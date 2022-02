Olympische Spiele Journalisten sind gefangen in der Blase: Warum die Medien nicht über die Menschenrechtssituation in China berichten Wohl noch nie waren die internationalen Medien so blind wie bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Klaus Zaugg, Peking 17.02.2022, 12.06 Uhr

Eine Journalistin bei der Arbeit an den Olympischen Spielen. Technisch sind die Medienschaffenden hervorragend ausgestattet. Fazry Ismail / EPA

China ein totalitärer Staat, der die Medien schikaniert, zensuriert und ihre Freiheit einschränkt? Ach was. Im Rahmen einer Medienkonferenz erklärt die Sprecherin des Organisations-Komitees, Yan Jiarong, auf Erkundigungen zum Thema Zwangsarbeit und die Einrichtung von Konzentrationslagern für Angehörige der uigurischen Minderheit in der Provinz Xinjiang: «Solche Fragen basieren auf Lügen. Unsere Offiziellen haben solche falschen Darstellungen bereits zurückgewiesen und dies mit vielen Beweisen untermauert».

IOC-Kommunikationsgeneral Mark Adams ist es ob solchen Aussagen sichtlich unwohl. Er sagt, diese Sichtweise sei fürs IOC nicht relevant und fabuliert: «Wir sind sehr darum bemüht, Menschenrechte zu schützen.» Für die Weigerung, chinesische Menschenrechtsverletzungen zu thematisieren, wird das IOC seit Jahren kritisiert.

Wie steht es also um die Menschenrechte in China? Der weltberühmte Abenteurer Marco Polo hat China rund 700 Jahren bereist. Er war über die Zustände im Land mit ziemlicher Sicherheit umfassender informiert als die Chronistinnen und Chronisten, die für die Spiele nach Peking geeilt sind und über alle technischen Informationsmittel der Moderne verfügen. Und seine fantastischen Schilderungen bildeten die damalige Wirklichkeit in China wohl besser ab als das, was wir während der Spiele in Peking vor Ort über inneren Zustände Chinas herausfinden können.

Für die Journalistinnen und Journalisten funktioniert alles

Nie waren die Augen der internationalen Medienwelt so blind und die Ohren so taub wie im Februar 2022 in Peking. Die Journalistinnen und Journalisten sind gefangen in der «Olympischen Blase». Eine Art Disneyland für die Medienschaffenden. Es hat bei Olympischen Spielen für die Text- und Bilderindustrie noch nie bessere Arbeits-Bedingungen gegeben. Die Kommunikationskanäle in die Welt hinaus sind sperrangelweit offen. Im Netz kann jede Seite abgerufen werden. Von Zensur keine Spur. Die Internetverbindungen funktionieren überall. Im Bus. In der Eisenbahn. Im Hotel. In den Medienzentren. Sie sind kostenlos, schnell und störungsfrei.

Schweizer Journalisten, wie hier beim Training des Eishockey-Nationalteams, befinden sich während den Olympischen Spielen in einer anderen Welt. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Die Rechnung geht für China auf. Peking 2022 ist der grösste Propaganda-Erfolg in der Geschichte des Sportes und wird erst noch vom Ausland bezahlt. Die grossen Medienkonzerne aus aller Welt entsenden ihre besten Leute auf eigene Kosten nach Peking. Um zwei Wochen lang rund um die Uhr wunderschöne Bilder und schön geschriebene Texte über fröhliche Menschen, friedliche Wettkämpfe, über sportliche Triumphe und Tragödien in alle Welt zu verbreiten.

Politik interessiert nicht

In der Gesamtsumme wird ein positives China-Bild vermittelt. Politik? Interessiert nicht. Die Medienkonzerne investieren nicht Milliarden in TV-Rechte, sie fliegen ihre besten Leute nicht nach Peking, um über Menschenrechtsverletzungen und sonstige Missstände zu berichten. Es geht um Unterhaltung. Um Einschaltquoten. Ums Business. Wenn Beat Feuz die Abfahrt gewinnt, interessiert sich in der Schweiz fast niemand für die Uiguren. Ein bisschen Kritik muss natürlich schon sein. Um die Berichterstattung ein bisschen intellektuell zu würzen. Die einzige Möglichkeit sind kritische Fragen bei den offiziellen Medienterminen. Sie sind nicht viel mehr als Folklore und ohne jede Wirkung.

Diese Medien-Blindheit ist nicht neu. Viele westliche Beobachter vor Ort in Moskau haben beispielsweise einst in den 1930er Jahren die Schauprozesse der «Ära Stalin» als Musterbeispiel einer unabhängigen, fairen Justiz geschildert. Und die Medien haben damals auch nur nach bestem Wissen und Gewissen berichtet, was sie sehen und hören konnten. Oder haben die internationalen Medienvertreterinnen und -Vertreter vor Ort in Berlin bei den Olympischen Spielen 1936 den wahren Charakter des Regimes durchschaut? Wohl nicht.

Zu glauben es sei heute dank neuen Technologien einfacher, die ganze Wahrheit zu finden, ist eine Illusion für Romantikerinnen und Romantiker, die im Dachboden noch ein Che Guevara-Shirt verwahren. Die chinesischen Organisatoren können ganz offiziell behaupten, was sie wollen. Niemand kann, niemand will den Gegenbeweis liefern.