwar keine Medaille holten die Leichtathletikinnen, doch die Finaleinzüge von Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji über 100 Meter und durch Kambundji über 200 Meter sowie der vierte Rang der 4x100-Meterstaffel gehen als Sternstunden in die Schweizer Sportgeschichte ein.



Zwei Dopingfälle trüben die Schweizer Bilanz, beide aus der Leichtathletik: Alex Wilson und Kariem Hussein reisten gar nicht erst nach Tokio an. Während Hürdensprinter Hussein sein Vergehen eingeräumt und seine Sperre akzeptiert hat, beteuert Sprinter Wilson bewusstes Doping. Zu den Enttäuschungen zählen auch die Springreiter. Steve Guerdat und Martin Fuchs sind die Nummern 2 und 3 der Welt, doch weder im Einzel noch im Mannschaftsspringen konnten sie um die Medaillen reiten. Sie verpassten ihr Ziel damit klar. Giulia Steingruber stand zwar im Mehrkampffinal, verpasste aber alle Gerätefinals. Erneut nicht um die Medaillen kämpfen konnten die Degenfechter um den Schweizer Co-Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier, Max Heinzer. Er scheiterte als letzter Schweizer im Einzel in den Achtelfinals. Der Basler Benjamin Steffen gab in den Viertelfinals gegen Südkorea im letzten Gefecht seiner Karriere einen Vorsprung noch aus der Hand. Die Schweizer verloren danach auch noch alle Gefechte in der Platzierungsrunde und klassierten sich im achten Rang. Ebenfalls nicht wie erhofft in den Kampf um die Medaillen eingreifen konnte Schützin Heidi Diethelm Gerber, die nicht über die Ränge 22 und 28 hinauskam.

Judoka Fabienne Kocher erreichte den Halbfinal, verlor diesen aber und danach auch den Kampf um Bronze. Karateka Elena Quirici vergoss bittere Tränen, nachdem sie die Halbfinals und damit eine sichere Medaille nur deshalb verpasst hatte, weil sie weniger Wertungspunkte aufwies als ihre Gruppengegnerin. Quirici klassierte sich im fünften Rang. Für die mehrfache Europameisterin war es die erste und einzige Chance auf eine Olympiamedaille. In Paris ist Karate bereits nicht mehr olympisch. Quirici durfte bei der Schlusszeremonie die Schweizer Fahne tragen. Zu den Pechvögeln zählt auch Salomé Kora. Sie war als Schlussläuferin der 4x100-Meterstaffel im Final zu früh gestartet, musste abbremsen, um den Stab von Kambundji zu übernehmen und konnte diese Hypothek nicht mehr wettmachen. Im Ziel belegte die Staffel den vierten Schlussrang und verpasste die Medaille knapp. Nur um einen Wimpernschlag verpasste Stefan Küng im Zeitfahren eine Medaille. Zum Bronzerang fehlten dem Thurgauer 0,4 Sekunden, zu Silber waren es knapp 2,9 Sekunden. BMX-Fahrer David Graf erlitt in seinem Halbfinal einen platten Reifen. Doch nichts ist mit dem zu vergleichen, was dem Fribourger Reiter Robin Godel widerfahren war. Sein Wallach Jet Set zog sich bei einem Unfall einen irreparablen Bänderriss zu und musste später eingeschläfert werden.