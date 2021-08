Mountainbike-WM Sina Frei holt im Schlusssprint gegen Jolanda Neff Bronze: «Die Medaille bedeutet mir viel» Im Schweizer Duell um die Bronzemedaille im Cross Country, setzt sich Sina Frei hauchdünn vor Jolanda Neff durch. Die Zürcherin lobt Neff für einen fairen Kampf. Raphael Gutzwiller aus Val di Sole 28.08.2021, 15.46 Uhr

Intensiver Kampf mit dem besseren Ende für Sina Frei vor Jolanda Neff. Gian Ehrenzeller / Keystone

Die Schweizer Mountainbikerinnen sind im Hoch: Nach dem Dreifachtriumph an den Olympischen Spielen sind zwei Athletinnen diesmal zu gut für die Schweizerinnen. Die Britin Evie Richards fährt allen davon, dahinter sichert sich mit ähnlich grossem Abstand die Niederländerin Anne Terpstra Silber.

Besonders spannend aus Schweizer Sicht wird dafür der Kampf um die Bronzemedaille. Auf die letzte Zielgerade biegen die beiden Schweizerinnen Sina Frei und Jolanda Neff gemeinsam ein, liefern sich in einem packenden Schlusssprint die Entscheidung um die Bronzemedaille. Schliesslich setzt sich Frei vor Neff durch. Das Strahlen bei der Zürcherin ist nach ihrer nächsten Medaille gross - am Donnerstag hat sie sich im Short Track sogar den Titel geholt.

«Diese Medaille bedeutet mir sehr viel», sagt die 24-jährige Frei. «Nachdem Weltmeistertitel im Short Track nun auch noch in diesem Rennen Bronze zu holen, ist sensationell. Wenn ich das vor der Saison gewusst hätte, hätte ich das sofort unterschrieben.»

Sina Frei strahlt über Bronze, Evie Richards über Gold und Anne Terpstra über Silber (von rechts). Gian Ehrenzeller / Keystone

Dass es im Schlusssprint ausgerechnet zu einem Schweizer Duell gekommen ist, kam nicht von ungefähr. In der letzten Runde noch waren vier Athletinnen im Kampf um die Bronzemedaille gewesen, ehe die beiden Schweizerinnen sich abheben konnten. «Wir konnten voneinander profitieren und haben auf der Fläche gut zusammen gearbeitet», erklärt Frei. «Und dann kam es zum Sprint, der von uns beiden fair geführt war. Das ist auch nicht selbstverständlich. In den letzten 250 Meter haben wir nochmals alles rausgehauen, mit dem besseren Ende für mich.»

Sina Frei ist die jüngere der beiden Topfahrerinnen der Schweiz, holte an den Olympischen Spielen Silber - hinter Jolanda Neff und vor der Urnerin Linda Indergand, die diesmal mit der Spitze nicht ganz mithalten konnte und schliesslich 12. wurde. Alessandra Keller klassierte sich als 10.

Diesmal hatte Frei die Nase vor Neff. Ist das eine besondere Genugtuung? «Nein», sagt Frei. «Ich hätte es besser gefunden, wenn wir beide eine Medaille hätten holen können.»

Jolanda Neff geschlagen – auch wegen der Vorbereitung

Fühlt sich im WM-Rennen nicht gut: Olympiasiegerin Jolanda Neff. Gian Ehrenzeller / Keystone

Am anderen Ende der Gefühlsskala befindet sich Jolanda Neff nach ihrem vierten Rang. Die Olympiasiegerin aus dem St. Gallischen Thal kann ihre Enttäuschung im Zielbereich in Val di Sole kaum verbergen. «Ich habe mich im Rennen nicht gut gefühlt», erzählt Neff. «Ich liebe es das Gefühl zu haben, dass ich mich gut vorbereitet habe und dass ich alles für den Erfolg gemacht habe. Nach dieser Vorbereitung aber, habe ich gemerkt, dass meine Beine nicht ganz fit waren, dass ich nicht in absoluter Topform bin.»

Das Rennen habe kein Spass gemacht. «In Tokio war das noch ganz anders, da habe ich mich super gefühlt», so Neff, für die in diesem WM-Rennen nur der Sieg gezählt habe. «Natürlich wäre es schön gewesen, eine Medaille zu holen. Aber für mich zählt nur der Titel. Und davon war ich diesmal sehr weit entfernt.» Dass sie im Schlusssprint mit Frei von einer anderen Schweizerin geschlagen wurde, stört Neff nicht grösser. Im Gegenteil: «Ich mag Sina die Medaille gönnen.»