Loïc Meillard fährt knapp an der Heldengeschichte vorbei

Olympiaslalom Knapp an der Heldengeschichte vorbei: Loïc Meillard und das Los der Skifahrer Da trainieren die Skifahrer wochenlang und am Ende entscheiden Hundertstelsekunden, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Martin Probst Jetzt kommentieren 16.02.2022, 17.34 Uhr

Loïc Meillard reagiert im Ziel, als er die Führung nicht übernehmen konnte. Jean-Christophe Bott / EPA

Es ist das Los der Skifahrer. Da verbringen sie Wochen oder sogar Monate im Training und am Ende entscheiden Hundertstelsekunden, ob es sich gelohnt hat oder nicht.

Zumindest in der Aussenwahrnehmung. Loïc Meillard selbst kann ganz gut einschätzen, dass es nicht so einfach ist. «Das Resultat ist natürlich ärgerlich», sagte der 25-Jährige, nachdem er im Slalom die Bronzemedaille als Fünfter um zehn Hundertstel verpasst hatte. «Aber am Ende weiss ich, dass mein Skifahren da ist.» Was nicht anders heisst, als dass die technische Basis eigentlich stimmen würde. Und das hilft gegen aufkommende Zweifel.

Wäre Meillard zehn Hundertstel schneller gewesen, würde man jetzt eine andere ­Geschichte erzählen. Die eines Helden. Auch so funktioniert der Sport.

Loïc Meillard während des olympischen Slaloms. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Der Ruhm war am Mittwoch anderen Athleten vorbehalten. Allen voran Clément Noel. Der 24-jährige Franzose war mit einem fulminanten zweiten Lauf zum Sieg gefahren. Oder Johannes Strolz. Der 29-Jährige wurde vor einem Jahr aus den österreichischen Kadern aus­sortiert. Jetzt gewann er nach Kombigold auch Slalomsilber. Bronze ging an den Norweger Sebastian Foss-Solevag.

Daniel Yule klassierte sich auf Rang sechs. Ihn wird vor allem ärgern, dass er im ersten Durchgang zu viel Zeit einbüsste. Selbst die zweitbeste Laufzeit im Final reichte nicht, um das Handicap gutzumachen. Zu Bronze fehlten dem 28-jährigen Walliser nur 16 Hundertstel­sekunden.

Zufrieden: Olympiasieger Clément Noël. Jean-Christophe Bott / EPA

Für Meillard wiederholte sich derweil die Geschichte. «Es ist schon das dritte Mal, dass ich an einem Grossanlass Vierter oder Fünfter werde», sagte er im TV-Interview. An der WM 2019 in Are wurde er Vierter im ­Riesenslalom. Vor einem Jahr in Cortina d’Ampezzo fuhr er im WM-Riesenslalom auf Rang fünf. Nun folgte ein fünfter Rang im Olympiaslalom.

Und doch passt das Resultat irgendwie zu Meillards Saison. Nachdem er den vergangenen Winter als Vierter der Gesamtwertung abschloss, wurde er plötzlich mit Marco Odermatt verglichen. Oder anders gesagt: Er wurde als einer gehandelt, der ebenfalls ein Wörtchen mitreden könne, wenn es darum geht, wer die grosse Kristallkugel in dieser Saison gewinnt.

Abwegig war das nicht. Meillards skifahrerisches Talent ist unbestritten. Er gehöre in diesem Bereich zur Crème de la Crème, sagen viele, die es wissen sollten. Trotzdem liegt der Neuenburger in der Gesamtwertung derzeit nur auf Rang 11. 877 Punkte beträgt sein Rückstand auf Odermatt bereits. Auf dem Podest stand Meillard in diesem Winter ebenfalls noch nie.

«Irgendwann dreht der Wind»

Es scheint, als haben ihn die hohen Erwartungen ein wenig aus dem Konzept gebracht. Als könne Meillard anders als Odermatt nicht ganz so spielerisch mit diesem Druck umgehen. Als fehle das letzte Bisschen Überzeugung. Nach den Rennen tönt es dann auch oft gleich, wenn er seine soliden, aber nicht herausragenden Resultate analysiert. Meillard spricht dann davon, dass vieles stimme, es aber einfach noch nicht klappe. Er hätte es auch nach dem Olympiaslalom sagen können.

Und doch kann Meillard auch Positives mitnehmen. Vor allem, dass ihm mit Rang fünf eine starke Reaktion auf die beiden Ausfälle in der Kombination und im Riesenslalom geglückt ist. Das wird ihm mental helfen, weil er China nun einigermassen versöhnlich verlassen kann.

«Irgendwann dreht der Wind», sagt Meillard. Diese Phrase mag platt tönen. Doch hängen wir noch eine an: Irgendwann werden die Hundertstelsekunden auf seiner Seite sein. Er selbst hält sich daran fest.

