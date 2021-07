Olympiadaten 191 Medaillen an Sommerspielen: In diesen Sportarten legten die Schweizer vor über 100 Jahren die grosse Basis An den Olympischen Spielen in Tokio rechnet sich die Schweiz unter anderem im Triathlon und Beachvolleyball Medaillenchancen aus – und hofft, die Marke von 200 Medaillen zu knacken. In den Anfängen konnte sie sich voll und ganz auf Turner und Schützen verlassen. Wir zeigen alle 191 Schweizer Medaillengewinner seit 1896 in der interaktiven Grafik. Ralf Streule 22.07.2021, 05.00 Uhr

Hans Eugster, Luzerner Kunstturner, holte 1952 in Helsinki am Barren die Goldmedaille.

Louis Zutter würde sich die Augen reiben, wenn er das riesige Sportangebot an Olympischen Spielen von 2021 sähe. Surfen? Skateboarden? Beachvolleyball?

Zutter ist ein Pionier, was die Schweizer Olympiageschichte angeht. Als 1896 die Olympischen Spiele der Neuzeit ins Leben gerufen wurden, gab es keine offizielle Schweizer Delegation. Zutter und Albert Baumann nahmen die Reise nach Athen dennoch auf sich. Sie stellten sich der Konkurrenz in zwei traditionellen Disziplinen: Der Westschweizer Zutter im Turnen. Baumann im Schiessen.

In anderen damals bereits olympischen Disziplinen wie Fechten, Ringen, Velofahren, Leichtathletik oder Tennis überliessen die Schweizer das Feld anderen Nationen. Tatsächlich kam Zutter mit Edelmetall nach Hause. In der Disziplin «Seitpferd» wurde der damals bereits 31-Jährige Olympiasieger – wobei damals den Siegern noch Silbermedaillen verteilt wurden. Am Barren und am Pferdsprung wurde er Dritter.

Georges Miez und Konrad Stäheli bleiben unerreicht

125 Jahre später steht die Schweiz bei 191 Medaillen an Sommerspielen. Und in Tokio wird in den nächsten Tagen die Frage beantwortet, ob die 200er-Grenze schon in diesem Jahr geknackt wird. Eines hat sich im historischen Schweizer Medaillenspiegel aber nicht verändert: Turnen ist bis heute die erfolgreichste Sportart. 49 Podestplätze gab es seit 1896 – die meisten aus der Zeit vor 1950.

Die Schützen blieben bis in die 1930er-Jahre ebenso sehr erfolgreich, bevor sie in Sachen Edelmetall irgendwann von Ruderern und Reitern überholt wurden. Auch das Ringen brachte eine Zeit lang Schweizer Medaillensegen. In jener Zeit liessen sich viele Schwinger auf das Abenteuer Olympia ein – heute ist der Spagat zwischen Ringen und Schwingen kaum mehr denkbar.

Der stärkste Olympionike der Schweiz an Sommerspielen ist der Turner Georges Miez, der viermal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze gewann. Besonders 1928 war er auf Erfolgskurs, als er am Reck, im Mehrkampf und mit der Mannschaft gleich drei goldene Auszeichnungen holte.

Georges Miez, der erfolgreichste Schweizer Olympionike, hier – bereits mit 47 Jahren – am Eidgenössischen Turnfest 1951. Keystone

Gefolgt wird er von Konrad Stäheli, dem Schützen, der 1900 in Paris dreimal Gold und einmal Bronze holte.

Konrad Stäheli. Keystone, undatiert

Unter den Top sechs stehen Schützen und Turner aus alten Zeiten. Erst auf Platz sieben folgt ein Sportler der jüngeren Zeit: Radprofi Fabian Cancellara holte zweimal Gold und einmal Silber. In Sachen Schwimmen und Segeln hingegen blieb die Ausbeute für das Land der vielen Seen klein.

Die erste Frau, die an Olympischen Spielen teilnahm, war eine Schweizerin: Hélène de Pourtalès gewann mit ihrem Ehemann Hermann de Pourtalès und ihrem Neffen Bernard de Pourtalès im Segeln (Bootsklasse 1 bis 2 Tonnen) die Goldmedaille.

Es dauerte bis zu den Spielen 1924 in Paris, bis weitere Frauen für die Schweiz um Medaillen kämpften. In der Delegation von Swiss Olympic nehmen die Frauen inzwischen fast den gleich grossen Part ein wie die Männer. Auch was die Medaillenausbeute angeht, waren sie 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro gleichauf. Louis Zutter würde wohl wieder staunen und anerkennend nicken.