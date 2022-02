Melanie Hasler: Auf der Achterbahn zum olympischen Diplom

Monobob Melanie Haslers emotionale Achterbahnfahrt zum olympischen Diplom Die Aargauerin Melanie Hasler fährt an den Olympischen Spielen mit dem Monobob auf Rang sieben. Dabei hatte die 23-Jährige ihre Träume zwischenzeitlich schon fast begraben. Entsprechend gross war ihr Grinsen, nachdem ihr ein wunderbarer letzter Lauf gelang. Martin Probst Jetzt kommentieren 14.02.2022, 13.14 Uhr

Melanie Hasler und die sichtbare Erleichterung und Freude nach einem starken vierten Lauf im Monobob, mit dem sie ein olympisches Diplom gewann. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Den Helm hatte Melanie Hasler noch an, doch die Emotionen konnte er nicht verbergen. Der 23-Jährigen war gerade ein nahezu idealer vierter Lauf gelungen. Dass er sie später sogar bis auf Rang sieben und damit zum Gewinn eines olympischen Diploms führen würde, wusste die Aargauerin da noch nicht. Doch ihr breites Grinsen war bereits deutlich zu sehen.

«Ich hatte endlich richtig Spass auf der Bahn und eine Last fiel von mir ab», sagte Hasler im TV-Interview. Nach einem ziemlich missratenen dritten Lauf schienen ihre Träume bereits geplatzt – da kam es doch noch zum Happy End. In der Form eines Diploms. Aber vor allem und schon in diesem Moment darin, dass ihr Vertrauen und ihre Zuversicht zurück sind.

Plötzlich als Medaillenkandidatin gehandelt

Das ist wichtig mit Blick nach vorne. Am Freitag und Samstag startet sie im Zweierbob. Jetzt weiss Hasler, dass sie und die Olympia-Bahn auch im Februar zusammenpassen. Im Oktober war sie beim Testevent mit dem Monobob Zweite geworden – und die Erwartungen schossen in die Höhe.

«Ich wusste, dass viele die Hoffnung hatten, ich könnte sogar um die Medaillen fahren. Und irgendwann hatte ich das auch im Hinterkopf», sagt Hasler. Doch dann fand sie das Gefühl für die Bahn, besonders im dritten Lauf, überhaupt nicht. Umso emotionaler war die Versöhnung danach.

Kann ihr Grinsen nicht verstecken: Melanie Hasler. Jean-Christophe Bott / EPA

Für Hasler war das Olympiarennen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach dem ersten Lauf lag sie nur sechs Hundertstelsekunden hinter dem Bronzeplatz zurück und erlebte ein Hoch. Nach dem ersten Wettkampftag belegte sie Zwischenrang sechs – 0,72 Sekunden hinter den Podestplätzen.

Das emotionale Tief folgte am Montag. Statt sich wieder nach vorne zu arbeiten, fiel Hasler im dritten Lauf sogar aus den Top acht und damit auch aus den Diplomplätzen. «Im vierten Lauf dachte ich mir: Jetzt ist eh egal. Jetzt kann ich alles geben, was ich noch habe und es einfach geniessen», sagt sie. «Ich hätte nicht gedacht, dass es noch so weit nach vorne reicht.»

Die Erleichterung war Hasler anzusehen. Weil so hoch die Erwartungen waren, darf man nicht vergessen, dass die Aargauerin erst ihre zweite komplette Weltcupsaison als Pilotin bestreitet, nachdem sie erst 2017 als Anschieberin zum Bob kam. Zuvor war die Berikerin NLB-Volleyballerin und im Schweizer Nationalnachwuchskader als Beachvolleyballerin.

Saison-Bestresultat im wichtigsten Rennen

Die Premierensaison als Pilotin im Weltcup verlief erfolgreich. In St. Moritz fuhr sie im Januar 2021 mit dem Zweierbob als Dritte auf das Podest. Mit dem Monobob feierte sie im Februar ihre Siegpremiere auf höchster Stufe.

Melanie Hasler mit dem Monobob im Olympiarennen. Dmitri Lovetsky / AP

In dieser Saison war sie im Rahmen der World Series in sieben Rennen mit dem Monobob allerdings nie besser als Achte. Das liegt auch daran, dass sich Hasler im Dezember am Oberschenkel verletzte. Die erlittene Zerrung behinderte sie noch bis kurz vor den Olympischen Spielen. Und das in einer Sportart, in welcher der Start bereits den Unterschied machen kann.

Umso wertvoller ist dieser siebte Rang im Olympiarennen. Es war ihr bisher stärkster Auftritt der Saison – und das im wichtigsten Rennen. Für den Wettkampf mit dem Zweierbob dürfte Hasler aber besonders das Erfolgserlebnis im vierten Lauf beflügeln. Mal schauen, wo das hinführt.

