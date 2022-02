Olympiasieger Feuz zeigt auf Gold und weiss: Jetzt gibt es keine Lücken mehr – die Geschichte einer Karriere, die eigentlich schon zu Ende war Dass Beat Feuz der beste Abfahrer der Gegenwart ist, hat er schon zuvor bewiesen. Nun ist er der beste Schweizer Abfahrer der Geschichte. Selbstverständlich ist das nicht. Er musste dafür leiden. Martin Probst Jetzt kommentieren 07.02.2022, 12.28 Uhr

Beat Feuz präsentiert seine Goldmedaille: Nun hat er alle grossen Abfahrten gewonnen. Christian Bruna / EPA

Als ihm den Sieg niemand mehr nehmen konnte, zog sich Beat Feuz ins Athletenzelt zurück und telefonierte mit seiner Familie. Mitte Januar ist er zum zweiten Mal Vater geworden. Nun ist er Olympiasieger in der Abfahrt. Dann begann er zu weinen. Als schönsten Moment des Tages bezeichnete er es später.

Mit dem Olympiasieg schloss Feuz die letzte grosse Lücke in seinem so phänomenalen Leistungsausweis als Abfahrer. Viermal in Serie war er zuletzt der beste Abfahrer des Winters. Weltmeister wurde er 2017. In Wengen und Kitzbühel hat er je dreimal gewonnen. Nun ist er seit Montag auch Olympiasieger. Keinem anderen Schweizer vor ihm ist es gelungen, die vier grössten Einzelrennen für einen Abfahrer zu gewinnen.

«Dieser Olympiasieg gehört definitiv in die Liste meiner grössten Erfolge», sagte Feuz, der am Freitag 35 Jahre alt wird, im TV-Interview. Und dann blickte er noch einmal zurück auf seine Karriere, die vor zehn Jahren eigentlich schon fast zu Ende war:

«Wenn ich zurückdenke: Mein Knie war kaputt, ich wusste nicht, ob ich je zurückkehren würde – und jetzt habe ich all das gewonnen.»

Ja. Eigentlich Unglaublich. Das ist seine Geschichte:

Beat Feuz gewinnt am 14. Februar 2012 erstmals die Abfahrt in Wengen und wird am Abend von den Fans gefeiert. Freshfocus / freshfocus

Heute ist Beat Feuz einer der besten Abfahrer in der Geschichte des Skisports. Doch seine erste WM-Medaille gewann er im Slalom. 2005 war es, als er kurz nach seinem 18. Geburtstag an der Junioren-WM Dritter wurde. 2007 wiederholte er dieses Kunststück und wurde gleichzeitig Juniorenweltmeister in der Abfahrt, im Super-G und in der Kombination.

Feuz selbst spricht, wenn er zurückblickt, von seiner ersten Karriere. Von einer, die bis in den Herbst 2012 dauerte und in der alles möglich schien. Im Dezember 2006 debütierte er im Weltcup, im März 2011 fuhr er das erste Mal auf das Podest. Und zwar gleich als Sieger der Abfahrt in Kvitfjell.

Da hatte sich Feuz längst zu einem Speedspezialisten entwickelt, doch einen Teil seiner Slalomfähigkeiten behalten. Und diese machten ihn in der Saison 2011/12 – zusammen mit neun Podestplätzen in der Abfahrt und im Super-G – fast zum Sieger im Gesamtweltcup. Viermal stand Feuz in der Kombi auf dem Podest. Und am Ende der Saison fehlten ihm in der Gesamtwertung nur 15 Punkte auf den Österreicher Marcel Hirscher.

Als der Kroate Ivica Kostelic 2012 in der Kombi von Wengen vor Feuz siegte, sagte er: «Beat sollte mehr Slalom trainieren. So kann er den Gesamtweltcup gewinnen.» Am Tag darauf war dieser Satz vergessen. Feuz gewann die Lauberhorn-Abfahrt und damit ein Monument des Skisports.

Feuz sagte: «Siegen ist überall schön, aber hier noch etwas schöner – das bleibt ein Leben lang in Erinnerung. Es ist irrsinnig, dass ich das erleben darf.» Da wusste er nicht, dass dies keine einmalige Sache bleiben sollte.

Beat Feuz, als er Anfang Dezember 2012 aus dem Spital entlassen wurde. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Doch dann schien eine Wiederholung plötzlich weit weg. Schon den Weltcup-Final 2012 bestritt Feuz mit fürchterlichen Knieschmerzen. Er fuhr nur, weil er die Chance auf den Gesamtsieg hatte und sagte danach: «Die Qualen, die ich mir in den letzten Wochen auferlegt habe, will ich nicht mehr.» Ein Operationstermin für sein linkes Knie stand da bereits fest und fast prophetisch sagte er, angesprochen auf die Zukunft: «Es kann schnell gehen und schon bist du raus aus dem Kampf um den Gesamtweltcup.»

Wie recht er hatte. Die Behandlung des Knochenabrisses verlief zwar wie gewünscht, doch im Sommertraining traf es erneut sein linkes Knie. Diagnose: Knorpel- und Meniskusschaden. Und es kam noch schlimmer. Ein Infekt bildete sich und wurde immer schlimmer: Er hatte Wasser im Knie, benötige Bluttransfusionen und Kniespülungen unter Vollnarkose.

