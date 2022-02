Olympia 2022: Von diesen Schweizern erwarten wir eine Medaille

Olympische Spiele 2022 Nur Gold, Silber oder Bronze zählen: Von diesen Schweizerinnen und Schweizern erwarten wir in Peking eine Medaille 15 Medaillen strebt die Schweizer Delegation an den olympischen Winterspielen in Peking an, die am 4. Februar offiziell eröffnet werden. Das sind die heissesten Schweizer Eisen im Kampf um Medaillen. Simon Häring Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

75 Frauen und 92 Männer kämpfen an den olympischen Winterspielen in Peking um Gold, Silber und Bronze. 15 Medaillen – so lautet die Vorgabe von Swiss Olympic. Stechen alle Trümpfe, ist viel mehr möglich. Denn 26 Teilnehmende haben schon zuvor eine Olympia-Medaille gewonnen. Mit Dario Cologna und Simon Ammann sind auch die zwei erfolgreichsten Schweizer Olympioniken der Geschichte am Start. Die beiden kommen auf je vier Goldmedaillen. Dass bei ihnen weitere hinzukommen, scheint nicht realistisch. Das sind die heissesten Schweizer Eisen im Medaillenrennen.

Weltmeister ist Andri Ragettli schon. Wird er nun Olympiasieger? Keystone

Eben erst von einer Knieverletzung gewesen, gewann der 23-Jährige im Weltcup und bei den X-Games. In jedem zweiten Weltcup-Wettbewerb, den er bestritten hat, stand Andri Ragettli auf dem Podest, 2021 wurde er erstmals Weltmeister. 2018 wurde er in Pyeongchang Siebter im Slopestyle. Diesmal wäre alles andere als eine Medaille eine Enttäuschung.

Entscheidungen: Qualifikation Big Air am Montag, 7. Februar ab 06.30 Uhr, Final am Mittwoch, 9. Februar ab 04.00 Uhr. Qualifikation Slopestyle am Montag, 14. Februar ab 05.30 Uhr, Final am Dienstag, 15. Februar ab 02.30 Uhr Schweizer Zeit.

Nach dem Sieg gegen Russland an der WM 2021: Melanie Barbezat, Silvana Tirinzoni, Alina Paetz and Esther Neuenschwander (von links nach rechts). Jeff Mcintosh / AP

Das Quartett um Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat gewann 2019 und 2021 WM-Gold. Mit ihren 42 Jahren ist Skip Tirinzoni die älteste Schweizerin in Peking. 2018 in Pyeonchgang hatte sie sich im siebten Rang klassiert. Diesmal wäre für die Schweizer Curlerinnen alles andere als eine Medaille eine Enttäuschung.

Entscheidungen: Round Robin vom 10. bis 17. Februar, Halbfinal am Freitag, 18. Februar 13.05 Uhr, Spiel um Bronze am Samstag, 19. Februar um 13.05 Uhr, Final am Sonntag, 20. Februar um 02.05 Uhr Schweizer Zeit.

Peter De Cruz (links) und Benoit Schwarz 2017 Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

2018 in Pyeongchang gewann das Team um Skip Peter de Cruz Bronze. Auf drei von vier Positionen ist die Equipe unverändert: Sven Michel ersetzt Claudio Pätz. Das Quartett, dem auch noch Valentin Tanner und Benôit Schwarz angehören, gewann an den Weltmeisterschaften 2018 Bronze und untermauerte damit die Ambitionen auf eine Olympia-Medaille in Peking.

Entscheidungen: Round Robin vom 9. bis 17. Februar, Halbfinal am Freitag, 18. Februar 13.05 Uhr, Spiel um Bronze am Freitag, 18. Februar um 07.05 Uhr, Final am Samstag, 19. Februar um 07.05 Uhr Schweizer Zeit.

