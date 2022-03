Vor dem Saisonstart: Das ist neu in der Formel-1

Motorsport Alles neu im Formel-1-Zirkus: 7 Fragen und Antworten vor dem Saisonstart Durch die grössten Regeländerungen der letzten Jahrzehnte werden die Karten neu gemischt. Auch die Hinwiler von Alfa Romeo könnten profitieren. Cyril Aregger Jetzt kommentieren 18.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die neue Formel-1-Saison, die am Sonntag mit dem GP von Bahrain beginnt (15.20 Uhr, SRF 2, Qualifying Samstag, 15.50 Uhr), verspricht viel Spannung. Dank der grössten technischen Regelreform der letzten Jahrzehnte werden die Karten komplett neu gemischt, Mercedes und Red Bull, die Topteams der letzten Jahre, müssen sich neu beweisen – und mit ihnen auch ihre Starpiloten Lewis Hamilton und der amtierende Weltmeister Max Verstappen.

Bei den ersten Testfahrten des Jahres in Barcelona gab es eine böse Überraschung: Die neuen Autos begannen bei hohen Geschwindigkeiten zu hüpfen. «Der Wagen springt wie ein Geissbock», klagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Die Autos sind dadurch auf den Geraden langsamer, Fahrer und Autos leiden unter den entstehenden Vibrationen.

Das Problem hängt mit der komplett neuen Aerodynamik der Autos zusammen. Die Autos haben weniger und einfachere Flügel, dafür einen Unterboden, der einen «Ground Effect» erzeugt. Das Auto «saugt» sich quasi auf der Strasse fest. Die Lösung wäre eigentlich einfach: Haben die Autos mehr Bodenfreiheit, verschwindet das Problem. Doch ein höher gelegtes Auto bedeutet Verlust von Anpressdruck in den Kurven und einen tieferen Topspeed. Das kostet Rundenzeit. Und das will in der Formel 1 niemand.

Der neue Mercedes, fast ohne Seitenkästen. Vor den Hinterrädern sind Messgitter zur Erfassung der Luftströme montiert. Bild: Lars Baron/Getty (Bahrain, 11. März 2022)

Was die Autos anbelangt: eigentlich alles. Die Wagen sind komplette Neukonstruktionen. Die neuen Regeln sollen das Überholen erleichtern, indem Luftwirbel hinter einem Auto (sogenannte «schmutzige Luft») vermindert werden. Das soll es einfacher machen, einem anderen Auto hinterherzufahren. Grössere Felgen und weiter verbesserte Sicherheitsvorkehrungen führen auch dazu, dass die Autos schwerer wurden – das Mindestgewicht stieg auf 798 Kilogramm – 46 mehr als in der letzten Saison.

Charles Leclerc bei den Testfahrten im neuen Ferrari. Bild: Joan Monfort/AP (Barcelona, 25. Februar 2022)

Durch die neuen Regeln unterscheiden sich die Autos nun optisch wieder stärker, weil die Aerodynamiker und Techniker unterschiedliche Lösungen gefunden haben. Besonders spektakulär sind der Mercedes, der fast ganz auf Seitenkästen verzichtet und als Gegenpart der breit bauende Ferrari. Welche Design-Idee sich am Ende durchsetzt, ist offen. Klar ist, dass die Konkurrenz während der Saison Ideen nicht mehr so schnell kopieren kann. Der Budgetdeckel – aktuell rund 134 Millionen Franken – erlaubt solche Übungen nicht mehr.

Kaum Änderungen gab es bei den Motoren. Deren Entwicklung wurde per 1. März eingefroren, Änderungen sind bis 2026 nur noch in Ausnahmefällen möglich.

Vermutlich. Bei den Testfahrten zeigte sich, dass das Hinterherfahren – die Ausgangslage für ein Überholmanöver – tatsächlich etwas einfacher geworden ist. Allerdings verringert sich durch die neue Aerodynamik der Effekt des Windschattens und des flachgestellten Heckflügels, den Hinterherfahrende bei Überholmanövern einsetzen dürfen. Dadurch ist die Geschwindigkeitsdifferenz geringer als früher, Überholen somit wieder etwas schwieriger.

In den letzten Jahren war die Sache klar: Mercedes und Red Bull. Dies ist nicht mehr ganz so: Bei den Testfahrten wusste insbesondere auch Ferrari zu überzeugen. Gut möglich, dass aus dem Zwei- ein Mehrkampf wird. Entscheidend dürfte sein, wer den «Bouncing-Effekt» am besten reduzieren kann. Hier hat Mercedes noch die grössten Probleme – aber auch das grösste Potenzial, wenn die Techniker eine Lösung finden. Sollte ein Team das morgige Rennen dominieren, muss das also noch kein Omen für die gesamte Saison sein. Das prophezeit auch Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko gegenüber «Auto Motor und Sport»: «Dieses Jahr kann es drei bis vier Rennen dauern, bis wir wissen, wer das schnellste Auto hat.»

