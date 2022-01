Russi zählt Odermatt und Feuz zu den Favoriten auf Olympiagold

Interview «Rund um Kitzbühel hatte ich ein bisschen Angst um ihn»: Bernhard Russi sieht Odermatt und Feuz bei Olympia in der Favoritenrolle In knapp zwei Wochen steht in Peking die Olympiaabfahrt auf dem Programm. Bernhard Russi, der die Piste in China designt hat, sieht Beat Feuz und Marco Odermatt im engsten Favoritenkreis. Die Konstellation sei ähnlich wie vor Sapporo 1972, sagt Russi. Damals gewann er Gold vor Roland Collombin. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 24.01.2022, 19.19 Uhr

Ein historischer Tag: Das Schweizer Team lässt Marco Odermatt (links) und Beat Feuz (rechts) hochleben. Freshfocus

Sie sind die Schweizer Skistars der Stunde und nähren die Hoffnungen auf Olympiagold in der Abfahrt, der Königsdisziplin: Beat Feuz und Marco Odermatt. Auf der legendären Streif sorgten sie für den ersten Schweizer Doppelsieg seit 30 Jahren. Das macht sie auch in Peking zu Topfavoriten. Bernhard Russi, Olympiasieger von 1972, kennt jedes Detail der Piste in China. Er hat sie gemeinsam mit Didier Défago konzipiert. Russi sagt, die Piste sei auf die beiden Schweizer zugeschnitten.

Marco Odermatt schafft es als 24-Jähriger in den Klassikern von Wengen und Kitzbühel aufs Podest. Wie sind diese Leistungen einzuordnen?

Bernhard Russi: Spätestens jetzt ist für alle klar, was er kann. Wenn einer so gut auf dem Ski steht, ein solches Gefühl mitbringt und sich so rasch entwickelt, müssen wir nicht mehr über sein Potenzial diskutieren.

Bernhard Russi.

Es heisst immer, es brauche Erfahrung, um in den Speeddisziplinen schnell zu sein. Warum gilt das für Marco Odermatt nicht?

Diesen Spruch höre ich immer wieder. Vielleicht ist das Durchschnittsalter der besten zehn Abfahrer momentan höher als vor fünf oder zehn Jahren. Aber das sind immer Momentaufnahmen. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Fahrer, die in jungen Jahren Erfolge feierten. Ich denke an Franz Klammer, Pirmin Zurbriggen oder Roland Collombin. Ich selbst war auch erst 24 alt bei den Winterspielen 1972. Ich glaube nicht, dass man Abfahrten erst mit 30 gewinnen kann.

Sind Sie dennoch überrascht, wie schnell Marco Odermatt in den Speeddisziplinen dazulernt?

Ich bin überhaupt nicht überrascht - weder von der Leistung in Wengen, noch derjenigen in Kitzbühel. Der beste Skifahrer, den es aktuell gibt, ist nun mal Marco Odermatt.

Auf der Streif nahm er sehr viel Risiko auf sich. Nach der Hausbergkante verpasste er beinahe ein Tor, rettete sich dann aber doch noch. Das hätte schiefgehen können.

Ganz ehrlich, rund um Kitzbühel hatte ich ein bisschen Angst um ihn. Es gibt so viele Stellen, bei denen Techniker mit der Brechstange fahren könnten. Nach der Hausbergkante kam eine solche Stelle. Ich glaube, Marco war sich nicht bewusst, wie gross die Gefahr ist. Jeder andere Fahrer lässt in dieser Situation das Tor aus. Jeder Routinier weiss, dass er bei dieser Stelle auf keinen Fall stürzen darf, sonst fliegt er 50 Meter durch die Luft. Marco hat mit dem Vertrauen in sein Können das Tor erwischt. Aber ich bin froh, dass diese Szene passiert ist. Wenn er sie sachlich analysiert, wird er viel daraus lernen können.

Odermatt und Feuz betonen immer wieder, wie sehr sie voneinander profitieren. Gibt es keine Rivalität?

Marco ist ein geerdeter junger Spitzensportler. Er will nicht grösser sein als die Anderen, er benimmt sich nicht wie ein König. Darum kann er sich unterordnen und fragt Andere nach deren Meinung. Ob in Wengen mit Carlo Janka oder in Kitzbühel mit Beat Feuz - er ist intelligent genug, dass er weiss, dass ihm das nur Vorteile bringt. Und Feuz ist so ein lieber Typ, dass er ihm auch gerne hilft.

Verrät man dem Konkurrenten denn alles?

Das ist unter Abfahrern fast normal. Auch ich habe mich mit Franz Klammer über gewisse Stellen ausgetauscht. Aber es ist natürlich ein Geben und Neben. Man kann nicht bloss von den Anderen profitieren, man muss sich selbst auch öffnen.

Für Beat Feuz ist es wohl kaum so angenehm, wenn ein Junger hochkommt, der ihn auf Anhieb so herausfordert?

Ich glaube, Feuz ist Realist genug, um zu wissen, dass er von dieser Konstellation nur profitiert. Es kam mir sogar so vor, als hätte er bei gewissen Passagen in Kitzbühel eine zweite Stufe zünden können. Das machst du automatisch, wenn einer innerhalb deines Teams hochkommt und dir plötzlich Dampf macht.

Sie befanden sich während ihrer Aktivkarriere in einer ähnlichen Situation. Die Rivalität zwischen ihnen und dem jüngeren Roland Collombin ist legendär. Ist das vergleichbar mit Feuz/Odermatt?

Ja, durchaus. In der Kommunikation stehen sie sich natürlich näher, als Collombin und ich - ein Welscher und ein Deutschschweizer. Ich glaube auch, dass sie vom Stil her näher beieinanderliegen. Aber ich sehe eine ähnliche Ausgangslage wie vor Olympia 1972.

1972 gab es einen Schweizer Doppelsieg, Russi vor Collombin. Wie gross sind die Chancen auf ein ähnliches Ergebnis in Peking?

Die Piste ist auf beide zugeschnitten. Nicht beide haben an den gleichen Stellen Vorteile. Im Startteil mit den Hochgeschwindigkeitskurven hat Feuz Vorteile. Die erste Schlüsselstelle mit vier engen Richtungsänderungen kommt Odermatt entgegen. Im Mittelteil mit den Sprüngen sind sie gleichauf. Im Schlussteil mit den vielen Kurven sehe ich wiederum Odermatt im Vorteil. Aber es gibt nebst Feuz und Odermatt nach wie vor ein paar andere Verdächtige.

Welche denn?

Wir dürfen jetzt nicht meinen, dass wegen dem Doppelsieg in Kitzbühel nun der Olympiasieg automatisch für einen Schweizer reserviert ist. Es gibt mindestens ein halbes Dutzend Topfavoriten. Ich denke an Matthias Mayer, an Vincent Kriechmayr oder an Dominik Paris.

Sie haben gemeinsam mit Didier Défago die Olympiaabfahrt designt. Werden sie sich in Peking mit Feuz und Odermatt über Linienwahl und Piste austauschen?

Ich habe nie einen extremen Austausch mit den Athleten gepflegt. Wenn jemand kommt und etwas wissen will, werde ich sicher Auskunft geben. Aber wenn sie auf der Besichtigung sind, werde ich nicht auf sie zugehen, da muss man sie in Ruhe lassen.

In der Gesamtwertung hat Marco Odermatt 375 Punkte Vorsprung. Der Gesamtweltcup dürfte ihm kaum mehr zu nehmen sein. Einverstanden?

Theoretisch schon. 375 Punkte sehen nach viel aus. Aber wenn Marco krank oder verletzt ausscheiden sollte, muss ein Anderer nur viermal gewinnen. Aber ich gebe Ihnen recht, wenn alles normal läuft, wüsste ich auch nicht, wer ihm das nehmen könnte. Es fehlen klare Gegner. Pinturault ist überhaupt nicht im Strumpf, der wird sich voll auf Olympia konzentrieren. Kilde liefert zwar grandiose Resultate, aber macht in gewissen Momenten zu viele Fehler. Und hinzu kommt: Beide haben den Gesamtweltcup schon gewonnen, sie werden sich wohl nicht darauf fokussieren.

