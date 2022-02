Nadine Fähndrich glaubt an die Olympiamedaille

Schweizer Langlauf-Hoffnung Nadine Fähndrich glaubt an ihren bisher grössten Coup: eine Olympiamedaille Die 26-jährige Luzernerin ist Vizeweltmeisterin im Teamsprint. Im Einzelsprint hat sie international noch kein Edelmetall gewonnen. Auch in Peking haben sie nicht viele auf der Rechnung. Doch Fähndrich ist mental für einen Exploit bereit. Rainer Sommerhalder 07.02.2022, 06.16 Uhr

Nadine Fähndrich trainiert in Peking mit einer speziellen Kältemaske, welche die Lungen schont. Federico Modica / NordicFocus

Aus einem Entlein ist längst ein stolzer Schwan geworden. Nadine Fähndrich hat das Image der scheuen Sportlerin, die irgendwie nicht so recht daran glauben mag, dass sie zu Ausserordentlichem fähig ist, endgültig abgestreift.

Ihre Meisterleistung hat die 26-Jährige aus Eigenthal, deren Potenzial oft gerühmt wurde, die aber vom eigenen Kopf ausgebremst wurde, vor einem Jahr an den Weltmeisterschaften in Oberstdorf abgeliefert. Noch im Halbfinal brachte sie vor lauter Nervosität kaum einen Schritt vor den anderen. Im Final dann stürmte sie los, als würde es kein Morgen geben.

Für Fähndrich ist Olympia das Höchste der Gefühle. Eine Medaille im Bann der fünf Ringe wäre für sie noch emotionaler als WM-Silber vor einem Jahr im Teamsprint. Da diese Disziplin in China jedoch in der klassischen Technik stattfindet, welche vor allem Fähndrichs Sprintpartnerin Laurien van der Graaff weniger behagt, wird ihr Potenzial für einen Exploit im Einzelsprint höher eingeschätzt.

Fähndrich denkt immer mehr wie eine Siegerin

Angesichts des Saisonverlaufs gehört Fähndrich nicht zu den ersten Anwärterinnen auf Edelmetall. Die 26-jährige Luzernerin, die mit ihrem Freund in Binningen wohnt, ist inzwischen aber selbstbewusst genug, um das Wort Medaille trotzdem in den Mund zu nehmen. Auf ihre olympischen Ziele angesprochen, sagt die Nummer 1 des Schweizer Frauenlanglaufs: «Ich will punktgenau auf die Wettkämpfe in Topform sein, damit ich um eine Medaille mitkämpfen kann. Ich freue mich auf die Rennen.»

Während zehn Tagen hat sie sich zusammen mit dem Schweizer Langlaufteam vor den Olympischen Spielen in St. Moritz an die Höhenlage gewöhnt. Einzig ihre Sprintkollegin Laurien van der Graaff wählte den eigenen Weg und zog ein Trainingslager in Livigno vor. Dass die Fis im Januar gleich mehrere Weltcupevents wegen Omikron kurzfristig aus dem Programm kippte, hat Nadine Fähndrich nicht gefallen. «Das ist schade für uns Athletinnen und für unseren Sport», kritisiert sie.

Immerhin war diese Situation für alle gleich. Es herrscht allenthalben eine gewisse Unsicherheit, ob der Formaufbau für Olympia stimmt. Die lange und anstrengende Sprintstrecke in Peking kann so oder so ein Vorteil für die physisch starke Läuferin sein.

Nur kein Sturz im dümmsten Moment

Neben dem Gegenwind in den zwei Abfahrten, die Raum für taktische Spielereien bietet, ist auch der ansteigende Schluss der Strecke speziell. Aus dem Windschatten heraus in die letzte Steigung hinein lautet wohl das Drehbuch, dem alle Athletinnen möglichst folgen wollen.

Dass dabei neben der Kraft auch das Unheil eines Sturzes Teil des Spiels sein kann, weiss Nadine Fähndrich. Zum Auftakt der Tour de Ski machte sich im Sprint in Lenzerheide einen bärenstarken Eindruck, um dann im Final auf dem Weg zu einem Podestplatz unglücklich zu Fall kam. Nicht nur deswegen sagt Nadine Fähndrich zum Sprintrennen vom Dienstag: «Die entscheidende Frage lautet: Wer überlebt am längsten?»

Neben Sprint, Teamsprint und Staffel startet Nadine Fähndrich auch über 10 km klassisch. Sie will auch in den Distanzrennen einen nächsten Schritt machen, traut sich zu, bereits in Peking in die Top 10 zu laufen. «Ich denke, ich habe Fortschritte gemacht», sagt sie. Es gehe in kleinen Schritten vorwärts. «Ich arbeite an mir, dass ich auch dort nach vorne komme.»