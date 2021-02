Nordische Ski-WM Nicht Cologna oder Ammann sind die grössten Hoffnungen auf Medaillen — sondern Langläuferin Nadine Fähndrich Dario Cologna und Simon Ammann sind zwar je vierfache Olympiasieger. An der Weltmeisterschaft in Oberstdorf wird beim Thema Edelmetall trotzdem ein anderer Name zuerst genannt. Rainer Sommerhalder 23.02.2021, 17.00 Uhr

Nadine Fähndrich ist die grosse Schweizer Hoffnungsträgerin in Oberstdorf. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Oberstorf, 23. Februar 2021)

Dario Cologna, mit respektvollem Abstand Simon Ammann und danach Funkstille. Wer an den vergangenen sechs Weltmeisterschaften der Nordischen Skisportler nach Schweizer Medaillenanwärtern Ausschau hielt, bekam stets die gleichen Namen vorgesetzt.

Doch nun haben die Vorzeichen definitiv gedreht. Ammann und Cologna sind zwar im Spätherbst ihrer Karriere an den Titelkämpfen in Oberstdorf weiterhin als Teamleader präsent. Aber die eigenen Möglichkeiten (Ammann) und die gegnerische Dominanz (Cologna) lassen einen Podestplatz als sehr unwahrscheinliches Szenario erscheinen. Selbst wenn Nordisch-Chef Hippolyt Kempf über den Schweizer Langlaufstar sagt: «Bei Dario mache ich mir gar keine Sorgen. Er wird an der WM parat sein».

Simon Ammann und Dario Cologna waren jahrelang die grossen Schweizer Trümpfe. Bild: Michel Canonica (23. März 2010)

Der grosse Trumpf ist Fähndrich

Kempf nennt einen anderen Namen als grössten Schweizer WM-Trumpf: Nadine Fähndrich. Nachdem der heuer verletzte Skispringer Killian Peier vor zwei Jahren in Seefeld für den Schweizer WM-Exploit sorgte (Bronze auf der Grossschanze), gelten diesmal die Sprints in der Loipe als Hotspot. Nadine Fähndrich gehört im Klassiksprint zum erweiterten Favoritenkreis und im Teamsprint gemeinsam mit Laurien van der Graaff zu den meistgenannten Podestanwärter hinter Schweden und Norwegen.

Nordisch-Chef Hippolyt Kempf ist gespannt auf den Auftritt von Nadine Fähndrich. Bild: Stephan Bögli/Swiss-Sk

Hippolyt Kempf ist besonders gespannt, wie die 25-jährige Luzernerin mental damit umgeht, dass sich eine Medaille für sie vom Traum zur realistischen Zielsetzung verwandelt hat. Fähndrich selbst antwortet auf die Feststellung, sie sei die grösste Schweizer WM-Hoffnung, mit einem Schmunzeln: «Vielen Dank für den zusätzlichen Druck»! Die Siegerin des Einzel- und des Teamsprints von Dresden kurz vor Weihnachten schiebt nach, dass nicht die Erwartungshaltung von aussen, sondern die eigene Vorgabe ihre grösste Herausforderung sei. «Ich habe sehr hohe Erwartungen an mich. Und ich weiss natürlich, dass die WM eine grosse Chance ist.» Und sie ergänzt: «Ich sehe mich nicht als einzige oder grösste Schweizer Medaillenhoffnung.»

Die gelernte Kauffrau mit Berufsmatur gibt angesichts dieser Konstellation erfrischend ehrlich zu: «Ich kann immer noch an diesem Druck scheitern.» Sie erwähnt die Rennen Ende Januar in Schweden. Dort sei ihre eigene Vorgabe nach einem harten Trainingslager im Vorfeld nicht realistisch gewesen. Prompt ging beim Klassiksprint in Falun gar nichts. Fähndrich blieb erstmals seit über zwei Jahren wieder in einer Qualifikation hängen.

Die Justierung mit dem Mentalcoach

Anschliessend hat sie gemeinsam mit ihrem Mentalcoach Heinz Müller die Strategie für die WM justiert. Sie soll den Wunsch nach der Medaille als Motivation betrachten. «Ich lasse die Gedanken daran zwar bewusst zu. Aber wenn das Kopfkino beginnt, steuere ich meinen Fokus gezielt auf die Ausführung», erklärt sie. Aktiv laufen sowie Vertrauen in die Entscheidungen während des Rennens haben und diese auch konsequent umsetzen, gehört zu ihrem Schlachtplan.

Während Nadine Fähndrich in den Distanzrennen den klassischen Stil bevorzugt und mit einem feinen fünften Rang über 10 Kilometer in Seefeld auch bereits ein sehr starkes WM-Resultat im Palmares aufführt, sieht sie sich beim Sprint in der freien Technik im Vorteil. «Mein Skatingstil ist einerseits explosiv, andererseits für die Distanzrennen noch zu wenig ökonomisch», sagt Fähndrich. Im Klassiksprint hingegen sei jeweils die Qualifikation die grösste Klippe. Dort bevorzugt sie den Kampf Frau gegen Frau in den Finalläufen.

Nadine Fähndrich sieht sich im Sprint in der freien Technik im Vorteil. Bild: Gian Ehrenzeller/ Keystone (Tschierv, 3. Januar 2021)

Entwickelt hat die zweimalige Sprint-Vizeweltmeisterin bei der U23 neben den sportlichen Skills auch ihr Kommunikationstalent. Wirkte Fähndrich in Interviews lange unsicher und äusserst zurückhaltend, so lässt sie inzwischen auch mal einen Spruch fallen. Auch das sei eine Frage der Entwicklung und das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. «Wenn ich meinen Gesprächspartner kenne, trete ich selbstsicherer auf. Wenn die Situation aber neu ist, wie kürzlich bei meinem TV-Auftritt im Sportpanorama, dann fehlt die Erfahrung. Ich hätte dort eigentlich gerne noch weitere Dinge gesagt.»

Der Lebensmittelpunkt ist in Allschwil

Die Analyse ihrer Auftritte gehört bei Nadine Fähndrich, deren Lebensmittelpunkt sich inzwischen von Eigenthal zu ihrem Freund nach Allschwil verschoben hat, zur konsequenten Tätigkeit. Sie schreibt nach jedem Rennen drei Punkte in ihr Notizbuch, die sie verbessern will. Nachblättern müsse sie in ihren Notizen aber höchst selten. «Wenn ich etwas aufschreibe, dann kann ich es mir behalten», sagt sie. Schritt für Schritt macht sie das zu einer besseren Langläuferin.

Beeindruckend ist Nadine Fähndrichs Fähigkeit, an Grossanlässen ihre Topform zu erreichen. Sie ist zuversichtlich, dass dies auch für Oberstdorf passt. «Es lief in den letzten Tagen sehr gut. Auch das gute Gefühl ist zurück», sagt sie. Dass die Spritzigkeit bisweilen fehlte, habe sie in dieser Saison das eine oder andere Mal verunsichert, gibt Fähndrich zu. Es kann ganz schön herausfordernd sein, in die Favoritenrolle hineinzuwachsen.