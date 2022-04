OL-Läuferin Natalia Gemperle will für die Schweiz starten

OL-Spitzenläuferin Wie eine russische Weltmeisterin dank dem Schweizer Pass die aufwühlenden Eindrücke durch den Krieg verarbeiten will Die Orientierungsläuferin Natalia Gemperle-Vinogradova will neu für die Schweiz starten und so auch die persönlichen Konsequenzen des Ukraine-Konflikts überwinden. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Die Aargauer Natalia und Rolf Gemperle feiern den neu erhaltenen Schweizer Pass mit einer Rüeblitorte. Rainer Sommerhalder

Der Empfang ist wie immer herzlich. Natalia Gemperle, mit ledigem Namen Vinogradova, öffnet die Tür mit einem Lachen im Gesicht. Dann eilt die 31-Jährige schnurstracks zum Schrank und streckt stolz den Schweizer Pass entgegen. Am Morgen brachte der Pöstler das begehrte Dokument. Jetzt ist die gebürtige Russin offiziell Schweizerin. Die seit 2016 mit Rolf Gemperle, einem langjährigen OL-Trainer, verheiratete Athletin, hat zur Feier des Tages eine Rüeblitorte gekauft. Schliesslich wohnt die Familie mit der einjährigen Tochter Luna im Aargauer Seetal.

Der Schweizer Pass bedeutet für Natalia Gemperle mehr als ein Symbol. Er ermöglicht einer der besten Orientierungsläuferinnen der Welt, künftig für ihre neue Nation zu starten. Und selbst für das erfolgsverwöhnte Schweizer Nationalteam ist die Russin eine grosse Verstärkung. Seit 2016 hat die gebürtige Moskauerin in ihrer Sportart von 14 möglichen WM-Medaillen in Einzeldisziplinen deren acht gewonnen. Total sind es sogar 12 Podestplätze an einer WM.

Verband muss für sie eine Ausnahme machen

Der Plan zum Nationenwechsel entstand lange, bevor ihr Heimatland in die Ukraine einmarschierte. Bereits im Herbst fanden Gespräche mit dem Schweizer Verband statt. Doch weil man nicht genau wusste, wann die Einbürgerung vollzogen wird und niemand einen Wechsel mitten in der Saison wollte, sah der ursprüngliche Plan den Neustart erst für 2023 vor.

Doch der Krieg und das damit verbundene Startverbot für russische Sportlerinnen und Sportler veränderte die Ausgangslage. Der internationale OL-Verband war übrigens weltweit die erste Organisation, welche ihre russischen Mitglieder stoppte. Dies verstanden nicht alle, denn gerade OL gilt als sehr familiäre, länderübergreifend freundschaftliche Sportart.

Ob Natalia Gemperle bei den Testläufen von Ende April und danach beim Weltcupstart in Schweden im Mai als Schweizerin wird antreten können, ist jedoch unsicher. Der Vorstand des internationalen Verbandes wird an seiner Sitzung am 22. April darüber befinden. Denn die Regel 6.1. sagt aus, dass eine Athletin im gleichen Jahr nicht für zwei verschiedene Nationen antreten darf.

Wegen Krieg den eigenen Start verpasst

Und Natalia Gemperle startete im Februar in der Türkei an einem internationalen Dreitage-OL als Russin. Nun hoffen sie und ihr Ehemann auf eine Ausnahmebewilligung und das anschliessende Okay des Schweizer Verbandes.

Natalias Auftritt an jenem Wettkampf, der unmittelbar bei Kriegsausbruch stattfand, ist bezeichnend für ihre noch immer aufgewühlte Stimmung, wenn man auf den Krieg zu sprechen kommt. Die erste Etappe in der Türkei gewann sie überlegen, am zweiten Tag kam sie zu spät an den Start und vergab damit alle Chancen auf den Gesamtsieg. «Ich sass mit einigen ukrainischen Athletinnen zusammen und wir überlegten uns, wie man helfen könnte. Wir alle weinten», sagt sie.

Inzwischen ist die Stimmung eine andere. Natalia Gemperle bekommt in den sozialen Medien zu spüren, dass sie Russin ist. «Ich erhalte viele Hassmails aus der Ukraine, selbst von langjährigen Mitstreiterinnen», sagt sie. Selbst ihr Ehemann musste reihenweise solche Kommentare auf seiner Homepage, welche er als bekannter Naturfotograf führt, entfernen. Die Welt hat längst über Gut und Böse gerichtet und macht dabei auch vor russischen OL-Läuferinnen nicht Halt.

Natalia kann nicht alles sagen, was sie denkt

Auf Facebook hat die Neo-Schweizerin in deutscher Sprache geschrieben, dass sie an die einfachen Menschen denke, «die nichts mit dem politischen Zerfall auf beiden Seite zu tun haben. Frauen, Kinder, Ältere – alle, die von der Gesetzlosigkeit betroffen sind, die gerade abgeht.» Im Gespräch sagt die ausgebildete Lehrerin, dass sie «auch Patriotin sei. Aber für mein Heimatland und nicht für die Politiker, die an der Macht sind».

Natalias Stimme ist lauter als sonst, man merkt ihr an, wie emotional die Situation für sie ist. Auf das internationale Startverbot bezogen, sagt sie: «Ich fühle mich, wie wenn jemand anderes etwas gestohlen hat und ich dafür ins Gefängnis muss.»

Sie und Rolf seien zu 100 Prozent gegen den Krieg. Deutlicher will und kann sie nicht werden, auch wenn sie immer wieder aufgefordert wird, den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin zu verurteilen. Sie weist auf die neuen Gesetze in ihrer Heimat hin und sagt, sie stehe als Sportlerin unter besonderer Beobachtung. Angst hat sie nicht um sich, sondern um ihre Familie, die weiterhin in Moskau lebt. Ein falsches Wort über den Krieg und man kann in Russland im Gefängnis landen.

Zufälligerweise weilte auch ihr Ehemann bei Kriegsausbruch in Russland – im nördlichen Sibirien auf einer Fotoexpedition in der Natur. Der Krieg wurde für ihn erst bei der Rückreise nach zweieinhalb Wochen ein Thema. Denn die Flugreise in die Schweiz führte ihn wegen den Sanktionen über Dubai.

Träume, um die Motivation nicht zu verlieren

Was aber macht Natalia Gemperle, wenn sie in diesem Jahr vom Wettkampfgeschehen ausgeschlossen bleibt. Dann will sie sich auf Strassenläufe konzentrieren, bei denen sie ganz normal als Schweizerin antreten kann. Erstmals wird das diesen Sonntag bei den nationalen Meisterschaften über 10 Kilometer in Sion der Fall sein. Dort gilt sie als Mitfavoritin.

Auch das Thema Marathon verfolgt sie. Der Traum von einer Olympiateilnahme für ihr neues Land 2024 in Paris lebt in ihr. Ehemann Rolf ist skeptisch, Natalia aber sagt: «Ich brauche diese Träume, um die Motivation für das tägliche Training zu finden.»

Denn seit sie im Sport für Furore sorgt, wird ihre Karriere von Einflüssen geprägt, für die sie nichts dafür kann. «Zuerst kam der Bann gegen Russland wegen des Dopings in Sotschi», sagt sie. Davon war der OL-Sport zwar nie betroffen, dennoch musste sie bei Weltmeisterschaften unter neutraler Flagge laufen. «Dann kam Corona und es gab gar keine Wettkämpfe und jetzt stoppt mich dieser Krieg, mit dem ich nichts zu tun habe.»

