Müde Ski-Olympiasiegerinnen an den Heimrennen in Crans-Montana.

Ski alpin Heimrennen in Crans-Montana: Jetlag, Terminstress, Spannungsabfall – auch Olympiasiegerinnen sind menschlich

Der Plan steht: Die drei Schweizer Olympiasiegerinnen Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin präsentieren sich an diesem Wochenende dem Heimpublikum im besten Licht. Sie bestätigen ihre Goldmedaillen auf der Piste Mont Lachaux und lassen sich von den mehr als 5000 erwarteten Zuschauerinnen und Zuschauern gebührend feiern. Nebenbei sammeln sie noch wertvolle Weltcup-Punkte und Corinne Suter verringert dadurch den Abstand auf Sofia Goggia, die Führende der Abfahrtswertung (siehe Kasten). Doch so einfach, wie es das erhoffte Szenario vorsieht, lässt sich der Schalter nicht immer umlegen.

Das zeigte sich in den zwei Trainings zum doppelten Abfahrtsklassiker der Frauen in Crans-Montana. Auch Olympiasiegerinnen haben mit menschlichen Problemen zu kämpfen. Die da wären: Jetlag, Spannungsabfall, Terminstress.

Gut-Behrami krank, Gisin fühlt sich «wie ein Kartoffelsack»

Lara Gut-Behrami machte erst gar kein Geheimnis aus ihrem Gesundheitszustand: «Ich bin krank. Mir fehlt ein bisschen die Energie», sagte die Super-G-Olympiasiegerin nach dem zweiten Training, das sie als 21. beendete. Sie habe sich irgendwie durchgekämpft. Doch viel gebracht hätten die Fahrten so nicht. Die Heimrennen möchte die 30-jährige Tessinerin jedoch keinesfalls verpassen. «Ich habe in diesem Winter schon genug ausgelassen.» Seit November plagt sie sich von einer Erkrankung zur nächsten. «Es ist mühsam», gibt sie zu. Doch abschreiben sollte man die Doppelweltmeisterin von Cortina 2021 nie. Vor allem nicht in Crans-Montana, wo sie 2020 in beiden Abfahrten triumphierte und im vergangenen Jahr den Super-G gewann und Zweite in der Abfahrt wurde.

Das Rennen um die Kristallkugeln Die Skisaison geht bereits ihrem Ende entgegen, das Rennen um die Kristallkugeln kommt in die entscheidende Phase. Während Marco Odermatt dem Sieg im Gesamtweltcup sehr nahe steht, wird die Schweizer Durststrecke bei den Frauen nicht beendet. Lara Gut-Behrami war 2016 die letzte Schweizerin, welche die Trophäe der Gesamtwertung in die Höhe stemmen konnte. An diesem Umstand wird sich in dieser Saison nichts mehr ändern. In den verbleibenden zehn Rennen dürfte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und der Slowakin Petra Vlhova entwickeln. Die 26-jährige Amerikanerin könnte zum vierten Mal Gesamtsiegerin werden, Vlhova zum zweiten Mal. Corinne Suter weist als beste Schweizerin bereits einen Rückstand von 456 Punkten auf die Spitze auf. Die Weltmeisterin und Olympiasiegerin in der Abfahrt hat aber noch beste Chancen auf den Sieg in der Disziplinenwertung. Die 27-jährige Schwyzerin liegt aktuell auf dem zweiten Rang, 67 Punkte hinter der Italienerin Sofia Goggia. Schon an diesem Wochenende könnte Suter das Blatt in den beiden Abfahrten von Crans-Montana wenden. Insgesamt sind noch drei Rennen ausstehend. Im Super-G gingen die beiden letzten Kristallkugeln in die Schweiz (Suter 2020, Gut-Behrami 2021). Doch in diesem Jahr dürfte die Trophäe nach Italien gehen. Federica Brignone liegt, zwei Rennen vor Ende, 103 Punkte vor Elena Curtoni und 145 vor Goggia. Im Riesenslalom liegt die Schwedin Sara Hector an der Spitze, im Slalom steht Vlhova bereits als Disziplinensiegerin fest. In der Nationenwertung haben aktuell die Österreicher die Nase vorn. 734 Punkte beträgt der Rückstand der Schweiz. (gav)

Einen frenetischen Empfang hat Michelle Gisin hinter sich. In ihrer Heimatgemeinde Engelberg genoss die nun zweifache Olympiasiegerin in der Kombination das Bad in der Menge. Die vielen Emotionen während und nach Olympia hätten sie, die lange mit den Folgen des Pfeifferschen Drüsenfiebers zu kämpfen gehabt hatte, aber auch müde gemacht. «Im ersten Training fühlte ich mich wie ein Kartoffelsack», sagte die 28-Jährige. Sie müsse die Spannung erst wieder aufbauen. Den 43. Rang im zweiten Trainingslauf nahm sie deshalb äusserst gelassen hin.

Bewusst nicht so viele Termine hat Abfahrtsolympiasiegerin Corinne Suter nach der Erfüllung ihres Kindheitstraumes wahrgenommen. Sie habe versucht, sich zu erholen. Den Jetlag aufgrund der Zeitverschiebung überwand sie jedoch nicht so einfach. Dafür war die Zeit zwischen den Rennterminen schlicht zu knapp. Auch die 27-jährige Schwyzerin tastete sich deshalb langsam an die selektive Strecke in Crans-Montana heran. Mit Rang zehn in der zweiten Übungsfahrt gelang es ihr, das Selbstvertrauen für die beiden Heimrennen aufzufrischen. Ebenfalls mit einem guten Gefühl dürften Joana Hählen, die das erste Training am schnellsten absolvierte, und Priska Nufer, die gestern – mit Torfehler – die Erste war, in das heutige Rennen starten.

Cheftrainer mit Kritik am Rennkalender

Beat Tschuor, Cheftrainer der Schweizer Skirennfahrerinnen, freut sich ebenfalls auf die Heimrennen: «In der Schweiz wollen wir uns zeigen», sagte der Bündner. Den Termin wenige Tage nach Olympia sieht er aber durchaus kritisch. «Pro Stunde Zeitverschiebung muss man mit einem Tag Erholung rechnen», sagt Tschuor. Bei sieben Stunden wäre es demnach mindestens eine Woche. «Das haben wir nun bei weitem nicht. Davon wollte die FIS eigentlich wegkommen.» Für Athletinnen einer Risikosportart sei das eine echte Herausforderung. «Die Gesundheit der Sportlerinnen sollte eigentlich an erster Stelle stehen», so Tschuor. Der Ski-Weltverband scheint derweil andere Prioritäten zu setzen.