Olympia-Kolumne: Böse Mails wegen Novak Djokovic

Olympia-Kolumne Weshalb ich wegen Novak Djokovic (mal wieder) böse Mails erhielt – und eine nicht abschliessende Liste an Missgeschicken Journalist Simon Häring berichtet hier von Nebenschauplätzen bei seinem Arbeitsaufenthalt bei den Olympischen Spielen in Tokio. Simon Häring, Tokio 01.08.2021, 18.02 Uhr

Dieser Ausraster von Novak Djokovic beschert unserem Olympia-Reporter in Tokio böse Zuschriften.

Rungroj Yongrit / EPA

Am Samstag schrieb ich an dieser Stelle über die Beliebtheit von Novak Djokovic im olympischen Dorf, was mir böse Zuschriften eingebracht hat. Zugegeben: Dass Djokovic im Bronzespiel an jenem Tag seine weniger nette Seite zeigte, indem er den Schläger in die (leeren) Ränge schleuderte und danach seine Mixed-Partnerin im Stich liess, weil er sich müde fühlte, wirft kein gutes Licht auf ihn. Und mich. Künstlerpech, würde ich sagen.