Abfahrtsweltmeisterin Corinne Suter kommt immer besser in Form. Pier Marco Tacca / AP

Corinne Suters verlief bisher eher durchzogen, aber für die amtierende Abfahrtsweltmeisterin und Siegerin des Abfahrts- und Super-G-Weltcups der Vorsaison kann eigentlich nur eine Medaille gut genug sein. Zudem gewann die 27-jährige Schwyzerin in Garmisch die letzte Abfahrt vor den Olympischen Spielen. 2018 wurde Suter in der Abfahrt Sechste.

Entscheidungen: Super-G am Freitag, 11. Februar ab 04.00 Uhr Schweizer Zeit. Abfahrt am Dienstag, 15. Februar ab 04.00 Uhr Schweizer Zeit.

An Olympischen Spielen hat Lara Gut-Behrami bisher einmal Bronze geholt. Keystone

Sie gewann in diesem Winter im Weltcup in Abfahrt und Super-G, stand dazu im Riesenslalom auf dem Podest. 2021 wurde sie Weltmeisterin in Super-G und Riesenslalom. Nun nimmt Lara Gut-Behrami 30-jährig zum dritten Mal an Olympischen Spielen teil. Bisher hat Gut-Behrami Bronze in Sotschi 2014 vorzuweisen. In Pyeongchang reüssierte sie nicht.

Entscheidungen: Riesenslalom am Montag, 7. Februar (1. Lauf ab 03.15 Uhr, 2. Lauf ab 06.45 Uhr Schweizer Zeit), Super-G am Freitag, 11. Februar ab 04.00 Uhr, Abfahrt am Dienstag, 15. Februar ab 04.00 Uhr.

2018 gewann Wendy Holdener einen ganzen Medaillensatz. Keystone

2018 gewann sie einen ganzen Medaillensatz: Gold im Team, Silber im Slalom, Bronze in der Kombination. Auf ihren ersten Weltcupsieg wartet die 28-jährige Schwyzerin zwar noch, sie stand aber schon 28 Mal auf dem Podest, darunter zwei Mal in dieser Saison. Den doppelten Bruch des Handgelenks in der Vorbereitung hat Holdener längst weggesteckt.

Entscheidungen: Slalom am Mittwoch, 9. Februar (1. Lauf ab 03.15 Uhr, 2. Lauf ab 06.45 Uhr), Riesenslalom am Montag, 7. Februar (1. Lauf ab 03.15 Uhr, 2. Lauf ab 06.45 Uhr), Kombination am Donnerstag, 17. Februar (Abfahrt ab 03.30 Uhr, Slalom ab 07.00 Uhr Schweizer Zeit).

Olympiasiegerin 2018 in der Kombination: Michelle Gisin. Marco Tacca / AP

Im Sommer war die Olympiasiegerin von 2018 in der Kombination am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt und musste im Verlauf des Winters wegen der Müdigkeit immer wieder auf Rennen verzichten. Trotzdem stand die 28-Jährige Michelle Gisin auch in dieser Saison in drei Disziplinen auf dem Weltcup-Podest: Slalom, Riesenslalom und Super-G.

Entscheidungen: Slalom am Mittwoch, 9. Februar (1. Lauf ab 03.15 Uhr, 2. Lauf ab 06.45 Uhr), Riesenslalom am Montag, 7. Februar (1. Lauf ab 03.15 Uhr, 2. Lauf ab 06.45 Uhr), Kombination am Donnerstag, 17. Februar (Abfahrt ab 03.30 Uhr, Slalom ab 07.00 Uhr Schweizer Zeit).

Marco Odermatt ist der Überflieger der Ski-Saison. Christian Bruna / EPA

Gleich in drei Disziplinen gilt der 24-jährige Olympia-Debütant als Kandidat für eine Medaille: im Riesenslalom, wo er in diesem Winter vier von fünf Rennen gewonnen hat, im Super-G (zwei Siege) und in der Abfahrt, wo er drei Mal auf dem zweiten Platz landete. Der Nidwaldner könnte zur gossen Schweizer Figur dieser Olympischen Spiele werden.

