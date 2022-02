Olympiasieg im Super-G: Lara Gut-Behrami schafft die Vollendung

Olympiagold Wie Lara-Gut-Behrami den Schlüssel fand, um ganz oben anzukommen Es war ein langer Weg: Jetzt ist Lara Gut-Behrami Olympiasiegerin. Sie selbst sagt: «Ich hatte lange das Gefühl, es muss mehr kommen, ich müsse mich noch mehr beweisen.» Doch erst als sie ihr Gleichgewicht fand, war die Tessinerin bereit, ihre Karriere sportlich zu krönen. Martin Probst Jetzt kommentieren 11.02.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Endlich: Lara Gut-Behrami freut sich über Olympiagold und die Krönung ihrer Karriere. Luca Bruno / AP

Das Gesamtwerk ist vollendet: 14 Jahre nachdem Lara Gut-Behrami als 16-Jährige erstmals im Weltcup auf dem Podest stand, gewinnt sie den letzten grossen Titel, der in ihrer beineindruckenden Karriere noch gefehlt hat.

Die 30-Jährige wird Olympiasiegerin im Super-G und ist damit endgültig eine der erfolgreichsten Athletinnen in der Geschichte des Schweizer Skisports. «Unglaublich. Ich bin voller Emotionen. Es ist wunderschön», sagte die Tessinerin und man spürte, wie viel ihr dieser Erfolg bedeutet.

Gut-Behrami ist eine Ausnahmeathletin. Eine Hochbegabte. Eine, die alles gewinnen kann. Die Superlative begleiten ihre Karriere. Eigentlich schon seit sie ein Kind war. Und genauso der Druck. Als sie im Februar 2008 in St. Moritz kurz vor dem Ziel stürzte und trotzdem Dritte wurde, ahnten viele: Da fährt eine Athletin, die den Skisport über Jahre prägen kann.

Seit Freitag hat Gut-Behrami nun alles erreicht, wovon die Schweizer Skifans damals träumten. Sie ist Olympiasiegerin, wurde 2021 zweimalige Weltmeisterin und gewann 2016 den Gesamtweltcup. Doch so spielerisch und selbstverständlich, wie es damals vielen erschien, war der Weg zur Vollendung nicht. Im Gegenteil: Auf Höhepunkte folgten viele Rückschläge.

Und dann entstand das Gefühl, es müsse noch mehr kommen

Doch vorerst ging es für sie erfolgreich weiter. Zehn Monate nach ihrer spektakulären Podestpremiere im Weltcup siegte Gut-Behrami zum ersten Mal. Wieder in St. Moritz. Und als die Tessinerin im Februar 2009 – noch immer nicht volljährig – an der WM in Val d'Isère Silber in der Abfahrt und in der Kombination gewann, schien es keine Grenzen mehr zu geben.

Doch es gab sie. Heute sagt sie: «Mit 17 hätte ich für meine Karriere sofort unterschrieben. Auch für die Hälfte der Erfolge.» Doch dann veränderten sich die Erwartungen. «Ich hatte lange das Gefühl, es muss mehr kommen, ich müsse mich noch mehr beweisen», sagte sie im TV-Interview. Die Erwartungen frassen sich in ihr Unterbewusstsein. «Ich realisierte nicht, was ich alles geleistet habe.» Es zählte nur, dass mehr möglich sein müsse.

Die Übergabe von Olympiagold ist ein emotionaler Moment – auch für eine Frau, die schon so vieles gewonnen hat. Jean-Christophe Bott / Keystone

Einen ersten Rückschlag erlitt sie in der Vorbereitung auf die Saison 2009/10. Gut-Behrami stürzte im Training und renkte sich die rechte Hüfte aus. Eine Operation wurde nötig und die Tessinerin verpasste die ganze Saison inklusive der Olympischen Spiele 2010. Es war ein erster Tiefpunkt in einer Karriere, die bis da nur eine Richtung kannte: steil nach oben.

Aber es blieb nicht der einzige Rückschlag. 2017 war Gut-Behrami für die Heim-WM in St. Moritz die grosse Favoritin. Dann holte sie im Super-G nur Bronze. Beim Einfahren für den Kombi-Slalom stürzte sie und zog sich einen Kreuzbandriss und Meniskusschaden im linken Knie zu. Und sie fühlte sich endlich frei, wie sie später erzählte. Die Verletzung erlöste sie vom Druck. All die Erwartungen, jene von aussen, aber auch jene, die sie an sich selbst hatte, kumulierten sich in jenem Augenblick – und waren plötzlich weg

Ein neues Gleichgewicht, aufgebaut zu Hause

Von Gut-Behrami wurden und werden immer Wunderdinge erwartet. Dass sie in all den Jahren und bis zu den ganzen grossen Siegen an der WM im Vorjahr und nun in China sechs weitere WM-Medaillen gewann, geht schnell vergessen. Oder es wird als eine Selbstverständlichkeit gesehen. Wenn nicht sogar als Enttäuschung, weil sie so lange kein Gold gewinnen konnte.