Bei Red Bull ist Weltmeister Max Verstappen wieder die klare Nummer 1. Bei Mercedes ist der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton gegenüber seinem neuen Teamkollegen George Russell zu favorisieren, auch wenn Russell starke Testfahrten gezeigt hat. Bei Ferrari hingegen ist die Frage nach dem Nummer-1-Status offen, nachdem Carlos Sainz 2021 in der WM besser abgeschnitten hat als Charles Leclerc, die nominelle Nummer 1.

Grundsätzlich scheinen alle Teams näher zusammengerückt zu sein. Deutlich abgeschlagene Teams wie Williams oder Haas in den Vorjahren dürfte es nicht mehr geben. Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel, der morgen wegen Corona nicht starten kann (für ihn steht Nico Hülkenberg am Start), meinte gegenüber «Auto Motor und Sport»: «Hinter den üblichen Verdächtigen an der Spitze drängelt sich das Feld. Ich erwarte heftigen Wettbewerb.» Bekommt McLaren seine Probleme mit den Bremsen in den Griff, dürften die Engländer wieder der erste Kandidat auf Rang vier sein. Die grössten «Wundertüten» sind nach den Testfahrten Alpine und Aston Martin. Einen starken Eindruck hinterliess beim letzten Testtag in Bahrain das letzte Saison chancenlose Ferrari-Kundenteam Haas. Mick Schumacher erzielte die drittschnellste Zeit.

Auch bei Alfa Romeo, dem ehemaligen Sauber-Rennstall, läuft es ganz gut. Die Hinwiler, wie Haas ein Ferrari-Kundenteam, werden dieses Jahr wieder aus eigener Kraft in die Punkte fahren können.

Alfa Romeos neuer Pilot Zhou Guanyu (CHN) verlässt die Box. Bild: Antonin Vincent/DDPI (Barcelona, 27. Februar 2022)

Alfa hat mit dem 10-fachen finnischen GP-Sieger Valtteri Bottas (32, Ex Mercedes) und dem chinesischen Rookie Zhou Guanyu (22) zwei neue Fahrer am Start. Teamplayer Bottas scheint sich in Hinwil schnell eingelebt zu haben und unterstützt Zhou, seines Zeichens erster Chinese mit einem fixen Formel-1-Cockpit – nach Kräften. Der Chinese schwärmte denn auch gegenüber «motorsport-magazin.com»: «Das Tolle an ihm ist, dass er nach jedem Run mit mir spricht und wir über die Balance sprechen und was wir für den nächsten Run ändern können. Ich finde, das ist sehr fein von ihm und er kümmert sich.»

Ein Pluspunkt für Alfa könnte das Gewicht sein: Es scheint, dass die Hinwiler als einzige an das Minimalgewicht herankommen – alle anderen Teams fahren mit mehr oder weniger «Übergewicht». Deshalb wurde das Mindestgewicht letzte Woche noch kurzfristig um 3 auf 798 Kilogramm angehoben – einzig Alfa war gegen diese Anhebung.

Alfas Zhou Guanyu ist der einzige «echte» Rookie der Saison 2022. Der 22-jährige Chinese wurde letzte Saison Dritter der Formel-2-Meisterschaft.

Dazu gibt es zwei Rückkehrer: Nachdem Haas den Vertrag mit dem russischen Fahrer Nikita Masepin wegen des russischen Kriegs in der Ukraine aufgelöst hat, startet Kevin Magnussen (29) wieder für die US-Amerikaner. Der Däne absolvierte bislang 119 Grand Prix für McLaren, Renault und Haas (2017–2020) und holte 158 WM-Punkte. Letzte Saison war er hauptsächlich in Nordamerika als Sportwagenpilot tätig.

Rückkehrer Nummer 2 ist Alex Albon. Der britisch-thailändische Pilot ersetzt bei Williams den zu Mercedes abgewanderten George Russell. In seinen bislang 38 Grand Prix für Toro Rosso und Red Bull (2019–2020) holte er 197 WM-Punkte. Vergangene Saison war er Red-Bull-Testfahrer.

Der Rennkalender umfasst auch nach dem Aus für den GP von Russland 23 Rennen – so viele wie noch nie. Wo das Rennen am 25. September durchgeführt wird, ist jedoch noch offen. Derzeit scheinen Portugal und die Türkei die aussichtsreichsten Kandidaten zu sein.

Erstmals ausgetragen wird am 8. Mai der GP von Miami (USA). Der 5,41 Kilometer lange Kurs ist rund um das Football-Stadion der Miami Dolphins angelegt. Wie im letzten Jahr gibt es wieder drei Sprintrennen anstelle der «normalen» Qualifyings, und zwar in Imola (23. April), Spielberg (9. Juli) und São Pau­lo (12. November). Geändert wurde die Punktevergabe: Gab es 2021 nur Punkte für die ersten Drei (3-2-1 Punkte), werden neu die Ränge eins (7 Punkte) bis sieben (1 Punkt) belohnt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen