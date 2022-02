Nach Festnahme Wie einst Ikarus: Mason Greenwoods fürchterlicher Absturz Mason Greenwood hätte ein Weltstar werden können. Jetzt droht ihm das Karriereende mit 20 Jahren. Céline Feller 04.02.2022, 15.00 Uhr

Dank seines Talents stand Mason Greenwood lange im Rampenlicht der Fussballwelt. Nun könnte ihm das Karriereende drohen. Peter Powell / EPA

Am Donnerstagabend meldet sich Harriet Robson ein erstes Mal wieder zu Wort, bedankt sich für die Unterstützung und kündigt eine Social-Media-Pause an. So lange, bis die Ermittlungen gegen ihren Ex-Freund abgeschlossen sein werden. Es sind die Ermittlungen gegen Mason Greenwood.

Der Engländer hätte ein Grosser des Weltfussballs werden können. Stattdessen ist der Offensivspieler von Manchester United am Boden. Der aus den Erfolgen in so jungen Jahren resultierende Höhenflug scheint ihm zu Kopf gestiegen zu sein. Nun hat er sich an diesem Übermut wie einst Ikarus verbrannt – und ist fürchterlich abgestürzt.

Am Sonntag wurden Audiodateien von ihm via des Instagram-Kanals seiner Ex-Freundin Robson geleaked, auf denen Greenwood sie zum Sex zwingen will. Ebenfalls tauchten Bilder von körperlichen Verletzungen auf, die Greenwood Robson zugefügt haben soll.

Suspendiert, entfernt, vom Sponsor fallen gelassen

Zwar gilt die Unschuldsvermutung, dennoch wurde Greenwood am Sonntag wegen des Verdachtes von sexueller Nötigung sowie Morddrohungen in Gewahrsam genommen und erst am Mittwoch wurde er gegen Kaution frei gelassen. Geäussert hat er sich noch nicht.

United hingegen hat ihn suspendiert, er wird bis auf weiteres weder trainieren noch spielen. Selbiges gilt für das Nationalteam. Aus «Fifa 2022» wurde er gestrichen, Sponsor Nike hat die Kooperation mit ihm beendet. Ja gar Shirts mit einer «Greenwood»-Beflockung können im United-Megastore in Manchester retourniert werden.

Wirren statt Weltkarriere

Die Fussballwelt ist schockiert ob dieses jungen Mannes, der im Alter von sechs zu United kam und seit seinem Debüt im März 2019 insgesamt 129-mal auflief. Seine 35 Tore und sein immenses Talent schürten Hoffnungen. Er sollte der nächste Weltstar werden, welcher der United-Akademie entspringt.

Stattdessen folgten Teilnahmen an illegalen Partys während des Lockdowns, das Brechen strikter Corona-Regeln im Nati-Camp, um sich mit Kollege Phil Foden mit Isländerinnen zu treffen.

Diese kleinen Wirren aber sind nichts im Vergleich zu den schwerwiegenden Anschuldigungen, mit denen er sich jetzt konfrontiert sieht. Der Fall dürfte sich noch lange hinziehen. Im Gegenteil zu seiner Karriere. Diese scheint im zarten Alter von 20 bereits am Ende zu sein.