Fünf Wochen verbrachte Feuz im Spital und es bestand die Gefahr, dass er niemehr normal laufen könnte. An Skifahren war überhaupt nicht zu denken. Feuz glaubte zwar an ein Comeback, sagte aber auch: «Wenn die Schmerzen nicht nachlassen, macht es keinen Sinn.» Fünf Operationen kamen in dieser Phase dazu. Insgesamt ist sein linkes Knie elfmal operiert.

2017 wurde Beat Feuz Weltmeister in der Abfahrt und danach in seiner Heimat Schangnau empfangen. Alexandra Wey / KEYSTONE

Feuz kam zurück. Eine ganze Saison verpasste er zwar, doch im Dezember 2013 gab er sein Comeback. Und als er schon im dritten Rennen wieder Sechster wurde, sagte er: «Das fühlt sich schöner an als ein Sieg. Viele haben mir nicht einmal das Comeback zugetraut, und erst recht nicht, dass ich den Anschluss nochmals schaffe. Wow, was für ein Gefühl!»

Erstmals zurück auf dem Podest stand er ein Jahr später an gleicher Stelle, als er in Beaver Creek in der Abfahrt Zweiter wurde. Sein Knie würde zwar nie wieder gesund, doch Feuz fand Wege und vor allem Therapieformen, um im richtigen Moment bereit zu sein. Geholfen hat ihm auch sein Instinkt, auf der Piste das Richtige zu tun, was eine ökonomische Fahrweise erst möglich macht. Feuz sagte: «Ich werde nie mehr der Mann für eine ganze Saison, aber an einem Tag kann ich wieder der Beste sein.»

2017 bewies er das ultimativ, als er in St. Moritz Weltmeister in der Abfahrt wurde. Zwei Jahre zuvor hatte er zwar schon WM-Bronze gewonnen, doch das war die vorläufige Krönung seiner zweiten Karriere. Beat Feuz sagte: «Ein Sieg an einer Heim-WM ist das Schönste, was es überhaupt gibt.»

Doch der Emmentaler blickte auch zurück auf jene Zeit, in der er nicht wusste, ob und wie seine Karriere weitergeht: «In dieser Phase war ich gefühlsmässig tief unten. Mir fehlte manchmal die Motivation. In dieser Zeit brauchte ich Hilfe. Ich brauchte Menschen, die mich motivierten.»

Seine Freundin Katrin Triendl, eine ehemalige österreichische Skifahrerin, übernahm eine Schlüsselrolle. Als Physiotherapeutin, aber vor allem mental. Und das ist bis heute so. Mitte Januar dieses Jahres wurde das Paar, das in einem Haus in Oberperfuss bei Innsbruck lebt, zum zweiten Mal Eltern einer Tochter. Nach dem Olympiasieg sagte Feuz: «Das Schönste war, als ich, als es feststand, einen Anruf von meiner Freundin und meinen Töchtern erhielt. Das war einer der schönsten Momente meiner Karriere.»

Im März 2018 durfte Beat Feuz zum ersten Mal die Kugel für den besten Abfahrer eines Winters küssen. Anders Wiklund / EPA

Im Winter nach dem Weltmeistertitel strafte sich Feuz selbst Lügen. Aus dem Mann für ein Rennen wurde wieder ein Athlet für eine ganz Saison. In sieben von neuen Abfahrten stand er auf dem Podest, siegte unter anderem ein drittes Mal in Wengen, holte Abfahrtsbronze und Silber im Super-G den Olympischen Spielen in Südkorea und gewann am Ende der Saison die kleine Kristallkugel für den besten Abfahrer des Winters.

Feuz sagte: «Ich wüsste nicht, was ich mir mehr wünschen könnte. Ich habe eine Kugel und zwei Olympiamedaillen gewonnen. Dazu kommt der Sieg in Wengen. Mehr kann ich mir definitiv nicht erträumen.»

So lange musste er auf seinen Kitzbühel-Sieg warten, im vergangen Jahr gewann Feuz in zwei Tagen zweimal. Christian Bruna / EPA

In jener Saison war er in Kitzbühel zum zweiten Mal Zweiter geworden. Und obwohl er die Kristallkugel für den besten Abfahrer auch in den beiden folgenden Wintern gewinnen konnte – der Sieg in Kitzbühel blieb ihm verwert. Auch 2019 und 2020 beendete er den zweiten gossen Klassiker neben der Lauberhornabfahrt auf Rang zwei – und die Frage wurde immer häufiger gestellt: Wann klappt es endlich mit diesem Sieg?

Seine Antwort folgte im vergangenen Jahr: Gleich zweimal in zwei Tagen siegte Feuz auf der Streif und gehört nun zum exklusiven Kreis jener Abfahrer, die sowohl in Wengen wie auch in Kitzbühel gewonnen haben, und zum noch exklusiveren Zirkel jener, die auch noch Weltmeister wurden. Und seine Freundin sagt: «Du hast das so was von verdient.»

Feuz war immer schon ein Meister des Understatements, wenn er nach den letzten Lücken in seiner so eindrücklichen Karriere gefragt wurde. Als er den Sieg Mal für Mal in Kitzbühel verpasste, sagte er einst: «Ich würde lieber ein viertes Mal in Wengen gewinnen.» Und niemand glaubte es ihm.

Seit Montag ist er nun der erste Schweizer Abfahrer, der sowohl die Klassiker in Wengen und Kitzbühel gewonnen als auch Weltmeister und Olympiasieger ist. Es gibt keine Gründe mehr, nach Lücken zu suchen.

