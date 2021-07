Tokio: Solothurn stellt pro 100000 Einwohner nur wenig Athleten

Solothurn stellt in Tokio zwei Teilnehmer: Warum dieser Wert nicht gut ist – und welche Kantone obenaus schwingen

Der drei einwohnerstärksten Kantone Zürich, Bern und Waadt stellen zwar die meisten der 116 Schweizer Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Olympischen Spielen in Tokio. Die Athleten-Hochburgen der Schweiz finden sich aber in der Innerschweiz und in der Ostschweiz.