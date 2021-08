Elena Quirici weint nach verpasster Karate-Medaille Tränen

Aus der Traum für die Aargauer Karateka Elena Quirici: Die 27-Jährige verpasst in Tokio den Olympia-Halbfinal ganz knapp. Sie belegt in ihrer Gruppe punktgleich mit der Konkurrenz den 3. Platz. Im Interview mit SRF bricht sie in Tränen aus.

07.08.2021, 15.52 Uhr