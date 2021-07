Belinda Bencic steht im Final und spielt um Olympia-Gold!

Tennis Belinda Bencic steht im Olympia-Final und spielt um Gold, sie sagt: «Ich kann es nicht glauben, ich bin überwältigt» Belinda Bencic besiegt im Halbfinal die Kasachin Elena Rybakina (22, WTA 20) mit 7:6 (7:1), 4:6, 6:3 und steht bei den Olympischen Spielen im Final. Sie sorgt damit für die siebte Schweizer Medaille in Tokio. Simon Häring, Tokio 29.07.2021, 10.52 Uhr

Belinda Bencic freut sich über den Finaleinzug. Eine Medaille ist in auf sicher. Keystone

Auch am sechsten Tag freut sich die Schweizer über eine Medaille bei den Olympischen Spielen - noch ist nicht klar, ob diese aus Gold oder Silber sein wird. Tennis-Spielerin Belinda Bencic (24) setzt sich im Halbfinal mit 7:6 (7:1), 4:6, 6:3 gegen die Kasachin Elena Rybakina (22, WTA 20) durch und spielt am Samstag um Gold. Dort trifft sie auf die Ukrainerin Elina Switolina (26, WTA 6), oder die Tschechin Marketa Vondrousova (22, WTA 42).



Bencic ist überwältigt von ihren Gefühlen

Direkt im Anschluss an die Partie ist Belinda Bencic überglücklich. Sie sagt:

«Es ist ein Traum. Ich kann es nicht glauben. Ich kann nicht in Worte fassen, was gerade passiert ist. Ich bin einfach überwältigt. Ich weiss nicht, ob ich am Schluss noch geatmet habe, keine Ahnung, wie ich den Service ins Feld gebracht habe, man kann in so einem Moment nicht mehr klar denken.»

Bencic setzt damit eine reiche Tradition an Schweizer Medaillengewinnen im Tennis fort. 1992 sorgte Marc Rosset bei den Olympischen Spielen in Barcelona mit Gold für die einzige Schweizer Medaille, 2008 in Peking holten Roger Federer und Stan Wawrinka Doppel-Gold, 2012 in London sicherte sich Federer Silber im Einzel. Ebenfalls Silber gewannen Martina Hingis und Timea Bacsinszky 2016 in Rio de Janeiro im Doppel.



Doch damit nicht genug: Nach ihrem Einzelsieg bietet sich Belinda Bencic zusammen mit Viktorija Golubic im Doppel noch eine Chance für einen weiteren Olympia-Final. Diese Partie gegen das brasilianische Duo Pigossi/Stefani findet bereits heute Mittag statt. Bencic sagt:

«Jetzt kommen noch drei weitere Spiele, ich freue mich unglaublich. Ich bin noch lange nicht fertig. Wir schaffen es auch im Doppel!»

Auch im Doppel (mit Viktorija Golubic) spielt Belinda Bencic bei den Olympischen Spielen in Tokio um eine Medaille.

Peter Klaunzer / Keystone

Das Halbfinal-Drama in Bildern: Wie sich Bencic in den Final gekämpft hat:

Belinda Bencic spielt in ihrem Halbfinal gegen Elena Rybakina aus Kasachstan. Freshfocus Belinda Bencic greift im ersten Satz am Netz an, ... Keystone ... muss sich aber auch in der Defensive beweisen. Keystone Nach einem Auf und Ab und sechs abgewehrten Satzbällen holt sie sich den ersten Durchgang im Tiebreak. Keystone Im zweiten Satz führt Bencic bald mit Break, ... Keystone ... kassiert aber wenig später das Rebreak... Keystone ... und ärgert sich fürchterlich. Keystone Belinda Bencic hadert... Keystone ... und diskutiert mit der Schiedsrichterin. AP Im Entscheidungssatz fliegt auch mal der Schläger weg. AP Und am Ende sinkt sie auf die Knie. Belinda Bencic kämpft sich in den Olympiafinal im Einzel. Keystone Die Tränen der Glückseligkeit und der Erleichterung kann sie nicht mehr zurückhalten. Keystone

Dramatischer Startsatz: Bencic wehrt 6 Satzbälle ab

Zurück zum Einzel. Besonders dramatisch verläuft der erste Satz dieses Halbfinals. Bencic geht 2:1 mit Break in Führung, verliert danach vier Games in Folge zum 2:5. Danach zeigt sie Nervenstärke. Bei eigenem Aufschlag wehrt Bencic gleich 6 (!) Satzbälle ab – drei beim Stand von 4:5, drei beim Stand von 5:6, den letzten mit einem Ass. Das darauf folgende Tiebreak entscheidet sie deutlich für sich: 7:6.



Ähnlich verläuft der zweite Satz. Wieder geht Belinda Bencic mit einem Break in Führung, wieder muss sie umgehend das Rebreak hinnehmen. Wieder gerät sie danach mit Break ins Hintertreffen - nach einem Doppelfehler zum 3:4. Diesmal kann sie nicht mehr reagieren: 4:6.



Genau umgekehrt sind die Vorzeichen im dritten Satz, in dem Bencic gleich zum Auftakt ihren Aufschlag abgibt. Diesmal ist es die 24-jährige Ostschweizerin, die aus dem Rückstand eine Führung macht. Gleich zwei Mal schlägt sie nach einem Breakrückstand zurück - nach 0:2 und 2:3. Bencic gewinnt die letzten vier Games und die Partie nach 2:44 Stunden mit 7:6 (7:1), 4:6, 6:3. Eine Medaille hat sie damit bereits auf sicher.



1992 sorgte Marc Rosset mit Gold im Einzel für die einzige Schweizer Medaille bei den Olympischen Spielen in Barcelona.

Für die Schweiz wird es am Samstag bereits die siebte Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio, die sechste durch eine Frau. So viele, wie nie zuvor. Am ersten Wettkampftag hatte Schützin Nina Christen Bronze gewonnen, am Dienstag feierten die Schweizerinnen im Mountainbike durch Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand für Gold, Silber und Bronze, am Tag danach holte Marlen Reusser Silber im Zeitfahren. Für die bisher einzige Schweizer Medaille eines Mannes zeichnet Mountainbiker Mathias Flückiger verantwortlich, der am Montag Silber gewonnen hatte.