Entscheidungen: Abfahrt am Sonntag, 6. Februar ab 04.00 Uhr, Super-G am Dienstag, 8. Februar ab 04.00 Uhr, Riesenslalom am Sonntag, 13. Februar (1. Lauf ab 03.15 Uhr, 2. Lauf ab 06.45 Uhr Schweizer Zeit).

Der beste Abfahrer der letzten vier Jahre: Beat Feuz. Freshfocus/Blick

In fünf von acht Abfahrten des Winters stand Beat Feuz auf dem Podest, in Kitzbühel feierte er seinen dritten Sieg. Weltmeister war der vierfache Abfahrtsweltcup-Sieger schon, Olympiagold fehlt dem 34-Jährigen, der im Januar zum zweiten Mal Vater wurde, aber noch. 2018 in Pyeongchang holte Beat Feuz Silber in der Abfahrt und Bronze im Super-G.

Entscheidungen: Abfahrt am Sonntag, 6. Februar ab 04.00 Uhr, Super-G am Dienstag, 8. Februar ab 04.00 Uhr Schweizer Zeit.

Skicrosser Ryan Regez ist in der Form seines Lebens. Keystone

Der 29-Jährige ist in der Form seines Lebens: Drei Siege und zwei weitere Podestplätze in den letzten fünf Weltcuprennen. An Olympischen Spielen tritt der Skicrosser Ryan Regez allerdings erstmals an – und das gleich als Favorit auf die Goldmedaille. Auch an Weltmeisterschaften ist der Berner Oberländer noch ein praktisch unbeschriebenes Blatt: 2021 wurde er 18.

Entscheidungen: Freitag, 18. Februar. Achtelfinal 07.00 Uhr, Viertelfinal ab 07.35 Uhr, Halbfinal ab 07.54 Uhr, Final ab 08.10 Uhr Schweizer Zeit.

Die erfolgreichste Skicrosserin der Geschichte: Fanny Smith. Keystone

Wegen eines Sturzes ist die Teilnahme der 29-Jährigen zwar noch in der Schwebe. Steht Fanny Smith am Start, geht es für sie (wie 2018, als sie Bronze gewann), um eine Medaille. In sechs von acht Weltcuprennen in diesem Winter stand sie auf dem Podest, allerdings nie zuoberst. Mit 29 Siegen ist Smith die erfolgreichste Skicrosserin der Geschichte.

Entscheidung: Donnerstag, 17. Februar. Achtelfinal 07.00 Uhr, Viertelfinal ab 07.35 Uhr, Halbfinal ab 07.54 Uhr, Final ab 08.10 Uhr Schweizer Zeit.

Alex Fiva hat mit den Olympischen Spielen noch eine Rechnung offen. Keystone

In diesem Winter stand der 13-fache Weltcupsieger zwar oft im Schatten von Ryan Regez, vor Jahresfrist wurde Alex Fiva aber erstmals Weltmeister und Mitte Dezember gewann er im Weltcup. Mit den Olympischen Spielen hat der 36-Jährige noch eine Rechnung offen: 2014 klassierte er sich im 31. Rang, vor vier Jahren wurde der Bündner Neunter.

Entscheidungen: Freitag, 18. Februar. Achtelfinal 07.00 Uhr, Viertelfinal ab 07.35 Uhr, Halbfinal ab 07.54 Uhr, Final ab 08.10 Uhr Schweizer Zeit.

2018 gewann Mathilde Gremaud im Slopestyle Silber. Keystone

Bei 22 Starts im Weltcup stand Mathilde Gremaud 12 Mal auf dem Podest, 6 Mal zuoberst, wenn auch letztmals Ende 2019. Im September 2020 stand sie als erste Frau einen «Switch Double Cork 1440». 2018 in Pyeongchang gewann Gremaud hinter Sarah Höfflin Olympia-Silber im Slopestyle.

Entscheidungen: Qualifikation Big Air, Montag, 7. Februar ab 02.30 Uhr. Final, Dienstag, 8. Februar ab 03.00 Uhr. Qualifikation Slopestyle, Sonntag, 13. Februar ab 03.00 Uhr, Final, Montag, 14. Februar ab 02.30 Uhr.

Olympiasiegerin im Slopestyle 2018: Sarah Höfflin. Keystone

32 Mal startete Sarah Höfflin im Weltcup, 13 Mal stand sie auf dem Podest, 3 Mal gewann sie. In dieser Saison trat die Genferin drei Mal im Weltcup an und wurde dabei ein Mal Sechste und zwei Mal Zweite, je einmal im Big Air und Slopestyle. In dieser Disziplin kürte sie sich 2018 in Pyeongchang auf zur Olympiasiegerin, vor ihrer Teamkollegin Mathilde Gremaud.

Entscheidungen: Qualifikation Big Air, Montag, 7. Februar ab 02.30 Uhr. Final, Dienstag, 8. Februar ab 03.00 Uhr. Qualifikation Slopestyle, Sonntag, 13. Februar ab 03.00 Uhr, Final, Montag, 14. Februar ab 02.30 Uhr.

Skiakrobat Noè Roth ist ein heisser Medaillenkandidat. Keystone

Vier Mal sprang Skiakrobat Noè Roth in diesem Winter im Weltcup aufs Podest. Im letzten Winter gewann er zwei Mal im Weltcup und damit den Aerials-Gesamtweltcup, 2019 holte der 21-Jährige WM-Bronze in seiner Paradedisziplin. Für Roth werden es bereits die zweiten Olympischen Spiele: 2018 in Pyeongchang hatte er sich im 16. Rang klassiert.

Entscheidungen: Qualifikation am Dienstag, 15. Februar ab 12.00 Uhr, Final am Mittwoch, 16. Februar ab 12.00 Uhr Schweizer Zeit.

Nadine Fähndrich (links) und Laurien Van der Graaff Keystone

2018 in Pyeongchang verpasste das Duo als Vierte im Teamsprint die Medaille. Im Februar 2021 liefen die beiden letztmals im Weltcup aufs Podest. Im letzten Winter gewannen Van der Graaff und Fähndrich Silber an den Weltmeisterschaften. Für die 34-Jährige Van der Graaff sind es die vierten Olympischen Spiele, für die 26-jährige Fähndrich die zweiten.

Entscheidungen: Qualifikation am Dienstag, 15. Februar ab 12.00 Uhr, Final am Mittwoch, 16. Februar ab 12.00 Uhr Schweizer Zeit.

Andres Ambühl führt die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an. Freshfocus

Nach zwei Mal WM-Silber (2013, 2018) träumt das Team um Andres Ambühl, der zum fünften Mal an Winterspielen teilnimmt, von einer Olympia-Medaille. Es wäre die erste seit 1948 in St. Moritz, als man Bronze gewann. Vielleicht ein Vorteil: Wegen der Pandemie hat die NHL, die beste Eishockeyliga der Welt, ihren Spielern keine Freigabe erteilt.

Entscheidungen: Mittwoch, 9. Februar 09.40 Uhr vs. Russland. Freitag, 11. Februar 09.40 Uhr vs. Tschechien. Samstag, 12. Februar 14.10 Uhr vs. Dänemark. Dienstag, 15. Februar: Playoffs. Viertelfinals: Mittwoch 16. Februar. Halbfinals: Freitag, 18. Februar. Spiel um Bronze: Samstag, 19. Februar 14.10 Uhr. Final: Sonntag, 20. Februar 05.10 Uhr Schweizer Zeit.

Keystone

Im Oktober 2020 stürzte der 26-Jährige, riss sich das Kreuzband und musste eine Saison aussetzen. Umso erstaunlicher: 7 Mal sprang Peier in dieser Saison in die Top Ten, in Engelberg wurde er zwei Mal Vierter. Auf dem Podest stand der WM-Dritte von 2019 noch nicht. Das will er in Peking nachholen. Für Peier sind es die ersten Olympischen Spiele.

Entscheidungen: Normalschanze am Sonntag, 6. Februar ab 12.00 Uhr, Grossschanze am Samstag, 12. Februar ab 12. Februar.

