Nicola Spirig in Olympia-Serie: «Letzte Nacht wird schrecklich»

Mein Weg nach Tokio Nicola Spirig in Olympia-Serie: «Die Nacht vor dem Rennen wird schrecklich werden – und der Startschuss wird zur Erlösung» Triathletin Nicola Spirig ist eine von nur vier Schweizerinnen, die an Olympischen Sommerspielen eine Goldmedaille gewinnen konnten. Hier erzählt die 39-Jährige regelmässig exklusiv, was sie in den letzten Wochen vor ihrer fünften Olympia-Teilnahme in Tokio beschäftigt. Nicola Spirig 03.07.2021, 05.00 Uhr

Nicola Spirig steht vor ihren fünften Olympischen Spielen. CH Media

Am Donnerstag fuhr ich von St. Moritz nach Hause. Am Samstag nimmt unser Sohn Yannis an einem Kindertriathlon in Bülach teil, den wir als Teil unserer «Pho3nix Kids Triathlon by Nicola Spirig»-Serie organisieren, und ich möchte unbedingt dabei sein, das habe ich ihm auch versprochen. In den letzten Wochen habe ich meine Familie nicht so oft gesehen, wie ich das gerne hätte, auch wenn wir jede Möglichkeit nutzen, Zeit miteinander zu verbringen. Allerdings glaube ich, dass ich fast mehr darunter leide und ich weiss, dass sie immer in guten Händen sind. Ich freue mich, dass nun bis zu meiner Abreise nach Tokio eine Phase folgt, in der ich mehr Zeit mit den Kindern und meinem Mann Reto verbringen kann.



Daneben beschäftigen mich vor allem viele organisatorische Fragen. Am Mittwochabend hatten wir Olympia-Triathleten ein langes Telefonat mit dem Verband: Was muss ich alles mitnehmen? Brauche ich noch eine spezielle Brille, mit der sich bläuliches Tageslicht simulieren lässt, damit ich den Jetlag in Tokio gut überstehe? Und welche Corona-Tests muss ich wo und wann machen, damit es bei der Einreise keine Probleme gibt? Das sind viele Fragen, und vieles ist noch offen. Wir mussten bereits angeben, wann wir uns wo in Japan aufhalten werden. Erst muss dieses Protokoll bestätigt werden, bevor wir die nächsten Schritte einleiten können.



Nach Tokio nimmt Nicola Spirig für einmal zwei Fahrräder mit.

Robert Perry / EPA

Noch ein letztes Rennen vor den Olympischen Spielen

Nicht alle können gleich gut mit diesen Unabwägbarkeiten umgehen. Mir hilft sicher die Erfahrung aus den vier Olympischen Spielen, die ich schon bestreiten durfte. Ich weiss, wie sich das anfühlt. Die Erwartungen und der Druck sind viel grösser als bei anderen Wettkämpfen. Mein Trainer Brett Sutton kennt diese Situation und mich sehr gut,auch das hilft. Ich weiss, dass die Hauptarbeit, das Training, erledigt ist, wenn ich dort bin. In den wenigen Tagen gilt es, zu akzeptieren, dass ich nicht alles kontrollieren kann und nicht alles nach Plan laufen wird. Ich darf nicht zu viel Energie und Gedanken daran verschwenden, und mich nicht zu sehr aufregen.



Nach Tokio nehme ich zur Sicherheit zwei Velos mit, normalerweise fliege ich mit nur einem Velo an Wettkämpfe. Dazu nehmen wir noch eine Rolle mit, weil wir nicht wie üblich draussen Radfahren dürfen. Dazu nehme ich zwei verschiedene Paar Trainingsschuhe, die Wettkampfschuhe und die offiziellen Schuhe der Olympia-Delegation mit. Ich werde also mit zwei Koffern – dem Velokoffer und dem normalen Koffer – auskommen müssen, da ich das zweite Velo und die Rolle unserem Nationaltrainer mitgeben kann. Vor der Abreise werde ich noch einen Wettkampf über die olympische Distanz bestreiten, am 11. Juli in Vorarlberg, oder eine Woche später in Uster. Das ist wichtig für die Wettkampfhärte vor den Spielen.



2012 lief Nicola Spirig in London zu Olympia-Gold.

Freshfocus / freshfocus

Worauf ich mich jetzt schon einstelle, ist, dass die letzten drei Stunden vor dem Wettkampf mühsam sein werden, das ist bei grossen Rennen immer so bei mir. Die letzte Nacht davor ist jeweils schrecklich. Wichtig ist, dass man Rituale, Routinen und einen klaren Ablauf hat, damit man nicht zu viel Energie verbraucht und sich beruhigen kann. Und notfalls hilft ein wenig Schokolade. Der Startschuss wird dann wie eine Erlösung sein, die Nervosität ist weg, und ich kann agieren. Neben der Nervosität spüre ich auch eine grosse Dankbarkeit. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass ich nun zum fünften Mal bei Olympischen Spielen an der Startlinie stehen darf, und gesund sein werde. Dieses Glück ist nicht vielen vergönnt ist.