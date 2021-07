Olympische Spiele: Judoka Fabienne Kocher greift nach Medaille

Olympische Spiele Aargauer Judoka Fabienne Kocher steht im Halbfinal und greift nach den Medaillen Die Judoka Fabienne Kocher steht bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm in den Halbfinals. Die 28-Jährige hat nun gleich zwei Chancen auf einen Medaillengewinn.

Simon Häring, Gabriel Vilares 25.07.2021, 08.21 Uhr

Die 28-jährige Aargauerin Fabienne Kocher greift im Mutterland des Judo nach einer Olympia-Medaille. Sie steht in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm nach drei überzeugenden Siegen in den Halbfinals. In der Startrunde besiegt Kocher die Vize-Weltmeisterin Ana Perez Box aus Spanien und revanchiert sich für die Halbfinal-Niederlage bei den Weltmeisterschaften Anfang Juni, wo sie danach Bronze gewinnen konnte.

In den Achtelfinals schaltet Kocher die Sosorbaram Lkhagvasüren aus der Mongolei aus - erneut mit der zweithöchsten Wertung Waza-ari. Gar mit der Bestwertung Ippon setzt sie sich in den Viertelfinals gegen die Ungarin Reka Rupp durch - nach 3:03 Minuten Kampfzeit.



In den Halbfinals trifft Kocher auf die Französin Amandine Buchard. Die 26-Jährige gewann bei den Europameisterschaften in diesem Jahr Gold.

Verliert Fabienne Kocher diesen Kampf, bietet sich gegen die Siegerin der Hoffnungsrunde noch die Chance auf eine Bronzemedaille. Der Halbfinal wird nicht vor 10 Uhr Schweizer Zeit ausgetragen. Im schlechtesten Fall steht die 28-Jährige mit einem Olympia-Diplom da.

Olympia-Qualifikation im letzten Moment

Pikant: Fabienne Kocher hatte sich erst mit dem Medaillengewinn bei den Weltmeisterschaften in der internen Qualifikation gegen Evelyne Tschopp durchgesetzt. Die Baselbieterin war davor als Nummer 13 der Weltrangliste acht Plätze vor der Aargauerin gelegen, schied in Ungarn aber in den Pool-Kämpfen aus. Bei Olympischen Spielen ist im Judo pro Land und Gewichtsklasse nur eine Athletin teilnahmeberechtigt.



Es wäre erst die fünfte Schweizer Judo-Medaille bei Olympischen Spielen. 1964 hatte Eric Hänni ebenfalls in Tokio Silber gewonnen, 1976 holte Jürg Röthlisberger in Montreal Bronze, vier Jahre später liess er sich sogar Gold umhängen. 2008 in Peking sicherte sich Sergei Aschwanden mit Bronze als letzter Schweizer Judoka eine Olympia-Medaille. Kocher wäre also die erste Schweizerin überhaupt, die im Judo eine Olympia-Medaille gewinnt.