Dabei war Gut-Behrami in all den Jahren eine Garantin für Erfolg. Und manchmal die Retterin der Skination. 2013 an der WM in Schladming verhinderte sie mit Silber im Super-G den Nuller. Zudem stand sie seit ihrer Podestpremiere 2008 in jeder Saison, die sie bestreiten konnte, ausser 2011/12 mindestes einmal auf dem Podest. Und mit bisher 34 Siegen ist sie hinter Vreni Schneider (55 Siege) die erfolgreichste Schweizerin in Geschichte des Weltcups. Dazu kommen drei Disziplinensiege im Super-G.

Und doch war das –auch für sie selbst – zu wenig. Heute sagt sie: «Es war lange mein Problem, dass ich so hart mit mir selbst war. Ich habe jahrelang gekämpft, und mich mit Niederlagen herumgeschlagen. Heute bin ich reifer. Das hat auch mit dem neuen Gleichgewicht zu tun, das ich zu Hause aufbauen kann. Ich habe mich als Mensch ein wenig beruhigt.»

Eigentlich deutete wenig auf goldene Spiele hin

Zu Hause – das ist in Italien. Bei ihrem Ehemann Valon Behrami. Es ist ihr Zufluchtsort. Wenn immer möglich, zieht sie sich zurück. Gut-Behrami hat in den Jahren, seit ihr Körper und ihr Geist an der Weltmeisterschaft 2017 in St. Moritz die Notbremse betätigten, gelernt, besser auf sich zu achten.

Bei Ehemann Valon Behrami fühlt sie sich Lara Gut-Behrami wohl: Hier 2018 an der Fussball-WM. Laurent Gillieron / Keystone

Die Tessinerin ist eine Meisterin darin geworden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Auf den Auftritt auf der Piste. Seither verzichtet die 30-Jährige auf all jene Dinge, die für den Erfolg nicht zwingend sind, die sie aber Energie kosten. Es ist der Schlüssel für die jüngsten Grosserfolge.

Und es war besonders in diesem Winter auch aus einem anderen Grund wichtig. Denn eigentlich deutete lange wenig darauf hin, dass diese Spiele goldig werden könnten. Zu Beginn der Saison plagte Gut-Behrami eine langwierige Erkältung, die über Wochen zu Erschöpfungszuständen führte.

Kaum waren die Probleme überstanden, infizierte sich die Tessinerin Mitte Dezember mit Corona und musste eine Zwangspause einlegen. Und als dann kurz vor den Olympischen Winterspielen die Erschöpfung wieder zunahm und sie auf die Rennen verzichtete, wuchs die Ungewissheit an.

Gold und Bronze: Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin lassen sich von den Trainern und Betreuern hochleben. Jean-Christophe Bott / EPA

Doch Gut-Behrami vollendete in Yanqing ihren Weg. Und damit eine fast 25-jährige Reise. Bereits als Kind trainierte sie oft abseits mit Vater Pauli und Bruder Ian. Sie fuhren in die Berge und übernachteten in kleinen Hütten. Damals schufen sie die Basis für eine Technik, die Gut-Behrami bis heute auszeichnet. Hinzu kommt ein aussergewöhnlicher Instinkt, der dafür sorgt, dass sie auf der Piste spontan die richtigen Entscheidungen trifft. Das kann besonders im Super-G, in dieser Disziplin, in der es anders als für die Abfahrt zuvor kein Training gibt, den Unterschied machen.

Das zeigte sich auch im olympischen Super-G. Als nach den ersten Athletinnen klar wurde, dass die Piste einfacher zu befahren ist, als es während der Besichtigung den Eindruck erweckte, dass direktere Linien möglich sind, gelang es Gut-Behrami am besten, spontan umzustellen. Sie fuhr instinktiv engere Radien und war 22 Hundertstel schneller als die Österreicherin Mirjam Puchner auf Rang zwei. Dritte wurde Michelle Gisin.

Die grosse Figur ist aber Lara Gut-Behrami. Und das völlig zurecht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen