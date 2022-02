Olympia 2022 Eine Eröffnungsfeier wie keine andere: Die seelenlose Demonstration chinesischer Präzision und Macht Mit einer pompösen Eröffnungsfeier hat China die Olympischen Spiele in Peking eröffnet. Im Vogelnest wurde eine spektakuläre Show geboten, die jedoch einiges vermissen liess und gleichzeitig eine klare Botschaft sendete. Klaus Zaugg 04.02.2022, 18.03 Uhr

Ein atemberaubendes Feuerwerk läutete die 24. Olympischen Winterspiele in Peking ein. Jeff Roberson / AP

Es zischt und knallt. Wie Donner hallen die Explosionen nach. Die Eröffnungsfeier endet mit einem martialischen Feuerwerk. Logisch. Schliesslich hantierten die Chinesen schon mit Schiesspulver als die Europäer noch mit Pfeil und Bogen Krieg führten und die Amerikaner nicht mal wussten, dass es China gibt. Diese Eröffnungsfeier unterscheidet sich von allen bisherigen. Auch von jener zur Eröffnung der Sommerspiele 2008 in der gleichen Stadt. In der gleichen Arena.

Es liegt nicht nur an der beissenden Kälte. Auch das politische Klima und das Selbstverständnis Chinas sind heute anders als noch vor 14 Jahren. Was will China? Wenn das die grosse Frage des 21. Jahrhunderts ist: Bei dieser Eröffnungsfeier haben wir eine Antwort erhalten. Wenn wir genau hingeschaut haben.

Spektakel trotz fehlendem Charme

Eröffnungsfeiern zu Olympischen Spielen waren in der Neuzeit auch in totalitär regierten Staaten im Kern immer auch eine Charme-Offensive. Grosse, manchmal gar bombastische Shows zwischen martialischem Marschschritt und Tanz, Romantik und kalter Technologie, Schwermut und Grössenwahn, Licht und Dunkelheit. Mit der dazu passenden Musik, mit Gesängen, die Hühnerhaut auslösten. Klänge, die manchmal nicht nur zu hören, die körperlich spürbar waren. Die Welt, die vor den TV-Schirmen sass, sollte nicht nur beeindruckt, sie sollte auch ein wenig umworben werden. Den Verstand beeindrucken. Aber auch die Seele berühren. Das war etwa 2014 bei den Spielen von Wladimir Putin in Sotschi so.

Nun ist es anders. Es ist eine schier unheimliche, seelenlose Demonstration chinesischer Präzision und Macht. Schon bevor die eigentliche Show beginnt. Die Arena wird sich ungefähr zur Hälfte füllen. Schon eine Stunde vor dem offiziellen Beginn der Feier tanzen, turnen, rennen und marschieren Hunderte von jungen Menschen in bunten Kostümen. Mit mechanischer Präzision durcheinander, nebeneinander, im Kreis herum. Es ist die Masse gelenkter Menschen, die bei Grossveranstaltungen in totalitären Staaten nie fehlen dürfen.

Auch die singenden Kinder passten ins Bild der mechanischen Inszenierung. Jae C. Hong / AP

Die Athletinnen und Athleten der teilnehmenden Nationen werden später in lockeren Gruppen einmarschieren. Aber selbst diese gespielte Leichtigkeit und Fröhlichkeit kann nicht über die kalte Präzision dieser Show, dieser perfekten Machtdemonstration hinwegtäuschen. Noch nie bei einer Eröffnungsfeier hat die Welt solche Lichtshows gesehen. Und wie fünf riesige Olympische Ringe emporsteigen, als würden sie aus ewigem Eis befreit: Ganz einfach atemberaubend. Ein vergleichender Blick auf den Bildschirm zeigt: Die Lichtshows wirken auf den TV-Bilder noch besser als live vor Ort.

Ist die Supermacht zurück?

Die Welt hat die Pandemie noch nicht überwunden. Hier aber demonstriert China mit dieser Eröffnungsfeier der ganzen Welt, wie es alles im Griff hat. Und wenigstens für einen Augenblick denkt der Chronist im Stadion: Ja, die haben alles im Griff.

Was will China? Bei dieser Eröffnungsfeier haben wir die Antwort auf diese Frage gesehen, gespürt, erlebt. China will das, was es immer wollte: China war in seiner Geschichte so gut wie immer eine Supermacht. Nun will es wieder eine Supermacht sein und fühlt sich als solche. Militärisch, wirtschaftlich und – oft unterschätzt – auch kulturell. Es braucht die Welt nicht mehr zu umwerben. Es ist mächtiger, selbstbewusster als 2008. Das ist die Botschaft der Eröffnungsfeier dieser Spiele. Deshalb müssen sie nun, komme was wolle, so über die Bühne gehen, wie China es will. Das IOC mit dem deutschen Machtmenschen Thomas Bach an der Spitze ist zur Marionette Chinas verkommen.

Die Olympischen Spiele in Peking sind offiziell eröffnet. Mit einer prachtvollen Feier wurde der Startschuss gegeben. AP IOC-Präsident Thomas Bach (2. v. l.) und Chinas Staatspräsident Xi Jinping (Mitte) beobachteten das Geschehen von der Ehrenloge aus. AP Und die beiden bekamen ein wahres Lichterspektakel zu sehen. APA Auch mit Feuerwerken und Pyrotechnik wurde an der Eröffnungsfeier nicht gespart. AP Tänzerinnen und Tänzer zeigten eine eindrucksvolle Choreografie. Keystone Natürlich durfte auch Bing Dwen Dwen, das olympische Maskottchen, nicht fehlen. AP Diese leuchtenden Eishockeyspieler schossen einen Puck auf einen projizierten Eisbrocken, der sich auflöste und ... EPA ... zu den olympischen Ringen wurde. EPA Danach liefen die Athletinnen und Athleten ein. Den Anfang machte traditionell das Ursprungsland der Spiele, Griechenland. EPA Russland ist aufgrund von Dopingskandalen immer noch gesperrt und tritt unter der Flagge des russischen olympischen Komitees an. EPA An jeden Winterspielen gibt es immer Exoten, wie hier Amerikanisch-Samoa. Keystone Dann war es soweit: Die Schweiz mit den Fahnentragenden Wendy Holdener und Andres Ambühl, der an seinen fünften Olympischen Spielen teilnimmt, schritten ins Vogelnest von Peking ein. Keystone Reist Jamaika wieder mit einem Bobteam an? Ja, auch 2022 ist wieder ein jamaikanisches Bobteam am Start. AP Die Eröffnungsfeier stand ganz im Zeichen der Schneeflocke. EPA «Beachten Sie Ihre Verpflichtung für diesen olympischen Waffenstillstand. Geben Sie dem Frieden eine Chance», so Thomas Bach in seiner Rede. Keystone Danach erklärte Xi Jinping die Olympischen Spiele offziell für eröffnet. AP Zu John Lennons «Imagine» wurde ebenfalls performt. EPA Zum Abschluss wurde das olympische Feuer entzündet. EPA