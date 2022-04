Mountainbike-Weltcup «Will keinen Knatsch wie in der Formel 1»: Wie Flückiger nach dem WM-Ärger Schurter endgültig überflügeln will Mathias Flückiger war in der letzten Saison klar der beste Schweizer, Weltmeister wurde dennoch einmal mehr Nino Schurter. Mit dem Frust im Bauch soll es in diesem Jahr endlich klappen mit dem Regenbogen-Trikot. Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren 08.04.2022, 16.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gesamtweltcup-Sieger Mathias Flückiger will den WM-Titel. Kifcat (Riviera, 27. März 2022)

Eine Szene verändert die ganze Saison. Weltmeisterschaft in Val di Sole, zweitletzte Kurve, Mathias Flückiger führt das Rennen vor Nino Schurter an. Dann greift Schurter an, schlängelt sich auf der Innenseite durch und ist zum neunten Mal Weltmeister. Für Flückiger bricht eine Welt zusammen. Im Ziel setzt er sich auf den Boden und weint. Wenn Flückiger heute sagt «diese Situation ist immer noch schlimm», dann steigen die Tränen für einen kurzen Moment in die Augen zurück.

Nino Schurter gewinnt das WM-Rennen vor Mathias Flückiger. Gian Ehrenzeller / Keystone

Flückiger hat in der letzten Saison fast alles gewonnen. Den Weltcup dominiert der 33-jährige Berner nach Belieben, einmal siegt er in vier Rennen in Folge. An den Olympischen Spielen holt er die Silber-Medaille. Auch dort schon eine leise Enttäuschung, doch die Freude überwiegt. Und dann diese Weltmeisterschaft. Er hatte es sich so sehr vorgenommen, den Titel zu holen. Doch wieder nur Silber. Zum dritten Mal an einer Weltmeisterschaft in Serie. Und nun steht ihm Nino Schurter vor der Sonne. Ausgerechnet.

Die Enttäuschung über Silber ist Mathias Flückiger (links) anzusehen, Nino Schurter strahlt. Gian Ehrenzeller / Keystone

Fehlende Energie nach bitterer Niederlage

An diesem Wochenende startet die neue Weltcupsaison im brasilianischen Petrópolis. Der Gesamtweltcupsieger des Vorjahres sagt zwar, er freue sich auf den Auftakt. Doch er spricht auch davon, dass die Vorbereitung auf die neue Saison alles andere als makellos gewesen ist. Zu Beginn der Vorbereitung habe es ihm an Energie gefehlt, sagt er. «Es ist mir nicht gelungen, genug Energie zu tanken. Zwar habe ich eine Trainingspause eingelegt, aber ich habe nie ganz abgeschaltet, weshalb ich mich mental nicht richtig erholen konnte», sagt er. Termine mit Medien, Sponsoren, mit seinem Team «Thömus maxon» oder für die Planung seines neuen Heimrennens in Huttwil der neuen Bike-Rennserie «ÖKK Bike Revolution» hinderten Flückiger daran, herunterzufahren.

Ausgepowert und enttäuscht: Mathias Flückiger. Laurent Gillieron / Keystone

Doch die fehlende Energie habe aber auch mit abfallender Spannung nach einer so intensiven Saison zu tun – und mit der Niederlage in diesem WM-Rennen. «Ich glaube schon, dass dieses Rennen mir nochmals mehr Energie gezogen hat», sagt er. Die Saison ist nach der WM nicht fertig, Flückiger holt sich den Sieg in der Gesamtwertung. Doch: «Diese Wertung zu holen war zwar ein Trost, doch könnte ich tauschen, ich würde es machen. Ich wäre lieber Weltmeister als Gesamtweltcupsieger.»

Eine Karriere im Schatten des Dominators

Das WM-Rennen von Val di Sole kann auch sinnbildlich für Flückigers Karriere verstanden werden. Eine Karriere, die herausragend ist. Aber halt nicht ganz so herausragend wie jene von Nino Schurter. Der Bündner ist neunfacher Weltmeister, siebenfacher Gesamtweltcupsieger, er ist Olympiasieger. Flückiger hat nun zwar zum ersten Mal den Gesamtweltcup gewonnen, sonst wird er aber immer Zweiter: Dreimal an der WM, einmal an den Olympischen Spielen.

Mathias Flückiger mit der Silbermedaille der Olympischen Spiele. Laurent Gillieron / Keystone

Dabei hat sich Mathias Flückiger 2021 endlich als Schweizer Nummer 1 etabliert, ist aus dem riesigen Schatten Schurters ausgebrochen. Doch das WM-Rennen kehrte diese Hierarchie wieder. «Das wurde mir im Moment der Zieleinfahrt bewusst. Ich habe Nino eine Saison lang immer geschlagen und dann kommt ein einziges Rennen und dadurch wird wieder alles auf den Kopf gestellt.»

Besonders die Art und Weise, wie Schurter sich noch an Flückiger vorbei geschlängelt hatte, sorgte im Nachgang für böse Worte. Auf Instagram schrieb Flückiger wenige Stunden nach dem Rennen: «Es kam zum Sprint und Ninos Manöver in der zweitletzten Kurve. Meiner Ansicht nach war das extrem riskant und ich denke, dass es nicht korrekt ist, das in dieser Art gegen den eigenen Teamkollegen zu machen.»

Aussprache mit Nino Schurter bleibt aus

Auch wenn sich Flückiger tags darauf entschuldigte, beschäftigt ihn das Überholmanöver noch immer. Er sagt: «Wäre der andere Fahrer von einem anderen Land gewesen, dann hätte ich diese Lücke konsequenter geschlossen. Ich habe unsere Kollegialität in diesem Moment anders eingeschätzt. Denn durch den Angriff riskiert Nino, dass es zu einem Aufeinanderprall kommt.»

Mathias Flückiger will in diesem Jahr angreifen. Kifcat (Riviera, 27. März 2022)

Statt zu reagieren, sei er perplex gewesen, er habe nicht gedacht, dass Schurter nochmals angreifen würde. Er selber hätte aus Respekt nicht mehr überholt. Trotz der offenkundigen Meinungsverschiedenheit ist es zwischen Schurter und Flückiger nicht zu einer Aussprache gekommen. «Vielleicht wäre das nicht schlecht gewesen. Es bringt uns beiden nichts, wenn Nino und ich wie Formel-1-Fahrer Knatsch haben.»

Nun sinnt Flückiger auf Revanche. Für ihn ist klar: In diesem Jahr möchte er den WM-Titel unbedingt holen. Und wenn er dafür egoistischer fahren muss. «Ich habe gelernt, dass ich in einer solchen Situation mehr auf mich schauen muss.»

Das primäre Ziel Flückigers ist es nicht, den Gesamtweltcup zu verteidigen. Der WM-Titel hat höchste Priorität. «Für mich ist die WM das wichtigste. Mir würde es sehr viel bedeuten, im Regenbogentrikot zu fahren.» Noch trägt dieses aber Nino Schurter. Ausgerechnet. Mathias Flückiger wird wieder versuchen, aus dessen Schatten auszubrechen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen