HSC Suhr Aarau: João Ferraz fällt aus – neuer Spieler gesucht

NLA-Handball Der HSC Suhr Aarau braucht dringend Ersatz für Rückraum-Star Ferraz – und muss schon jetzt für die Zukunft planen Weil Leistungsträger João Ferraz zwei Monate ausfällt, ist der HSC Suhr Aarau im rechten Rückraum auf Lösungen angewiesen. Ein Ersatz wird gesucht – der Neue soll aber bereits die Lücke eines künftigen Abgangs füllen. Frederic Härri Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde der HSC Suhr Aarau zum Vorreiter. 2019 verpflichtete der Verein Diogo Oliveira und João Ferraz. Zwei Portugiesen in einem Schweizer Handball-Team – das gab es noch nie. Als Oliveira im vergangenen Sommer ging, kam mit Nuno Silva wenig später der nächste Iberer. Doch nun, keine sechs Monate später, tritt der HSC erstmals wieder ohne einen portugiesischen Spieler an.

Der Name von Silva taucht im aktuellen Kader nicht mehr auf. Der Spielmacher genügte den Ansprüchen nie, seine kurze Zeit im Klub war ein Missverständnis. In beid­seitigem Einverständnis löste man den Vertrag zum Jahreswechsel auf. Anders gestaltet sich die Lage bei Ferraz. Ohne den erfahrenen Rückraum­spieler kommt Suhr Aarau in der Regel nur sehr ungern aus. Der Linkshänder ist eine feste Grösse in der Mannschaft. Ferraz aber wird noch mindestens zwei ­Monate nicht Handball spielen können.

Ferraz: An Spitzensport ist derzeit nicht zu denken

Nachdem sich Ferraz Ende ­Dezember von einer Coronaerkrankung erholt hatte, reiste er in die Heimat, um ein Trainingslager mit der portugiesischen Nationalmannschaft zu be­streiten. Eine Teilnahme an der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei war geplant. Ferraz’ Körper machte jedoch nicht mit. In seinem linken Bein bildete sich eine Throm­bose, der Arzt vermutete, dass das Blut­gerinnsel mit der Covid-19-

Infektion zusammenhängt. Insgesamt drei Monate lang muss Ferraz Medikamente nehmen, an Leistungssport ist nicht zu denken. An Handball in der ­Nationalliga A schon gar nicht. «Ich hoffe, dass ich bald in den Kraftraum gehen kann», lässt Ferraz ausrichten. Immerhin.

Eine Thrombose im linken Bein zwingt João Ferraz zum Pausieren. Marc Schumacher / freshfocus

Für Aleksandar Stevic sind das schlechte Neuigkeiten. Der Trainer des HSC Suhr Aarau muss von neuem improvisieren. So wie er das seit seinem Amtsantritt im vergangenen Herbst schon sehr oft getan hat. Die zwischenzeitliche Absenz von Captain und Spielmacher Tim Aufdenblatten (Handbruch) liess sich aufwiegen, Selbiges ist nun auch auf Ferraz’ Position auf Halbrechts gefragt. «Natürlich ist Joãos Ausfall ein kleiner Schock für uns», sagt Stevic. «Wir haben aber ein paar ­Spieler, die seine Rolle ausfüllen können.»

HSC-Coach Aleksandar Stevic. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Gemeint sind damit in erster ­Linie Daniel Parkhomenko und Patrick Strebel. Parkhomenko, bald 21 Jahre alt, wird grosses Talent beschieden, in dieser ­Saison kam der Neu-Nationalspieler allerdings noch nicht so recht zum Zug. Nun werden seine Einsatzzeiten zwangsläufig grösser werden. Der 29-jährige Routinier Strebel wird aufgrund ­seiner Physis zwar meist in der Abwehr eingesetzt, ist mit offensiven Aufgaben aber ebenso ­vertraut.

Trotz dieser Optionen ist die momentane Personaldecke im Rückraum des HSC Suhr Aarau dünn, besonders angesichts der kommenden Aufgaben. Partien im Schweizer Cup sowie auf europäischer Platte stehen an, die Rückrunde in der Meisterschaft mit den ausstehenden Nachholspielen wird lang und fordernd. Nicht zuletzt will der HSC in den Playoffs erneut in den Halbfinal vorstossen. Dafür ist ein breites Kader aber zwingend vonnöten.

Gesucht wird bereits der Nachfolger von Manuel Zehnder

Auch deswegen lotet Sportchef Michael Conde derzeit die Möglichkeiten aus, noch in diesem Winter einen zusätzlichen Spieler zu verpflichten. Gesucht wird per se kein Ersatz für Ferraz, den man rechtzeitig zur entscheidenden Saisonphase zurückerwartet. Vielmehr sieht sich Conde nach einem Akteur um, der nicht nur ab sofort zu haben ist, sondern auch den künftigen Part von ­Manuel Zehnder übernehmen soll.

Manuel Zehnder spielt ab der neuen Saison für den HC Erlangen in der deutschen Bundesliga. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Zehnder wird nach der Saison in die Bundesliga wechseln, ­womöglich spielen er und sein Nachfolger davor noch ein halbes Jahr zusammen beim HSC. Mit einigen aussichtsreichen ­Kandidaten beschäftigt sich der Verein nun eingehend. Noch bleiben mehr als zwei Wochen Zeit, um einen Wechsel voranzutreiben: Transferschluss ist am 15. Februar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen