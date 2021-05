Mittelfeldspieler 24.05.2021, 11.56 Uhr

Der Brasilianer Arthur Cabral war in dieser Saison der gefährlichste Basler Akteur. Bild: Keystone

Analyst

Trainer ab April

Co-Trainer

Athletik-Trainer

Goalie-Trainer

Team-Coach

Verteidiger

Torhüter

Stürmer

Der Staff

Als Xhaka-Ersatz geholt, machte er diesem nicht nur Aggressivität und Leidenschaft nach, sondern auch den verletzungsbedingten Ausfall. Wieder genesen spielte er fast überall – und meist gut.

10 Spiele 615 Einsatzminuten

0 Assists 0 Tore

Ohne Vorbereitung eine solche Saison hinzulegen, ist imposant. War sofort Dreh- und Angelpunkt, Entscheidungsspieler und Führungsperson. Stark, mit kleinen zwischenzeitlichen Baissen.

33 Spiele 2818 Einsatzminuten

3 Assists 13 Tore

Als Nummer 2 geholt, beendet er als bärenstarke Nummer 1 die Saison. Brilliert als solche als einer der besten und vor allem konstantesten Akteure des FCB.

31 Spiele 2790 Einsatzminuten

46 Gegentore 8 Spiele ohne Gegentor

Ihn warf ein Bandscheiben-Vorfall zurück. So wartet «der nächste Xavi», wie ihn Streller einst bezeichnete, noch immer auf den ganz grossen Durchbruch. Rahmen weiss aber, was er kann.

13 Spiele 481 Einsatzminuten

0 Assists 1 Tor

Er wirkt oft lustlos, doch dank seiner guten Ballbehauptung ist er in dieser Saison der zweitbester Vorlagengeber der Basler. Unter Rahmen ist Pululu aber trotzdem nur noch zweite Wahl.

29 Spiele 1199 Einsatzminuten

8 Assists 3 Tore

Nicht schon wieder, muss er sich gedacht haben. Verliert im Lauf der Saison nach ein paar kapitalen Patzern und einer Coronaerkrankung die Nummer 1.

9 Spiele 810 Einsatzminuten

19 Gegentore 0 Spiele ohne Gegentor

So in Form wie im Herbst war er selten. Dann kamen Corona und ihre Folgen. Kämpfte sich seither an seine Bestform, ohne ganz daran heran zu kommen.

26 Spiele 2271 Einsatzminuten

2 Assists 1 Tor

Er kann schwierig sein. In seiner Form gerade nach der Suspendierung ist er es vor allem für die Gegner – und den Trainer. Weil der nicht um ihn herum kommt.

27 Spiele 2237 Einsatzminuten

12 Assists 7 Tore

Er wollte unbedingt zurück zum FCB und sass dann oft draussen. Zeigt nur selten, dass er ein Unterschiedsspieler ist. Es hapert bei Defensivarbeit und Demut.

32 Spiele 1725 Einsatzminuten

7 Assists 5 Tore

Hatte vor allem zu Beginn der Saison immer wieder Fehler drin. Doch nach dem Trainerwechsel mutiert Cömert zum zweikampfstarken Turm im Abwehrverbund.

33 Spiele 2767 Einsatzminuten

0 Assists 1 Tor

Unter Sforza wirkt er auf dem Flügel oft verloren, unter Rahmen zeigt er als hängende Spitze sein Potenzial. Hat aber noch zu viele Ungenauigkeiten drin.

16 Spiele 910 Einsatzminuten

2 Assists 2 Tore

Kann seine positive Entwicklung unter Sforza in Wil zurück beim FCB nicht fortsetzen. Immer wieder werfen ihn auch kleinere Verletzungen zurück.

17 Spiele 534 Einsatzminuten

3 Assists 0 Tore

Der als verlorene Sohn nach Basel gekommene wirkte leider vor allem auf dem Platz zuweilen etwas verloren. Sportlich enttäuschend, menschlich ein Gewinn.

29 Spiele 2520 Einsatzminuten

0 Assists 2 Tore

Sein Name weckt Sehnsüchte. Nicht nur deshalb erinnert er an IHN, sondern weil auch er Anlaufzeit braucht. In gewissen Momenten blitzt sein Talent auf.

9 Spiele 375 Einsatzminuten

1 Assist 0 Tore

«Nicht immer griffig», nannte Rahmen sein Spiel. Eine euphemistische Bezeichnung für eine sehr durchzogene Saison. Konnte seine Chance nie nutzen.

23 Spiele 1197 Einsatzminuten

0 Assists 1 Tor

Degradiert, aussortiert, zurückbeordert, warmgespielt, verzettelt, beschimpft und wieder aussortiert. Seine wohl letzte Saison beim FCB wird er nie vergessen.

12 Spiele 699 Einsatzminuten

4 Assists 0 Tore

Ohne das jugendliche Gesicht und das Geburtsjahr im Pass, würde ihm keiner seine 18 Jahre abkaufen. Ruhe und Stellungsspiel hat er für eine grosse Karriere.

8 Spiele 537 Einsatzminuten

0 Assists 0 Tore

An die letzte Spielzeit konnte er nicht heran kommen. Beweist dennoch seine Bedeutung – egal auf welcher Position und vor allem als Führungsperson.

37 Spiele 3288 Einsatzminuten

4 Assists 3 Tore

Eigentlich war er schon weg. Ist dann doch geblieben, konnte aber kaum bleibenden Eindruck auf dem Rasen hinterlassen. Seine Zukunft dürfte mehr als offen sein, Vertrag hin oder her.

29 Spiele 1397 Einsatzminuten

1 Assist 2 Tore

König Arthur ist jetzt auch Torschützenkönig. Seine Klasse und seine Technik waren oft herausragend. Mit etwas weniger Joga bonito vor dem Tor hätte er eine Handvoll Tore mehr. Mindestens.

35 Spiele 2920 Einsatzminuten

3 Assists 20 Tore

Erst verliert er den Stammplatz an Jorge und Padula, gegen St. Gallen dann kurzfristig das Gefühl in den Beinen. Dadurch bekommt er seine Sicherheit erst gegen Ende der Saison wieder.

27 Spiele 2089 Einsatzminuten

4 Assists 3 Tore

Als Durchstarter von der Challenge League in die europäische Quali hatte er es nicht leicht. Auch, weil keiner so oft angeschrien wurde wie er. Nicht restlos überzeugend und am Ende verletzt.

17 Spiele 1149 Einsatzminuten

0 Assists 0 Tore

Kommt im Winter aus West Ham, spielt eigentlich gut, aber nur in einer Phase, in der es dem Team überhaupt nicht läuft. Unter Rahmen bekommen andere den Vorzug in der Innenverteidigung.

6 Spiele 471 Einsatzminuten

0 Assists 1 Tor

Spielt nach seinem Kreuzbandriss mit Schmerzmitteln und nicht mehr so konstant wie vor seiner Verletzung. Mehr gelbe Karten als Assists zeigen, dass Zuffi nicht mehr der Alte ist.

21 Spiele 1302 Einsatzminuten

1 Assist 0 Tore