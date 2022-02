Olympia-Erfolg Bronzegewinner Jan Scherrer – der Mann des sanften Aufstiegs Der Toggenburger Jan Scherrer war schon lange ein Überflieger in Halfpipe, flog aber stets unter dem Radar der Öffentlichkeit. Nun verhilft dem untypischen Snowboarder seine Innovation zu Olympiabronze. Ralf Streule Jetzt kommentieren 11.02.2022, 17.58 Uhr

Jan Scherrer zeigt im zweiten Run seine Eigenkreation – der Schlüssel zu Bronze. Bild: Keystone

Die Toggenburger Olympiamedaillen wandern Schritt für Schritt talabwärts. Der Skispringer Walter Steiner aus dem obersten Flecken des Tals, aus Wildhaus, brachte 1972 Silber aus Sapporo mit nach Hause. Simon Ammann aus dem etwas tiefer liegenden Unterwasser schenkte dem Toggenburg vier Goldmedaillen.

Nun ist man 300 Meter weiter unten angelangt: in Ebnat-Kappel, wo der frisch gekürte Bronzemedaillengewinner Jan Scherrer herkommt. Ein Sportler, der wie seine Vorgänger in der Luft zuhause ist, und bei dem sich schon länger angekündigt hat, dass er den Überflieger in sich trägt. Ein Snowboarder, der aber lange weit unter dem Radar flog.

Anders als die Toggenburger Medaillen wanderte Scherrer in seinem Sport stetig nach oben. Der 27-Jährige hat sich in der olympischen Halfpipe einen Traum erfüllt, den er lange hegte: Er ist nach Gian Simmen 1998 und Iouri Podladtchikov 2014 der dritte Schweizer Halfpipe-Medaillengewinner an Winterspielen.

«Entweder werde ich 12. oder springe in die Top 4»

Nach erledigter Arbeit, am Fuss der olympischen Halfpipe, konnte Scherrer kaum fassen, was passiert war. Vor dem zweiten Lauf war er unter Druck gestanden und hatte geahnt, dass er für einen Medaillengewinn seinen neusten Sprung zeigen muss, trotz schwieriger Schneebedingungen. Er sagte sich: «Die Konkurrenz ist derart stark. Entweder werde ich Zwölfter oder ich springe in die Top 4.» Tatsächlich gelang der Sprung, der ihm 2020 im Training erstmals geglückt war, nie aber im Wettkampf. Der «Jan Tonic» – auf diesen Namen scheint sich die Snowboard-Welt geeinigt zu haben – gilt als ultimative technische Herausforderung. Er verhalf Scherrer zu Platz drei hinter dem Japaner Ayumu Hirano und einem langjährigen, gleichaltrigen Wettkampf-Gefährten Scherrers: dem Australier Scotty James.

Scotty James, Ayumu Hirano und Jan Scherrer an der Medaillenzeremonie. Maxim Shipenkov / EPA

Dass Scherrer im nationalen Sportbewusstsein bisher nur einen kleinen Platz einnahm, hat wohl damit zu tun, dass er nicht mit jenen Extravaganzen ausgestattet ist, die man sich früher von Boardern gewohnt war. Vielleicht auch damit, dass er die Stufen zur Weltspitze gemächlich und unaufgeregt nahm. Fünf Jahre trug er den «Jan Tonic» in Gedanken mit sich herum. Bei ihm müssen die Dinge reifen, wohl etwas länger als bei anderen Snowboardern.

Nun sei «Plan A» aufgegangen, sagte Scherrer am Ende strahlend und kopfschüttelnd zugleich. Zu oft in seiner Karriere hatte Plan B herhalten müssen. Zum Beispiel 2014 in Sotschi, als er als 19-Jähriger sein Olympiadébut gegeben hatte. Er verzettelte sich damals mit zwei Disziplinen Slopestyle und Halfpipe und blieb ohne Finalteilnahme. Ein Jahr später scheiterte er an der WM trotz Erfolgsaussichten wegen einer verrutschten Skibrille.

Es folgte der 9. Platz in der Olympiahalfpipe von Pyeongchang. Immer näher kam er dem Podest, meist fehlte ein Puzzleteil. Die WM-Resultate seit 2011 geben den steten Aufstieg wieder: 35 – 10 – 10 – 9 – 3. Erst im März 2021 stand er in Aspen erstmals auf dem WM-Podest.

Scherrers auch nach Jahren glühende Leidenschaft für seinen Sport zeigte sich nach dem Wettkampf, als er der abtretenden Snowboardlegende Shaun White vor laufender Kamera tröstende Worte zu dessen vierten Platz mitgab. «Wir schauten alle zu ihm hoch», sagte Scherrer. White weinte, und es wirkte fast wie eine Wachablösung. Der 35-jährige US-Amerikaner tritt zurück.

Jan Scherrer nach dem geschafften Coup. Diego Azubel / EPA

Am besten, wenn die Erwartungen tief sind

Scherrer hingegen will den Schwung der Bronzemedaille mitnehmen und seine Karriere fortsetzen. Dass er bald sein Wirtschaftsstudium abschliesst und im Frühling Vater wird, soll daran nichts ändern. Und vielleicht hat ja der baldige Nachwuchs seinen Anteil an der Medaille. «Mach dein zukünftiges Baby stolz», habe er vor dem Wettkampf und vor allem nach dem ersten Lauf etliche Male gehört.

Auch wenn ihm dieser von aussen aufgebaute Druck wenig behagt. Er schaffe ohne Erwartungen die grössten Höhenflüge, sagt er. Auch das passt nicht zum Klischee des draufgängerischen Snowboarders. Sicher ist: Die Erwartungen werden am nächsten Grossanlass nicht kleiner sein. Auch daran wird sich Scherrer gewöhnen, Schritt für Schritt. Zuerst wird jetzt aber eine Olympiamedaille gefeiert. Sie kennen sich damit aus im Toggenburg.

