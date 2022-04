WM-Qualifikation Géraldine Reuteler ist nach 409 Tage des Leidens wieder zurück im Nationalteam: «Ich will zeigen, dass ich wieder da bin» Das Ende einer Leidenszeit: Nach 409 Tagen ohne Länderspiel könnte Géraldine Reuteler gegen Rumänien wieder für die Schweiz auflaufen. Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren 07.04.2022, 17.00 Uhr

Wieder zurück in der Schweizer Nati: Géraldine Reuteler. Andy Müller / freshfocus

Géraldine Reuteler ist ein Sonnenschein. Wenn sie spricht, lächelt sie häufig oder es zuckt in ihren Mundwinkeln. Und steht sie auf dem Fussballplatz, dann ist ihre Freude ansteckend. Sie liebt es, mit dem Ball zu spielen, dem nachzugehen, was sie am liebsten macht. Ihr Trainer Nils Nielsen sagt: «Géri strahlt enorm viel Freude aus. Es ist schön, sie wieder hier im Nationalteam zu haben.»

Es ist noch nicht lange her, da ist der aufgestellten Nidwaldnerin das Lachen vergangen. Es ist der 29. März 2021. In einem Montagstraining mit Eintracht Frankfurt verletzt sie sich bei einem Richtungswechsel schwer. Im linken Knie reisst das vordere Kreuzband, das Aussenband wird beschädigt. Was folgt, ist ein langer Weg zurück.

409 Tage sind seit ihrem letzten Länderspiel vergangen. Gegen Rumänien und am Dienstag im Spitzenspiel gegen Italien will sie nun mithelfen, die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland einzutüten. «Ich freue mich, wieder bei diesem tollen Team zu sein und zu zeigen, dass ich wieder da bin», sagt Reuteler. «Ich glaube, es werden zwei coole Spiele.»

Eine steile Karriere – und dann der Schock

Bis zur schweren Verletzung geht die Karriere von Géraldine Reuteler steil bergauf. Mit 7 Jahren tritt sie dem FC Stans bei, mit 12 ist sie bei einem Bubenturnier die Beste auf dem Platz, mit 15 debütiert sie in der Nationalliga A für den FC Luzern. Dort ist sie rasch die beste Spielerin, erzielt in 43 Ligaspielen 28 Tore. Mit 17 debütiert sie für das Schweizer Nationalteam und wechselt im Sommer 2018 nach Frankfurt. Auch in der Bundesliga setzt sie sich sofort durch.

Geraldiné Reuteler im August 2017: Da ist sie längst die beste Spielerin des FC Luzern. Bild: Pius Amrein

Der erste grosse Rückschlag ist der Kreuzbandriss, der völlig aus dem Nichts kommt. «Ich konnte gar nicht glauben, dass das wirklich passiert ist», sagt Reuteler. Wenn sie darüber spricht, schaut sie noch immer etwas ungläubig. Das Lachen ist weg. Sie sagt: «Ich war es mir nicht gewohnt, verletzt zu sein. Davor hatte ich nie etwas. Und dann kommt gleich eine so schwere Verletzung.»

Als die Kolleginnen spielen, ist sie TV-Expertin

Die Partien ihrer Teamkolleginnen von Eintracht Frankfurt und des Nationalteams anzuschauen, sei zu Beginn schwierig gewesen. Als sich die Schweiz im April 2021 in der Barrage gegen Tschechien für die Europameisterschaft qualifiziert, ist Reuteler beim Schweizer Fernsehen als Expertin zugeschaltet. Sie lächelt in die Kamera, strahlt Optimismus aus. Heute aber sagt sie über jene Zeit: «Ich war schon nicht so happy.»

Ungewöhnlich kritischer Blick im Training: Géraldine Reuteler. Andy Müller / Freshfocus

Besonders mühsam verhält sich ihr linkes Knie zu Beginn. Zwar wurde Reuteler operiert, doch monatelang kann sie es nicht durchstrecken. «Es hatten sich viele Vernarbungen gebildet, die das Knie blockiert haben», erzählt Reuteler. Es dauert fünf Monate, ehe sie erneut unters Messer muss. Danach sind Fortschritte in der Reha spürbar – und endlich kehrt die Gewissheit zurück, dass alles gut kommt. Die Zweifel, ob sie wieder wird so schnell laufen oder so gut mit dem Ball umgehen können, verfliegen langsam, die Vorfreude, wieder zu spielen, ist umso grösser.

Eine wichtige Rolle im Team – nur welche?

Schon vor ihrem Comeback mit Eintracht Frankfurt gegen Essen kehrt Reuteler im Februar für das Trainingslager der Nationalmannschaft zurück. Es ist ein Signal, das verdeutlicht, wie wichtig die 22-Jährige für das Team ist. Dabei ist viel passiert in der Zwischenzeit. Die Nati hat sich für die EM qualifiziert und in der WM-Qualifikation fehlen noch zwei Siege.

Géraldine Reuteler freut sich jeden Tag auf die EM. Andy Müller/Freshfocus

Gegangen ist Reuteler als junge Spielerin, zurückgekommen ist sie gereift. «Ich habe mich selber weiterentwickelt», sagt sie. «Ich bin offener und selbstbewusster geworden. Und ich habe gelernt, besser auf den Körper zu hören.» Hat sie dadurch eine andere Rolle im Team? «Das weiss ich noch nicht. Ich muss mich zuerst wieder ins Team finden, dann hoffe ich, dass ich eine wichtige Rolle übernehmen kann», so Reuteler, die dank ihrer Polyvalenz mehrere Nationalspielerinnen eins zu eins ersetzen könnte.

Als es im Gespräch um die bevorstehende Europameisterschaft in England kommt, ist das Lachen vollends zurück. «Ich freue mich jeden Tag auf diese EM. Es ist einfach eine riesige Freude, wenn ich daran denke.» Sie lächelt, die Augen strahlen. Géraldine Reuteler ist zurück.

